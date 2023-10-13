Некоторые различия между синдромами Барттера и Гительмана
Характеристика
Синдром Барттера
Синдром Гительмана
Локализация дефекта почек
Восходящая часть петли Генле (имитирует эффекты петлевых диуретиков)
Дистальный каналец (имитирует эффекты тиазидных диуретиков)
Экскреция кальция с мочой
В норме или повышена, как правило с нефрокальцинозом
Снижение
Уровень магния в сыворотке крови
Нормальный или сниженный
Снижен, иногда значительно
Продукция почечного простагландина Е2
Повышен
Норма
Обычный возраст при постановке диагноза
От пренатального до раннего детства, часто с умственной отсталостью и нарушением роста
С позднего детства до взрослой жизни
Нервно-мышечные симптомы (например, мышечные спазмы, слабость)
Необычные или легкие
Распространенные