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Некоторые состояния, имитирующие темпоромандибулярные расстройства

Симптом

Состояние

Головная боль

Синусит

Гигантоклеточный (временный) артериит

Напряженная и мигренозная головная боль, а также тригеминальные вегетативные цефалгии (например, кластерные головные боли)

Парафункциональная привычка (например, бруксизм) вызывает мышечное напряжение/боль в височной и жевательной областях

Иррадиирующая боль, что возникает от нарушений шеи

Боль

Постгерпетическая невралгия

Комплексный регионарный болевой синдром 1 типа (ранее рефлекторная симпатическая дистрофия) или травматическая неврома после операции на голове или шее

Травма головы и шеи

Зубная боль

Невралгия тройничного нерва

Сердечная боль

Заболевания слюнных желез

Боль сопровождается нарушением слуха

Обструкция ушных каналов или евстахиевых труб

Средний отит

Боль в голове, шее и других участках тела

Фибромиалгия

Генерализованная миофасциальная боль

Боль, онемение

Внутричерепная аневризма

Метастатические опухоли

Боль, которая иррадиирует в область височно-нижнечелюстного сустава

Сгибательно/разгибательные (хлыстовые) травмы, повреждающие мышцы или шейный отдел позвоночника

Боль, которая ухудшается, когда пациент глотает или поворачивает голову

Шейный отдел позвоночника или мышечные расстройства

Синдром Игла (кальцинированная шиловидная связка или удлиненный шиловидный отросток)

Невралгия языкоглоточного нерва

Подострый тиреоидит

Тризм

Вдавленный перелом скуловой дуги

Инфекция

Остеохондрома венечного отростка

Перикоронит

Столбняка

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