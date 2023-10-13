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Общие причины сердечной недостаточности у детей

Возраст манифестации

Причины

Внутриутробные

Хроническая анемия с последующей гиперсистолической СН

Большие системные артериовенозные свищи (например, шунт церебральной вены Галена)

Вторичные по отношению к миокардиту дисфункции миокарда

Устойчивая внутриутробная тахикардия

С рождения до первых нескольких дней

Любое из указанных выше

Критический аортальный стеноз или критическая коарктация аорты

Аномалия Эбштейна с тяжелой трикуспидальной и/или легочной регургитацией

Синдром гипоплазии левых отделов сердца

Внутриматочная или неонатальная пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия

Нарушения обмена веществ (например, гипогликемия, гипотермия, тяжелый метаболический ацидоз)

Неонатальный сепсис

Перинатальная асфиксия с повреждением миокарда

Тяжелая внутриутробная анемия (водянка плода)

Полный аномальный дренаж легочных вен с тяжелой обструкцией (обычно инфракардиального типа)

До 1 месяца

Любое из указанных выше

Коарктация аорты с ассоциированными аномалиями или без них

Полная блокада сердца с ассоциированными структурными аномалиями сердца или без них

Большой шутн слева-направо у недоношенных детей (например, открытый артериальный проток)

Транспозиция магистральных артерий с большим дефектом межжелудочковой перегородки

Младенчество (особенно от 6 до 8 недель)

Бронхолегочная дисплазия (правожелудочковая недостаточность)

Полный дефект атриовентрикулярной перегородки

Открытый артериальный проток

Общий артериальный ствол

Редкие нарушения обмена веществ (например, болезнь накопления гликогена 2-го типа, также называемая болезнью Помпе)

Единый желудочек

Суправентрикулярная тахикардия

Дефект межжелудочковой перегородки

Детство

Острое легочное сердце (вызванное обструкцией верхних дыхательных путей, такой как большие миндалины)

Острая ревматоидная лихорадка с кардитом

Острая тяжелая гипертония (например, с острым гломерулонефритом)

Тотальный аномальный легочный венозный возврат (необструктивный)

Бактериальный эндокардит

Хроническая анемия (тяжелая)

Дилатационная кардиомиопатия

Избыток железа в связи с измененным метаболизмом железа (наследственный гемохроматоз) или вследствие частых переливаний (например, при эритробластической талассемии)

Дефицит питательных веществ

Клапанные пороки сердца в связи с врожденными или приобретенными заболеваниями сердца (например, ревматизм)

Вирусный миокардит

Перегрузка объемом при экстракардиальных расстройствах

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