Общепринятые специфические антидоты
Токсин
Антидот
Ацетаминофен
N-ацетилцистеин
Антихолинергические препараты
Физостигмин*
Антикоагулянты, пероральные ингибиторы фактора Ха (апиксабан, эдоксабан, ривароксабан)
Андексанет альфа
Бензодиазепины
Флумазенил*
Укус паука Черная вдова
Противоядие к яду латродектуса
Ботулизм
Ботулинический антитоксин
Бета-адреноблокаторы
Глюкагон
Внутривенное введение липидной эмульсии
Блокаторы кальциевых каналов
Кальций
Внутривенно инсулин в больших дозах с глюкозой внутривенно
Внутривенное введение липидной эмульсии
Карбаматы
Атропин
Пралидоксима хлорид (в России - карбоксим, пеликсим)
Кроталин при змеиных укусах (США)
Поливалентный иммунный Fab кроталина (овечий)
Цианиды
Гидроксикобаламин (в России не зарегистрирован)
Набор, содержащий антидоты к цианидам (включает амилнитрат, натрия нитрит и натрия тиосульфат)
Дабигатран
Идурацизумаб
Гликозиды дигиталиса (например, дигоксин, дигитоксин, олеандр, наперстянка - последние три в РФ не зарегистрированы)
Дигоксин-специфические Fab-фрагменты
Этиленгликоль
Фомепизол (в России не зарегистрирован)
Этанол
Тяжелые металлы
Комплексообразующие лекарства (cм. таблицу Рекомендации по лечению комплексообразующими препаратами [хелатами])
Ионизирующее излучение
Йодистый калий
Железо
Дефероксамин
Изониазид
Пиридоксин (витамин B6)
Метанол
Фомепизол (в России не зарегистрирован)
Этанол
Метгемоглобинобразующие вещества (например, анилиновые красители, некоторые местные анестетики, нитраты, нитриты, фенацетин, сульфаниламиды)
Метиленовый синий
Метотрексат
Лейковорин (фолиевая кислота)
Гликарпидаза (карбоксипептидаза-G2)
Опиоиды
Налоксон
Фосфорорганические соединения
Атропин
Пралидоксим (в России - карбоксим, пеликсим)
Интоксикация, вызванная ядовитым укусом скорпиона (Centruroides sp)
Иммунная сыворотка F(аb')2 против интоксикации, вызванной укусом Centruroides
Сульфонилмочевина
Октреотид
Таллий
Берлинская (железная) лазурь
Трициклические антидепрессанты
Sodium bicarbonate
Нефракционированный гепарин
Протамин
Вальпроевая кислота
L-Карнитин†
Варфарин
Витамин К
Свежезамороженная плазма
Концентрат протромбинового комплекса (КПК)
*Применение вызывает разногласия.
† Существует ограниченное количество доказательств эффективности L-карнитина в качестве общего антидота при острой передозировке вальпроевой кислоты. Однако L-карнитин, скорее всего, безопасен, поэтому целесообразно рассмотреть возможность его использования у пациентов со сниженным уровнем сознания.
Fab = фракционированные антитела.