Пероральные ингибиторы АПФ для лечения гипертензии у детей
Лекарственный препарат
Дозировка
Некоторые побочные эффекты
Примечания
Каптоприл
Для новорожденных: начальная доза 0,01–0,05 мг/кг 1 раз в день до максимальной дозы 0,5 мг/кг 4 раза в день
Для детей младшего возраста: начальная доза 0,2–0,5 мг/кг 2–4 раза в день или для детей старшего возраста 6,25–12,5 мг 2–4 раза в день (максимальная суточная доза 6 мг/кг)
Для подростков: 12,5–25 мг 2–4 раза в день (максимальная суточная доза 150 мг)
Распространенные побочные эффекты: кашель, головная боль, головокружение
Тяжелые побочные эффекты: интоксикация плода, гиперкалиемия, острое повреждение почек, ангионевротический отек
Противопоказания включают беременность и ангионевротический отек в анамнезе.
Детям с дисфункцией почек необходима коррекция дозы.
Соблюдение режима приема каптоприла можно улучшить максимальной дозировкой 3 раза в день вместо 4-х.
Эналаприл
Для младенцев и детей: начальная доза 0,08 мг/кг 1 раз в день (максимальная суточная доза 0,6 мг/кг или 5 мг)
Для подростков: начальная доза 2,5–5 мг 1 раз в день (максимальная суточная доза 40 мг)
Лизиноприл
Для детей < 6 лет: ограниченные данные
Для детей ≥ 6 лет: начальная доза 0,07 мг/кг 1 раз в день с максимальной начальной суточной дозой 5 мг (титруется до максимальной суточной дозы 40 мг 1 раз в день)
АПФ = ангиотензинпревращающий фермент.