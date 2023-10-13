Показания и противопоказания к проведению общепринятых методов заместительной терапии почечной недостаточности
Заместительная почечная терапия
Показания
Противопоказания
Почечная недостаточность (острая или хроническая) с любым из следующих проявлений, которые не поддаются коррекции:
Неконтактный или гемодинамически нестабильный пациент
Те же показания, что и для гемодиализа (за исключением отравлений) для пациентов, у которых
Абсолютные:
Относительные:
Гемоперфузия
Отравление или токсическое воздействие (например, барбитуратов, многих антидепрессантов, этхлорвинола, мепробамата, параквата, глютетимида, металлов - лития и бария, токсических доз аминогликозидов или сердечно-сосудистых препаратов)
Неконтактный или гемодинамически нестабильный пациент
*Для расчета СКФ, см. СКФ.
ППТ = площадь поверхности тела; СКФ = скорость клубочковой фильтрации