Осложнения, связанныес Центральным Венозным Катетером
Осложнение
Возможные последствия
Распространенные
Травма сонной артерии
Кровотечение, нарушение дыхания, неврологические осложнения (напр, приступ)
Прокол плевры или легкого
Сквозной прокол вены с последующим вытеканием раствора
Кровотечение, экстравазации жидкости,нарушение гемодинамики
Травма подключичной, сонной или бедренной артерии
Кровотечение, гемоторакс, нарушениегемодинамики, нарушениекровоснабжения верхней конечности
Тромбоз
Отек конечности
Редко встречающиеся
Воздушная эмболия
Аритмии
Остановка сердца
Травма плечевого сплетения
Повреждение конечности
Эрозии тканей под катетером
Кровотечение, экстравазации жидкости,нарушение гемодинамики
Инфекция
Травма ключицы, ребра, позвонка
Повреждение лимфатическихсосудов
Хилоторакс
Травма клапанов