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Некоторые сфинголипидозы

Заболевание (номер OMIM)

Дефектные белки или энзимы

Примечания

GM1 ганглиозидоз, генерализованный

Ганглиозид бета-галактозидаза

Тип I (инфантильный тип; ; 230500*)

Тип I начало: 0-6 месяцев

Метаболиты в моче: не обнаружено

Клинические признаки: грубые черты лица; четкое роговичное вишнево-красное макулярное пятно, гиперплазия десен, органомегалия, множественные дизостозы, гипертрихоз, ангиокератома Corporis diffusum, церебральная дегенерация, смерть в младенчестве

Лечение: поддерживающее лечение

Тип II (ювенильный тип; 230600*)

Начало типа II: 6-12 месяцев

Метаболиты в моче: не обнаружено

Клинические признаки: нарушение походки, спастичность, дистония, недостижение этапов психомоторного развития, легкие спланхномегалия и костные аномалии

Лечение: поддерживающее лечение

Тип III (взрослsq тип 230650*)

Начало типа III: 3-50 лет

Метаболиты в моче: не обнаружено

Клинические признаки: ангиокератома Corporis diffusum, спондилоэпифизарная дисплазия, дизартрия, мозжечковая дисфункция; нет макулярных красных пятен или спланхномегалии

Лечение: поддерживающее лечение

GM2 ганглиозидоз

Начало заболевания: при типах I и II - 5-6 месяцев

При типе III - 2-6 лет

Метаболиты в моче: не обнаружено

Клинические признаки: кукловидное лицо; вишнево-красная сетчатка; ранняя слепота; усиленный рефлекс Моро; начальная гипотония с последующей гипертонией; задержка психомоторного развития с последующей регрессией, судороги, нарушение потоотделения, смерть в возрасте до 5 лет

Тип I чаще всего встречается у потомков евреев-ашкенази

Лечение: поддерживающее лечение

TипI (Болезнь Тея-Сакса; 272800*)

Бета-гексозаминидаза А

Тип II (болезнь Сандхоффа; 268800*)

Бета-гексозаминидаза В

Тип III (несовершеннолетних типа)

Бета-гексозаминидаза А

Недостаточность активаторного белка GM2 (болезнь Тея-Сакса AB вариант, GM2A; 272750*)

GM2 активатор белка

Начало заболевания, метаболиты мочи и клинические признаки: подобно болезни Тэя-Сакса

Лечение: поддерживающая терапия, стволовые клетки или трансплантации костного мозга

Болезнь Ниманна-Пика (см. также болезнь Ниманна-Пика типа C и D в таблице Другие липидозы)

Сфингомиелиназа

Тип А (257200*)

Начало заболевания:< 6 месяцев

Клинические признаки: задержка роста, вишнево-красная сетчатка, частые респираторные инфекции, гепатоспленомегалия, рвота, запоры, остеопороз, увеличение лимфатических узлов, гипотония последующей спастичностью, гистиоциты при биопсии ткани имеют морской синий цвет, большие вакуолизированные пенистые клетки в костном мозге (NP клетки), смерть в возрасте 3 лет

Лечение: поддерживающая терапия, стволовые клетки или трансплантации костного мозга

Тип B (607616*)

Начало заболевания: варьирует

Клинические признаки: много более легких симптомов, неврологических нарушений нет, выживают до взрослого состояния

Повышенная частота у пациентов-евреев из группы ашкенази

Лечение: поддерживающая терапия, стволовые клетки или трансплантации костного мозга

Болезнь Гоше

Глюкозилцерамид бета-глюкзидаза

Тип I (взрослая или хроническая форма; 230800*)

Начало заболевания: от детского до возраста взрослого человека

Метаболиты в моче: не обнаружено

Клинические признаки: гепатоспленомегалия, остеолитическое поражения с болью в костях, асептическим некрозом головки бедренной кости, компрессия позвоночника, тромбоцитопения, анемия

Повышенная частота у пациентов-евреев из группы ашкенази

Лечение: поддерживающее лечение

Спленэктомия

Заместительная ферментная терапия (имиглюцераза)

Снижение скорости синтеза субстрата (элиглустат, миглустат)

Трансплантация костного мозга или стволовых клеток

Тип II (инфантильная форма; 230900*)

Начало заболевания: младенчество

Метаболиты в моче: не обнаружено

Клинические признаки: врожденная водянка, гепатоспленомегалия, дисфагия, поражение костей, гипертонус, псевдобульбарный паралич, спазм гортани, ихтиоз, задержка развития, гиперспленизм, смерть в возрасте до 2 лет

Лечение: поддерживающее лечение

Тип III (ювенильная форма, Норрботнианский тип 231000*)

Начало заболевания: 4-8 лет

Метаболиты в моче: не обнаружено

Клинические признаки: подобны типу II, за исключением легких форм; возможно выживание до взрослого возраста

