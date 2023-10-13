Некоторые типы рецепторов физиологических агонистов и рецепторов лекарственных препаратов
Тип
Структура
Клеточная локализация
Примеры
Рецепторы, сопряженные с ионными каналами
Трансмембранные белки клеточной поверхности
Ацетилхолин (в случае N-холинорецепторов)
GABA A
Глутамат
Глицин
Рецепторы, сопряженные с G-белками
Трансмембранные белки клеточной поверхности
Ацетилхолин (в случае M-холинорецепторов)
Альфа- и бета-адренергические рецепторы, сопряжённые с белками
Эйкозаноиды
Протеинкиназы
Трансмембранные белки клеточной поверхности
Факторы роста
Инсулин
Пептидные гормоны
Факторы транскрипции
Цитоплазма
Стероидные гормоны
Тиреоидные гормоны
Витамин D
ГАМК (GABA) = гамма-аминомасляная кислота; ГДФ = гуанозиндифосфат; ГТФ = гуанозинтрифосфат.