Некоторые сфинголипидозы
Заболевание (номер OMIM)
Дефектные белки или энзимы
Примечания
GM1 ганглиозидоз, генерализованный
Ганглиозид бета-галактозидаза
Тип I (инфантильный тип; ; 230500*)
Тип I начало: 0-6 месяцев
Метаболиты в моче: не обнаружено
Клинические признаки: грубые черты лица; четкое роговичное вишнево-красное макулярное пятно, гиперплазия десен, органомегалия, множественные дизостозы, гипертрихоз, ангиокератома Corporis diffusum, церебральная дегенерация, смерть в младенчестве
Лечение: поддерживающее лечение
Тип II (ювенильный тип; 230600*)
Начало типа II: 6-12 месяцев
Метаболиты в моче: не обнаружено
Клинические признаки: нарушение походки, спастичность, дистония, недостижение этапов психомоторного развития, легкие спланхномегалия и костные аномалии
Лечение: поддерживающее лечение
Тип III (взрослsq тип 230650*)
Начало типа III: 3-50 лет
Метаболиты в моче: не обнаружено
Клинические признаки: ангиокератома Corporis diffusum, спондилоэпифизарная дисплазия, дизартрия, мозжечковая дисфункция; нет макулярных красных пятен или спланхномегалии
Лечение: поддерживающее лечение
GM2 ганглиозидоз
Начало заболевания: при типах I и II - 5-6 месяцев
При типе III - 2-6 лет
Метаболиты в моче: не обнаружено
Клинические признаки: кукловидное лицо; вишнево-красная сетчатка; ранняя слепота; усиленный рефлекс Моро; начальная гипотония с последующей гипертонией; задержка психомоторного развития с последующей регрессией, судороги, нарушение потоотделения, смерть в возрасте до 5 лет
Тип I чаще всего встречается у потомков евреев-ашкенази
Лечение: поддерживающее лечение
TипI (Болезнь Тея-Сакса; 272800*)
Бета-гексозаминидаза А
Тип II (болезнь Сандхоффа; 268800*)
Бета-гексозаминидаза В
Тип III (несовершеннолетних типа)
Бета-гексозаминидаза А
Недостаточность активаторного белка GM2 (болезнь Тея-Сакса AB вариант, GM2A; 272750*)
GM2 активатор белка
Начало заболевания, метаболиты мочи и клинические признаки: подобно болезни Тэя-Сакса
Лечение: поддерживающая терапия, стволовые клетки или трансплантации костного мозга
Болезнь Ниманна-Пика (см. также болезнь Ниманна-Пика типа C и D в таблице Другие липидозы)
Сфингомиелиназа
Тип А (257200*)
Начало заболевания:< 6 месяцев
Клинические признаки: задержка роста, вишнево-красная сетчатка, частые респираторные инфекции, гепатоспленомегалия, рвота, запоры, остеопороз, увеличение лимфатических узлов, гипотония последующей спастичностью, гистиоциты при биопсии ткани имеют морской синий цвет, большие вакуолизированные пенистые клетки в костном мозге (NP клетки), смерть в возрасте 3 лет
Лечение: поддерживающая терапия, стволовые клетки или трансплантации костного мозга
Тип B (607616*)
Начало заболевания: варьирует
Клинические признаки: много более легких симптомов, неврологических нарушений нет, выживают до взрослого состояния
Повышенная частота у пациентов-евреев из группы ашкенази
Лечение: поддерживающая терапия, стволовые клетки или трансплантации костного мозга
Глюкозилцерамид бета-глюкзидаза
Тип I (взрослая или хроническая форма; 230800*)
Начало заболевания: от детского до возраста взрослого человека
Метаболиты в моче: не обнаружено
Клинические признаки: гепатоспленомегалия, остеолитическое поражения с болью в костях, асептическим некрозом головки бедренной кости, компрессия позвоночника, тромбоцитопения, анемия
Повышенная частота у пациентов-евреев из группы ашкенази
Лечение: поддерживающее лечение
Спленэктомия
Заместительная ферментная терапия (имиглюцераза)
Снижение скорости синтеза субстрата (элиглустат, миглустат)
Трансплантация костного мозга или стволовых клеток
Тип II (инфантильная форма; 230900*)
Начало заболевания: младенчество
Метаболиты в моче: не обнаружено
Клинические признаки: врожденная водянка, гепатоспленомегалия, дисфагия, поражение костей, гипертонус, псевдобульбарный паралич, спазм гортани, ихтиоз, задержка развития, гиперспленизм, смерть в возрасте до 2 лет
Лечение: поддерживающее лечение
Тип III (ювенильная форма, Норрботнианский тип 231000*)
Начало заболевания: 4-8 лет
Метаболиты в моче: не обнаружено
Клинические признаки: подобны типу II, за исключением легких форм; возможно выживание до взрослого возраста
Лечение: поддерживающая терапия, заместительная ферментная терапия (имиглюцераза)
