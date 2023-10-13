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Осложнения, связанныес Центральным Венозным Катетером

Осложнение

Возможные последствия

Распространенные

Травма сонной артерии

Кровотечение, нарушение дыхания, неврологические осложнения (напр, приступ)

Прокол плевры или легкого

Пневмоторакс

Сквозной прокол вены с последующим вытеканием раствора

Кровотечение, экстравазации жидкости,нарушение гемодинамики

Травма подключичной, сонной или бедренной артерии

Кровотечение, гемоторакс, нарушениегемодинамики, нарушениекровоснабжения верхней конечности

Тромбоз

Отек конечности

Тромбоэмболия легочной артерии

Редко встречающиеся

Воздушная эмболия

Остановка сердца

Аритмии

Остановка сердца

Травма плечевого сплетения

Повреждение конечности

Эрозии тканей под катетером

Кровотечение, экстравазации жидкости,нарушение гемодинамики

Инфекция

Сепсис

Травма ключицы, ребра, позвонка

Остеомиелит

Повреждение лимфатическихсосудов

Хилоторакс

Травма клапанов

Эндокардит

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