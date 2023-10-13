Неопиоидные анальгетики
Класс
Лекарственный препарат
Режим дозирования*
Производные индола
Диклофенак
50-100 мг с последующим применением 50 мг каждые 8 часов
75 мг каждые 12 часов внутривенно или внутримышечно
Этодолак
200–400 мг каждые 6–8 часов
Индометацин
25–50 мг каждые 6–8 часов
Сулиндак (в РФ не зарегистрирован)
150–200 мг каждые 12 часов
Толметин
200–400 мг каждые 6–8 часов
Производные нафтилуксусной кислоты
Набуметон (в РФ не зарегистрирован)
1000-2000 мг каждые 24 часа
Оксикамы
Пироксикам
20-40 мг каждые 24 часа
Производные парааминофенола
Ацетаминофен
650–1000 мг каждые 6–8 часов
Производные пропионовой кислоты
Фенопрофен
200–600 мг каждые 6 часов
Флурбипрофен
50–200 мг каждые 12 часов
Ибупрофен†
От 400 мг каждые 4 часа до 800 мг каждые 8 часов (максимум: 3200 мг/день†)
Кетопрофен
25–50 мг каждые 6–8 часов
Напроксен
250–500 мг каждые 12 часов
Напроксен натрия
275–550 мг каждые 12 часов
Оксапрозин
600-1200 мг каждые 24 часа
Салицилаты
Аспирин
650–1000 мг каждые 4–6 часов
Холина магния трисалицилат
870 мг каждые 12 часов
Дифлунизал
250–500 мг каждые 8–12 часов
Салсалат
750–2000 мг каждые 12 часов
Фенаматы
Меклофенамат (в РФ не зарегистрирован)
50–100 мг каждые 6–8 часов
Мефенамовая кислота
250 мг каждые 6 часов
Пиразол
Фенилбутазон
100 мг каждые 6-8 часов до 7 дней
Производные пирролизин-карбоксиловой кислоты
Кеторолак
Внутривенная или внутримышечная инъекция в дозе 15–30 мг каждые 6 или 20 часов с последующими инъекциями по 10 мг каждые 4–6 часов в течение максимум 5 дней (проводить оценку креатинина при каждой 4–6 дозах, особенно среди пациентов пожилого возраста или с риском почечной недостаточности [например, послеоперационные пациенты])
Селективные ингибиторы ЦОГ-2
Целекоксиб
100–200 мг каждые 12 часов
* Путь введения – пероральный для всех лекарственных препаратов, кроме ибупрофена, кеторолака, диклофенака и ацетаминофена, которые, кроме перорального приема, также могут применяться парентерально. Диклофенак также существует в местной форме.
†Для ибупрофена дозировка ≤ 2400 мг снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и рекомендуется для пациентов с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний.
ЦОГ = циклооксигеназа.