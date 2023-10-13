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Пневмония у лиц с иммунодефицитом

Дефект иммунной системы

Примеры заболеваний или терапии с дефектом*

Возможные возбудители

Дефектные полиморфноядерные лейкоциты

Нейтропения

Острый лейкоз, апластическая анемия, химиотерапия по поводу рака

Грамотрицательные бактерии

Staphylococcus aureus

Aspergillus

Candida

Нарушение хемотаксиса

Сахарный диабет

S. aureus

Грамотрицательные аэробные бактерии

Нарушение внутриклеточного лизиса

Хроническая гранулематозная болезнь

S. aureus

Изменение альтернативного пути

Серповидноклеточная анемия

Streptococcus pneumoniae

Haemophilus influenzae

Дефицит C5

Врожденное заболевание

S. pneumoniae

S. aureus

Грамотрицательные бактерии

Клеточно-опосредованный иммунитет

Дефицит или дисфункция Т-клеток

Ходжкинская лимфома, химиотерапия по поводу рака, терапия кортикостероидами

Микобактерии

Вирусы (например, вирус простого герпеса, цитомегаловирус)

Виды Strongyloides (кишечной угрицы)

Патогенные грибы (например, виды Aspergillus, Mucor, Cryptococcus)

Nocardia spp

Виды Toxoplasma

Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД)

Pneumocystis jirovecii

Виды Toxoplasma

Цитомегаловирус (ЦМВ)

Вирус простого герпеса

Патогенные грибы (например, видов Aspergillus, Mucor, Cryptococcus)

Микобактерии

Гуморальный иммунодефицит

(Дефицит или дисфункция B-клеток)

Агаммаглобулинемия, гематологические злокачественные новообразования, ВИЧ-инфекция, нефротический синдром, нарушение функции селезенки, врожденные нарушения, такие как общий вариабельный иммунодефицит

Химиотерапия, биологическая терапия или терапия Т-клетками, модифицированными химерными антигенными рецепторами (CAR-T терапия), трансплантация органов

S. pneumoniae

H. influenzae

Neisseria meningitidis

Селективный дефицит: IgA, IgG, IgM

S. pneumoniae

H. influenzae

Гипогаммаглобулинемия

P. jirovecii

Цитомегаловирус (ЦМВ)

S. pneumoniae

H. influenzae

*Примеры. Многие нарушения вызывают множественные изменения функции.

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