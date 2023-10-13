Некоторые состояния, имитирующие темпоромандибулярные расстройства
Симптом
Состояние
Головная боль
Гигантоклеточный (временный) артериит
Напряженная и мигренозная головная боль, а также тригеминальные вегетативные цефалгии (например, кластерные головные боли)
Парафункциональная привычка (например, бруксизм) вызывает мышечное напряжение/боль в височной и жевательной областях
Иррадиирующая боль, что возникает от нарушений шеи
Боль
Постгерпетическая невралгия
Комплексный регионарный болевой синдром 1 типа (ранее рефлекторная симпатическая дистрофия) или травматическая неврома после операции на голове или шее
Травма головы и шеи
Сердечная боль
Заболевания слюнных желез
Боль сопровождается нарушением слуха
Обструкция ушных каналов или евстахиевых труб
Боль в голове, шее и других участках тела
Генерализованная миофасциальная боль
Боль, онемение
Метастатические опухоли
Боль, которая иррадиирует в область височно-нижнечелюстного сустава
Сгибательно/разгибательные (хлыстовые) травмы, повреждающие мышцы или шейный отдел позвоночника
Боль, которая ухудшается, когда пациент глотает или поворачивает голову
Шейный отдел позвоночника или мышечные расстройства
Синдром Игла (кальцинированная шиловидная связка или удлиненный шиловидный отросток)
Невралгия языкоглоточного нерва
Тризм
Вдавленный перелом скуловой дуги
Инфекция
Остеохондрома венечного отростка
Перикоронит
Столбняка