Лечение: поддерживающая терапия, заместительная ферментная терапия (имиглюцераза)

Болезнь Фарбера (липогранулематоз; 228000*)

Церамидаза

Начало заболевания: первые недели жизни

Метаболиты в моче: керамид

Клинические признаки: липогранулематоз, околосуставные подкожные узелки, раздражительность, хриплый крик, задержка психомоторного и физического развития, дыхательная недостаточность, гистиоцитоз во многих тканях, нефропатия, гепатоспленомегалия, вишнево-красное маклярное пятно

Более легкие варианты иногда делят на 7 подтипов в соответствии с тяжестью

Лечение: поддерживающее лечение

Болезнь Фабри (301500*)

Тригесозилцерамид альфа-галактозидаза

Начало заболевания: детский или подростковый возраст

Метаболиты в моче: глобоцилкерамид

Клинические признаки: болезненный кризис, вовлекающий конечности и спровоцированный живот при стрессе, усталости или нагрузке; ангиокератома; задержка роста и полового развития; дистрофия роговицы, почечная недостаточность; кардиомиопатии; инфаркт миокарда и сердечная недостаточность, гипертонии; лимфедема; обструктивная болезнь легких; инсульты; судороги, смерть

Как правило, только мужчины, но иногда заболевают женщины

Лечение: поддерживающая терапия, ферментозамещающая терапия (агалзидаза бета)

Метахроматическая лейкодистрофия (250100*)

  1. Поздняя инфантильная форма

  2. Ювенильная форма

  3. Взрослая форма

  4. Псевдодефицитная форма

Арилсульфатаза

Начало заболевания: для поздней инфантильной формы, 1-2 года

Для ювенильной формы, от 4 лет до полового созревания

Для взрослой формы, любой возраст после полового созревания

Метаболиты в моче: сульфолипиды

Клинические признаки: атрофия зрительного нерва, дисфункции желчного пузыря, недержание мочи, гипотония, нарушения походки, гипорефлексия последующей гиперрефлексией, бульбарные параличи, атаксии, хорея, демиелинизации и развитие регрессии, увеличенное содержание спинномозговой жидкости белка

При взрослых формах – также подобные шизофрении симптомы

Псевдодефицит, характеризующийся незначительным снижением активности фермента без неврологической дегенерации

Лечение: поддерживающее лечение, трансплантация костного мозга или стволовых клеток у пациентов с легкими симптоматическими формами

Рассматриваемые возможные методы лечения, в основном в позднем детском возрасте, включают генную терапию, заместительную ферментную терапию, субстрат-редуцирующую терапию и энзимотерапию

Мукосульфатидоз (множественный дефицит сульфатазой; 272200*)

Сульфатазо-модифицирующий фактор 1

Начало заболевания: младенчество

Метаболиты в моче: сульфатиды, мукополисахариды

Клинические признаки: сходны с поздней инфантильной формой метахроматической лейкодистрофии, а также ихтиоз и множественные дизостозы

Лечение: поддерживающее лечение

Болезнь Краббе (245200*)

  1. Детская форма

  2. Поздняя инфантильная форма

  3. Ювенильная форма

  4. Взрослая форма

Галактозилцерамид бета-галактозидаза

Начало заболевания: при инфантильной форме - 3-6 месяцев

При поздней инфантильной и ювенильной формах в период от 15 месяцев до 17 лет

При взрослой форме – варьирует

Метаболиты в моче: не обнаружено

Клинические признаки: задержка роста, задержка развития с последующей регрессией, глухота, слепота, рвота, раздражительность, повышенная чувствительность к раздражителям, усиление глубоких сухожильных рефлексов и спастичность, судороги; диффузная атрофия головного мозга и демиелинизация; повышенный белок спинномозговой жидкости; периферическая нейропатия; эпизодическая лихорадка

При взрослой форме мыслительные функции в целом сохранны

Лечение: Поддерживающая терапия; трансплантация костного мозга или стволовых клеток при инфантильной и поздней инфантильной формах заболевания увеличивает продолжительность жизни и улучшает функциональные способности

Дефициты белка активатора сфинголипида

Начало заболевания: с младенчества до раннего детства

Метаболиты в моче: сульфолипиды

Клинические признаки: при дефиците сапозина B признаки аналогичны метахроматической лейкодистрофии

При дефиците сапозина С признаки аналогичны таковым при болезни Гоше III

При недостаточности просапозина - признаки дефицитов сапозина В и С

Лечение: поддерживающее лечение; возможность трансплантации костного мозга или стволовых клеток; при признаках болезни Гоше возможное восполнение фермента

Деицит просапозина (176801*)

Просапозин

Дефицит сапозина B (дефицит сульфатид активатора)

Сапозин B

Дефицит сапозина C (дефицит активатора Гоше)

Сапозин C

* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.

MPS = мукополисахаридоз.

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