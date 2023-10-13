Общие механизмы резистентности к антибиотикам
Механизм
Пример
Снижение проницаемости наружных мембран
Утрата D2 порина наружной мембраны у резистентного к имипенему Pseudomonas aeruginosa
Ферментативная инактивация
Продукция бета-лактамаз, инактивирующих пенициллины в устойчивых к пенициллину Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, и Escherichia coli
Продукция аминогликозид - инактивирующих ферментов в гентамицин-устойчивых энтерококках
Изменения цели
Снижение сродства пенициллин-связывающих белков к бета-лактамным антибиотикам (например, у метициллин-резистентного Staphylococcus aureus [МРЗС] и Streptococcus pneumoniae с пониженной чувствительностью к пенициллину)
Снижение сродства метилированных рибосомальных РНК-мишеней к макролидам, клиндамицину и квинупристину в устойчивом к MLSB S. aureus
Снижение сродства предшественника измененной клеточной стенки к ванкомицину (например, у Enterococcus faecium)
Снижение сродства ДНК-гиразы к фторхинолонам у резистентного к фторхинолону S. aureus
Увеличение эффлюксного насоса антибиотиков
Увеличение эффлюкса тетрациклина, макролидов, клиндамицина или фторхинолонов (например, у S. aureus)
Обход ингибирования антибиотиком и усиленная выработка ферментов, инактивирующих антибиотик
Развитие бактериальных мутантов, которые могут существовать на продуктах (например, тимидине), присутствующих в окружающей среде, а не только на продуктах, синтезируемых в бактериях, либо же могут усиленно вырабатывать молекулы-мишени действия препарата, таким образом минимизируя его влияние посредством этого пути (например, у некоторых бактерий, подвергшихся воздействию триметоприма/сульфаметоксазола)
MLSB = макролид, линкозамид, стрептограмин В.