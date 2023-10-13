Некоторые специфические причины гематурии
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм*
Инфекция
Ирритативная симптоматика мочевых путей, с лихорадкой или без нее
Анализ мочи и посев мочи на микрофлору
Внезапно появившаяся, обычно коликообразная сильная боль в поясничной области или животе, иногда со рвотой
Нативная КТ органов брюшной полости или ультразвуковое исследование без контратсирования
Гломерулярная патология (различные формы)
У многих больных гипертензия, отеки или их сочетание
Возможно красная или бурая (цвета колы) моча
Иногда предшествующая инфекция, семейный анамнез заболеваний почек или системное ревматическое заболевание
Обычно протеинурия (за исключением случаев болезни тонкой базальной мембраны и IgA-нефропатии в легкой форме)
Общий анализ мочи
Исследование осадка мочи на эритроцитарные цилиндры или измененные эиртроциты
Серологические исследования
Урогенитальный рак (мочевого пузыря, почки, простаты, мочеточников)
Главным образом, у больных старше 50 лет с факторами риска (курение, наследственность, химическое или лекарственное [например, фенацетин, циклофосфамид] воздействие)
При раке мочевого пузыря - иногда нарушения мочеиспускания
При почечно-клеточном раке - часто системные проявления
У всех пациентов без другой очевидной причины заболевания — цистоскопия и, возможно, биопсия мочевого пузыря; если подозревается рак предстательной железы — САП и, возможно, биопсия предстательной железы
В основном у пациентов старше 50 лет
Часто - обструктивная симптоматика
Увеличенная предстательная железа при пальпации
ПСА
Измерение объема остаточной мочи
Ультразвуковое исследование органов таза
В основном у пациентов старше 50 лет
Часто - обструктивная и ирритативная симптоматика
Болезненная, чувствительная простата с острой инфекцией
Клиническая оценка
Иногда трансректальное ультразвуковое исследование или цистоскопия
Хроническая боль в пояснице или в животе
Увеличение почек
Ультразвуковое исследование или нативная КТ/магнитно-резонансная визуализация органов брюшной полости
Почечный папиллярный инфаркт или некроз
Часто у людей с серповидно-клеточной анемией или ее признаками
Иногда применение наркотических анальгетиков (анальгетическая нефропатия)
Иногда наличие серповидных клеток и электрофорез Hb
Гематурия, совпадающая по времени с месячными
Клиническая оценка
Травма (тупая или проникающая)
Обычно, проявления травмы, а не гематурии
КТ органов брюшной полости или таза
Синдром боли в пояснице и гематурии
Боль в поясничной области
Гематурия
Анализ мочи и КТ
Синдром аорто-мезентериального пинцета
Гематурия
Боль в левом яичке
Варикоцеле
КТ ангиография
* У всех пациентов трубется анализ мочи и исследование функции почек; пожилым могут потребоваться визуализационные исследования почек и органов малого таза.
Hb = гемоглобин; ПСА = простат-специфический антиген; RBC = эритроциты (красные кровяные тельца).