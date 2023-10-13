† Существует ограниченное количество доказательств эффективности L-карнитина в качестве общего антидота при острой передозировке вальпроевой кислоты. Однако L-карнитин, скорее всего, безопасен, поэтому целесообразно рассмотреть возможность его использования у пациентов со сниженным уровнем сознания.