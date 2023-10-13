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Некоторые различия между синдромами Барттера и Гительмана

Характеристика

Синдром Барттера

Синдром Гительмана

Локализация дефекта почек

Восходящая часть петли Генле (имитирует эффекты петлевых диуретиков)

Дистальный каналец (имитирует эффекты тиазидных диуретиков)

Экскреция кальция с мочой

В норме или повышена, как правило с нефрокальцинозом

Снижение

Уровень магния в сыворотке крови

Нормальный или сниженный

Снижен, иногда значительно

Продукция почечного простагландина Е2

Повышен

Норма

Обычный возраст при постановке диагноза

От пренатального до раннего детства, часто с умственной отсталостью и нарушением роста

С позднего детства до взрослой жизни

Нервно-мышечные симптомы (например, мышечные спазмы, слабость)

Необычные или легкие

Распространенные

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