Общие причины сердечной недостаточности у детей
Возраст манифестации
Причины
Внутриутробные
Хроническая анемия с последующей гиперсистолической СН
Большие системные артериовенозные свищи (например, шунт церебральной вены Галена)
Вторичные по отношению к миокардиту дисфункции миокарда
Устойчивая внутриутробная тахикардия
С рождения до первых нескольких дней
Любое из указанных выше
Критический аортальный стеноз или критическая коарктация аорты
Аномалия Эбштейна с тяжелой трикуспидальной и/или легочной регургитацией
Синдром гипоплазии левых отделов сердца
Внутриматочная или неонатальная пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия
Нарушения обмена веществ (например, гипогликемия, гипотермия, тяжелый метаболический ацидоз)
Неонатальный сепсис
Перинатальная асфиксия с повреждением миокарда
Тяжелая внутриутробная анемия (водянка плода)
Полный аномальный дренаж легочных вен с тяжелой обструкцией (обычно инфракардиального типа)
До 1 месяца
Любое из указанных выше
Коарктация аорты с ассоциированными аномалиями или без них
Полная блокада сердца с ассоциированными структурными аномалиями сердца или без них
Большой шутн слева-направо у недоношенных детей (например, открытый артериальный проток)
Транспозиция магистральных артерий с большим дефектом межжелудочковой перегородки
Младенчество (особенно от 6 до 8 недель)
Бронхолегочная дисплазия (правожелудочковая недостаточность)
Полный дефект атриовентрикулярной перегородки
Редкие нарушения обмена веществ (например, болезнь накопления гликогена 2-го типа, также называемая болезнью Помпе)
Единый желудочек
Суправентрикулярная тахикардия
Детство
Острое легочное сердце (вызванное обструкцией верхних дыхательных путей, такой как большие миндалины)
Острая ревматоидная лихорадка с кардитом
Острая тяжелая гипертония (например, с острым гломерулонефритом)
Тотальный аномальный легочный венозный возврат (необструктивный)
Бактериальный эндокардит
Хроническая анемия (тяжелая)
Избыток железа в связи с измененным метаболизмом железа (наследственный гемохроматоз) или вследствие частых переливаний (например, при эритробластической талассемии)
Дефицит питательных веществ
Клапанные пороки сердца в связи с врожденными или приобретенными заболеваниями сердца (например, ревматизм)
Вирусный миокардит
Перегрузка объемом при экстракардиальных расстройствах