Основные фармакокинетические параметры
Категория
Параметры
Формула
Всасывание
Константа абсорбции
Скорость абсорбции препарата ÷ количество препарата, оставшегося неабсорбированным
Биодоступность
Количество абсорбированного препарата ÷ доза препарата
Распределение
Количество препарата в организме
Количество препарата в организме ÷ концентрация препарата в плазме крови
Несвязанная фракция
Концентрация несвязанного препарата в плазме крови ÷ общая концентрация препарата в плазме крови
Элиминация (метаболизм и выведение)
Скорость элиминации
Почечная экскреция + внепочечная (обычная метаболическая) элиминация
Клиренс
Скорость элиминации препарата ÷ концентрация препарата в плазме, или константа скорости элиминации × кажущийся объем распределения
Почечный клиренс
Скорость почечной экскреции препарата/Концентрация препарата в плазме крови
Метаболический клиренс
Скорость метаболизма препарата ÷ концентрация препарата в плазме крови
Доля вещества, экскретируемая в неизмененном виде
Скорость почечной экскреции препарата/Скорость элиминации лекарственного средства
Константа элиминации
Скорость элиминации препарата/Количество препарата в организме
Клиренс/Объем распределения
Биологический период полувыведения
0,693 ÷ константа скорости выведения (только первоочередная элиминация― см. Оценка)