Болезнь Фарбера (липогранулематоз; 228000*)
Церамидаза
Начало заболевания: первые недели жизни
Метаболиты в моче: керамид
Клинические признаки: липогранулематоз, околосуставные подкожные узелки, раздражительность, хриплый крик, задержка психомоторного и физического развития, дыхательная недостаточность, гистиоцитоз во многих тканях, нефропатия, гепатоспленомегалия, вишнево-красное маклярное пятно
Более легкие варианты иногда делят на 7 подтипов в соответствии с тяжестью
Лечение: поддерживающее лечение
Болезнь Фабри (301500*)
Тригесозилцерамид альфа-галактозидаза
Начало заболевания: детский или подростковый возраст
Метаболиты в моче: глобоцилкерамид
Клинические признаки: болезненный кризис, вовлекающий конечности и спровоцированный живот при стрессе, усталости или нагрузке; ангиокератома; задержка роста и полового развития; дистрофия роговицы, почечная недостаточность; кардиомиопатии; инфаркт миокарда и сердечная недостаточность, гипертонии; лимфедема; обструктивная болезнь легких; инсульты; судороги, смерть
Как правило, только мужчины, но иногда заболевают женщины
Лечение: поддерживающая терапия, ферментозамещающая терапия (агалзидаза бета)
Метахроматическая лейкодистрофия (250100*)
Арилсульфатаза
Начало заболевания: для поздней инфантильной формы, 1-2 года
Для ювенильной формы, от 4 лет до полового созревания
Для взрослой формы, любой возраст после полового созревания
Метаболиты в моче: сульфолипиды
Клинические признаки: атрофия зрительного нерва, дисфункции желчного пузыря, недержание мочи, гипотония, нарушения походки, гипорефлексия последующей гиперрефлексией, бульбарные параличи, атаксии, хорея, демиелинизации и развитие регрессии, увеличенное содержание спинномозговой жидкости белка
При взрослых формах – также подобные шизофрении симптомы
Псевдодефицит, характеризующийся незначительным снижением активности фермента без неврологической дегенерации
Лечение: поддерживающее лечение, трансплантация костного мозга или стволовых клеток у пациентов с легкими симптоматическими формами
Рассматриваемые возможные методы лечения, в основном в позднем детском возрасте, включают генную терапию, заместительную ферментную терапию, субстрат-редуцирующую терапию и энзимотерапию
Мукосульфатидоз (множественный дефицит сульфатазой; 272200*)
Сульфатазо-модифицирующий фактор 1
Начало заболевания: младенчество
Метаболиты в моче: сульфатиды, мукополисахариды
Клинические признаки: сходны с поздней инфантильной формой метахроматической лейкодистрофии, а также ихтиоз и множественные дизостозы
Лечение: поддерживающее лечение
Болезнь Краббе (245200*)
Галактозилцерамид бета-галактозидаза
Начало заболевания: при инфантильной форме - 3-6 месяцев
При поздней инфантильной и ювенильной формах в период от 15 месяцев до 17 лет
При взрослой форме – варьирует
Метаболиты в моче: не обнаружено
Клинические признаки: задержка роста, задержка развития с последующей регрессией, глухота, слепота, рвота, раздражительность, повышенная чувствительность к раздражителям, усиление глубоких сухожильных рефлексов и спастичность, судороги; диффузная атрофия головного мозга и демиелинизация; повышенный белок спинномозговой жидкости; периферическая нейропатия; эпизодическая лихорадка
При взрослой форме мыслительные функции в целом сохранны
Лечение: Поддерживающая терапия; трансплантация костного мозга или стволовых клеток при инфантильной и поздней инфантильной формах заболевания увеличивает продолжительность жизни и улучшает функциональные способности
Дефициты белка активатора сфинголипида
Начало заболевания: с младенчества до раннего детства
Метаболиты в моче: сульфолипиды
Клинические признаки: при дефиците сапозина B признаки аналогичны метахроматической лейкодистрофии
При дефиците сапозина С признаки аналогичны таковым при болезни Гоше III
При недостаточности просапозина - признаки дефицитов сапозина В и С
Лечение: поддерживающее лечение; возможность трансплантации костного мозга или стволовых клеток; при признаках болезни Гоше возможное восполнение фермента
Деицит просапозина (176801*)
Просапозин
Дефицит сапозина B (дефицит сульфатид активатора)
Сапозин B
Дефицит сапозина C (дефицит активатора Гоше)
Сапозин C
* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.
MPS = мукополисахаридоз.