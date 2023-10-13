Подготовка к беременности или пренатальное генетическое тестирование потенциальных родителей
Происхождение*
Заболевание
Скрининговые тесты на носительство генетических заболеваний родителей
Пренатальные генетические диагностические тесты плода (если у родителей положительный результат теста на носительство)
Все
Анализ ДНК по крайней мере 23 наиболее распространенных патогенных вариантов генов (прежнее название мутаций) CFTR, каждый из которых присутствует у ≥ 0,1% населения США
ПГД (преимплантационная генетическая диагностика), БВХ (биопсия ворсин хориона) или амниоцентез для определения генотипа*
Евреи Ашкенази†
Болезнь Канавана
Анализ ДНК для определения наиболее распространенных патогенных вариантов генов
ПГД, БВХ или амниоцентез для анализа ДНК
Наследственная вегетативная дистония
Анализ ДНК для определения наиболее распространенных патогенных вариантов генов
ПГД, БВХ или амниоцентез для анализа ДНК
Измерение гексозаминидазы А в сыворотке крови для определения дефицита или анализ ДНК
ПГД, БВХ или амниоцентез для анализа ДНК
Африканское происхождение
Электрофорез гемоглобина
ПГД, БВХ или амниоцентез для определения генотипа (прямой анализ ДНК)
Каджуны
Болезнь Тея-Сакса
Измерение гексозаминидазы А в сыворотке крови для определения дефицита или анализ ДНК
ПГД, БВХ или амниоцентез для анализа ДНК
Юго-Восточно Азиатское, Азиатско-Индийское, Африканское, Средиземноморское, Ближневосточное происхождение
Общий анализ крови; при показателях среднего объема эритроцитов < 80 фл показан электрофорез гемоглобина или анализ ДНК
ПГД, БВХ или амниоцентез для определения генотипа (прямой анализ ДНК или анализ сцепления)
Жители Юго-восточной Азии, Камбоджи, Китая, Филиппин, Лаоса, Вьетнама
Общий анализ крови; при показателях среднего объема эритроцитов < 80 фл показан электрофорез гемоглобина или анализ ДНК
ПГД, БВХ или амниоцентез для определения генотипа (прямой анализ ДНК или анализ сцепления)
* Поставить окончательный диагноз не всегда представляется возможным; чувствительность варьирует в зависимости от народности, из которой происходят родители. В эту таблицу включены некоторые предки; это не полный список. See Committee Opinion No. 691: Carrier Screening for Genetic Conditions. Obstet Gynecol 129(3):e41-e55, 2017. doi:10.1097/AOG.0000000000001952 for more information.
† Для лиц с еврейскими корнями ашкенази некоторые эксперты также рекомендуют проводить скрининг на синдром Гоше, болезнь Нимана-Пика типа А, синдром Фанкони группы С, синдром Блума и муколипидоз IV.
ОАК= общий анализ крови; CFTR = муковисцидозный регулятор трансмембранной проводимости; БВХ = биопсия ворсин хориона; ПГД = преимплантационная генетическая диагностика; MCV = средний корпускулярный объем.