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Показания и противопоказания к проведению общепринятых методов заместительной терапии почечной недостаточности

Заместительная почечная терапия

Показания

Противопоказания

Гемодиализ

Почечная недостаточность (острая или хроническая) с любым из следующих проявлений, которые не поддаются коррекции:

Неконтактный или гемодинамически нестабильный пациент

Перитонеальный диализ

Те же показания, что и для гемодиализа (за исключением отравлений) для пациентов, у которых

  • Имеются трудности сосудистого доступа

    или

  • Которые предпочитают самостоятельно проводить терапию

Абсолютные:

  • Потеря перитонеальной функции

  • Спайки, ограничивающие циркуляцию диализата

  • Недавние ранения брюшной полости

  • Абдоминальные фистулы

  • Дефекты брюшной стенки, затрудняющие проведение диализа или увеличивающией риски инфицирования (например, невправимая паховая или диафрагмальная грыжа, выпадение мочевого пузыря)

  • Состояние пациента, не позволяющее проводить диализ

Относительные:

Гемоперфузия

Отравление или токсическое воздействие (например, барбитуратов, многих антидепрессантов, этхлорвинола, мепробамата, параквата, глютетимида, металлов - лития и бария, токсических доз аминогликозидов или сердечно-сосудистых препаратов)

Неконтактный или гемодинамически нестабильный пациент

*Для расчета СКФ, см. СКФ.

ППТ = площадь поверхности тела; СКФ = скорость клубочковой фильтрации

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