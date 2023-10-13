Показания для длительной кислородной терапии при ХОБЛ
PaО2 ≤ 55 мм рт. ст. или SaО2 ≤ 88%* у пациентов с оптимальным медицинским режимом на протяжении минимум 30 дней†
РаО2 = 55–59 мм рт. ст. или SaО2 ≤ 89%* у пациентов с легочным сердцем или эритроцитозом (> 55%)
Может рассматриваться для пациентов с нагрузочной гипоксией или тяжелой одышкой, если есть симптоматическое улучшение, однако влияния на выживаемость или госпитализацию не имеет. Может также рассматриваться для пациентов с ночной гипоксией.‡
*Уровни кислорода в артериальной крови измеряют в покое при дыхании атмосферным воздухом.
†Пациенты, перенесшие острое респираторное заболевание и соответствующие перечисленным критериям, должны получать кислород. Повторный анализ проводится через 60–90 дней при вдыхании комнатного воздуха.
‡ See also Long-Term Oxygen Treatment Trial Research Group: A randomized trial of long-term oxygen for COPD with moderate desaturation. N Engl J Med 375:1617–1627, 2016.
PaО2 = парциальное давление кислорода в артериальной крови; SaО2 = насыщение кислородом.