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Некоторые типы рецепторов физиологических агонистов и рецепторов лекарственных препаратов

Тип

Структура

Клеточная локализация

Примеры

Рецепторы, сопряженные с ионными каналами

Некоторые типы рецепторов физиологических агонистов и рецепторов лекарственных препаратов

Трансмембранные белки клеточной поверхности

Ацетилхолин (в случае N-холинорецепторов)

GABA A

Глутамат

Глицин

Рецепторы, сопряженные с G-белками

Некоторые типы рецепторов физиологических агонистов и рецепторов лекарственных препаратов

Трансмембранные белки клеточной поверхности

Ацетилхолин (в случае M-холинорецепторов)

Альфа- и бета-адренергические рецепторы, сопряжённые с белками

Эйкозаноиды

Протеинкиназы

Некоторые типы рецепторов физиологических агонистов и рецепторов лекарственных препаратов

Трансмембранные белки клеточной поверхности

Факторы роста

Инсулин

Пептидные гормоны

Факторы транскрипции

Некоторые типы рецепторов физиологических агонистов и рецепторов лекарственных препаратов

Цитоплазма

Стероидные гормоны

Тиреоидные гормоны

Витамин D

ГАМК (GABA) = гамма-аминомасляная кислота; ГДФ = гуанозиндифосфат; ГТФ = гуанозинтрифосфат.

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