Пневмония у лиц с иммунодефицитом
Дефект иммунной системы
Примеры заболеваний или терапии с дефектом*
Возможные возбудители
Дефектные полиморфноядерные лейкоциты
Нейтропения
Острый лейкоз, апластическая анемия, химиотерапия по поводу рака
Грамотрицательные бактерии
Staphylococcus aureus
Aspergillus
Candida
Нарушение хемотаксиса
S. aureus
Грамотрицательные аэробные бактерии
Нарушение внутриклеточного лизиса
Хроническая гранулематозная болезнь
S. aureus
Изменение альтернативного пути
Streptococcus pneumoniae
Haemophilus influenzae
Дефицит C5
Врожденное заболевание
S. pneumoniae
S. aureus
Грамотрицательные бактерии
Клеточно-опосредованный иммунитет
Дефицит или дисфункция Т-клеток
Ходжкинская лимфома, химиотерапия по поводу рака, терапия кортикостероидами
Микобактерии
Вирусы (например, вирус простого герпеса, цитомегаловирус)
Виды Strongyloides (кишечной угрицы)
Патогенные грибы (например, виды Aspergillus, Mucor, Cryptococcus)
Nocardia spp
Виды Toxoplasma
Pneumocystis jirovecii
Виды Toxoplasma
Цитомегаловирус (ЦМВ)
Вирус простого герпеса
Патогенные грибы (например, видов Aspergillus, Mucor, Cryptococcus)
Микобактерии
Гуморальный иммунодефицит
(Дефицит или дисфункция B-клеток)
Агаммаглобулинемия, гематологические злокачественные новообразования, ВИЧ-инфекция, нефротический синдром, нарушение функции селезенки, врожденные нарушения, такие как общий вариабельный иммунодефицит
Химиотерапия, биологическая терапия или терапия Т-клетками, модифицированными химерными антигенными рецепторами (CAR-T терапия), трансплантация органов
S. pneumoniae
H. influenzae
Neisseria meningitidis
Селективный дефицит: IgA, IgG, IgM
S. pneumoniae
H. influenzae
Гипогаммаглобулинемия
P. jirovecii
Цитомегаловирус (ЦМВ)
S. pneumoniae
H. influenzae
*Примеры. Многие нарушения вызывают множественные изменения функции.