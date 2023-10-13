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Основные фармакокинетические параметры

Категория

Параметры

Формула

Всасывание

Константа абсорбции

Скорость абсорбции препарата ÷ количество препарата, оставшегося неабсорбированным

Биодоступность

Количество абсорбированного препарата ÷ доза препарата

Распределение

Количество препарата в организме

Количество препарата в организме ÷ концентрация препарата в плазме крови

Несвязанная фракция

Концентрация несвязанного препарата в плазме крови ÷ общая концентрация препарата в плазме крови

Элиминация (метаболизм и выведение)

Скорость элиминации

Почечная экскреция + внепочечная (обычная метаболическая) элиминация

Клиренс

Скорость элиминации препарата ÷ концентрация препарата в плазме, или константа скорости элиминации × кажущийся объем распределения

Почечный клиренс

Скорость почечной экскреции препарата/Концентрация препарата в плазме крови

Метаболический клиренс

Скорость метаболизма препарата ÷ концентрация препарата в плазме крови

Доля вещества, экскретируемая в неизмененном виде

Скорость почечной экскреции препарата/Скорость элиминации лекарственного средства

Константа элиминации

Скорость элиминации препарата/Количество препарата в организме

Клиренс/Объем распределения

Биологический период полувыведения

0,693 ÷ константа скорости выведения (только первоочередная элиминация― см. Оценка)

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