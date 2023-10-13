Показания для имплантации кардиовертеров- дефибрилляторов при желудочковых тахикардиях и фибрилляции желудочков
Уровень доказательности
Специальные указания
Абсолютные показания (эффективность доказана)
ЖТ или ФЖ, вызывающие нарушения гемодинамики, при отсутствии обратимых причин
Устойчивые ЖТ, не вызывающие нарушения гемодинамики, у пациентов со структурной патологией сердца
Синкопе неопределенного происхождения с устойчивой мономорфной ЖТ, индуцированной во время электрофизиологического исследования
Ишемическая кардиомиопатия, симптомы сердечной недостаточности II или III класса по NYHA при оптимальной медикаментозной терапии и фракция выброса ЛЖ ≤ 0,35, измеренной не менее чем через 40 дней после ИМ и не менее чем через 90 дней после реваскуляризации
Ишемическая кардиомиопатия, симптомы сердечной недостаточности I класса по NYHA при оптимальной медикаментозной терапии и фракции выброса ЛЖ ≤ 30%, измеренной не менее чем через 40 дней после ИМ и не менее чем через 90 дней после реваскуляризации
Неишемическая дилатационная кардиомиопатия, ХСН II или III ФК по NYHA на фоне оптимальной медикаментозной терапии, фракция выброса ЛЖ ≤ 0,35
Ишемическая кардиомиопатия, неустойчивая ЖТ, фракция выброса ЛЖ ≤40%, которая должна оцениваться не ранее, чем через 40 дней после перенесенного инфаркта миокарда, и индукция ФЖ или устойчивой ЖТ во время электрофизиологического исследования
Аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка (АКПЖ) с устойчивой ЖТ, реанимированной остановкой сердца или тяжелой систолической дисфункцией правого или левого желудочка
Синдром удлиненного интервала QT с выявленной ЖТ или симптомами, указывающими на это, во время приема лекарственной терапии бета-блокаторами
Короткий интервал QT с устойчивой ЖТ или остановкой сердца
Синдром Бругада типа 1 на ЭКГ и обмороком, предположительно обусловленным ЖТ
Катехоламинергическая полиморфная желудочковая тахикардия (КПЖТ) с устойчивой ЖТ или синкопе на фоне терапии бета-блокаторами
Ранняя реполяризация с устойчивой ЖТ или остановкой сердца
Относительные показания, при которых эффективность подтверждается большинством исследований
Идиопатическая дилатационная кардиомиопатия, значительная дисфункция ЛЖ при оптимальной медикаментозной терапии и обмороки неустановленного генеза
Кардиомиопатия вследствие мутации гена ламина A/C с необъяснимыми синкопальными состояниями, либо независимое показание для установки постоянного кардиостимулятора, либо ≥ 2 факторов высокого риска (неустойчивая ЖТ, промежуточная ФВЛЖ от 35% до 44%, нонсенс-мутации, мужской пол)
Гипертрофическая кардиомиопатия (КМП) с ≥ 1 фактором высокого риска, кроме устойчивой ЖТ/ФЖ (семейный анамнез преждевременной внезапной смерти, недавний обморок неясной этиологии, толщина ЛЖ ≥ 30 мм), либо с аномальной реакцией АД на физическую нагрузку, либо с неустойчивой ЖТ плюс ≥ 1 другой модификатор риска внезапной смерти (возраст < 30 лет, позднее усиление с гадолинием на МРТ сердца, обструкция путей оттока из ЛЖ, аневризма ЛЖ, обмороки в прошлом)
АКПЖ без выраженной ЖТ/ФЖ или тяжелой систолической дисфункции правого или левого желудочка, но с предшествующим синкопе или с множеством других факторов риска желудочковых тахиаритмий (Towbin JA et al)
NYHA класс IV сердечной недостаточности у негоспитализированных пациентов, ожидающих трансплантацию сердца
Саркоидоз сердца с фракцией выброса ЛЖ > 35% при наличии ≥ 1 из следующих признаков: обморок неясной этиологии, значительный рубец миокарда, видимый при МРТ или ПЭТ-сканировании сердца, индуцируемая устойчивая ЖТ или ФЖ, либо отдельные показания для установки постоянного кардиостимулятора
Гигантоклеточный миокардит с ФЖ или нестабильной ЖТ во время оптимальной медикаментозной терапии
Относительные показания, при которых эффективность менее убедительна
Идиопатическая дилатационная кардиомиопатия, симптомы сердечной недостаточности I класса по NYHA при оптимальной медикаментозной терапии, фракция выброса ЛЖ ≤ 0,35
Синдром удлиненного интервала QT без симптомов, но с QTc > 0,50 с во время терапии бета-блокаторами
Синкопе и прогрессирующее структурное нарушение сердца, если инвазивные и неинвазивные исследования не выявили причину.
ГКМП (гипертрофическая кардиомиопатия) с неустойчивой ЖТ или аномальным изменением артериального давления в ответ на нагрузку, но без других модификаторов риска внезапной смерти
АКПЖ без выраженной ЖТ/ФЖ или тяжелой систолической дисфункции правого или левого желудочка, но с меньшим количеством других факторов риска желудочковых тахиаритмий (Towbin и др.)
Противопоказания
Синкопальные состояния неустановленного генеза у пациентов без индуцируемых ЖТ или ФЖ без структурных изменений сердца
Непрерывные ЖТ и ФЖ
ЖТ и ФЖ в результате причин, поддающихся устранению путем хирургической или кактетерной аблации
ЖТ и ФЖ вследствие преходящего или обратимого расстройства, если коррекция этих расстройств может быть осуществлена и возможно устойчивое снижение риска рецидива аритмии
Выраженные психические заболевания, которые могут усугубиться после имплантации устройства или помешать долговременному наблюдению
Пациенты без обоснованного ожидания выживания с приемлемым функциональным статусом в течение ≥ 1 года
Пациенты с ХСН IV ФК по NYHA, резистентные к лекарственной терапии, не являющиеся кандидатами на трансплантацию сердца
АКПЖ = аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка; АД = артериальное давление; КАПЖТ = катехоламинергическая полиморфная желудочковая тахикардия; СРТ = сердечная ресинхронизирующая терапия; ГКП = гипертрофическая кардиомиопатия; ИКД = имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор; ЛЖ = левый желудочек; ИМ = инфаркт миокарда; NYHA = Нью-Йоркская кардиологическая ассоциация; QTc = скорригированный QT интервал; ПЖ = правый желудочек; ФЖ = фибрилляция желудочков; ЖТ = желудочковая тахикардия.
Data from Al-Khatib SM, Stevenson WG, Ackerman MJ, et al: 2017 AHA/ACC/HRS guideline for management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden death: a report of the American College of Cardiology Foundation, American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society. J Am Coll Cardiol 72:e91–e220, 2018 doi: 10.1016/j.jacc.2017.10.054 and Towbin JA, McKenna WJ, Abrams DJ, et al: 2019 HRS expert consensus statement on evaluation, risk stratification, and management of arrhythmogenic cardiomyopathy. Heart Rhythm 16:e301–e372, 2019.