Некоторые причины тазовой боли на раннем сроке беременности
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм*
Осложнения беременности
Нормальные изменения при беременности, в том числе связанные с растяжением и ростом матки и окружающих ее соединительных тканей
Ощущение спазмов или давления в нижней части живота, таза, нижней части спины или их сочетание
Иногда, при движении, внезапная острая боль (боль в области круглой связки)
Регулярная пренатальная оценка с показателями жизненно важных функций матери, обследование органов брюшной полости, иногда гинекологический осмотр и аускультация частоты сердечных сокращений плода (в зависимости от гестационного возраста)
Иногда УЗИ органов малого таза
Обследование на наличие эктопической беременности или других состояний при подозрении на такие состояния
Боль в животе или тазовая боль, часто внезапная, локализованная, постоянная (не схваткообразная), обычно с влагалищным кровотечением
Закрытый зев шейки матки
Отсутствие сердцебиения у плода
При разрыве трубы при эктопической беременности возможна гемодинамическая нестабильность
Иногда пальпируется образование в области придатков матки
Если диагноз не ясен, то каждые 2 дня повторяйте количественное измерение бета-ХГЧ
Общий анализ крови
УЗИ органов малого таза
Иногда проведение биопсии эндометрия
Лапароскопия или, если пациент гемодинамически нестабилен, то лапаротомия
Самопроизвольный аборт (угрожающий, неизбежный, неполный, полный, неразвивающаяся беременность)
Схваткообразные диффузные боли в животе, часто сопровождающиеся влагалищным кровотечением
Открытый или закрытый цервикальный зев, в зависимости от типа аборта (см. таблицу Некоторые причины возникновения маточного кровотечения [Some Causes of Vaginal Bleeding])
Аускультация частоты сердечных сокращений плода
Если диагноз не ясен, то каждые 2 дня повторяйте количественное измерение бета-ХГЧ
Общий анализ крови
УЗИ органов малого таза
Как правило, наличие в анамнезе недавно перенесенного или самопроизвольного аборта (риск выше, если искусственный аборт выполняется ненадлежащим образом без участия обученных врачей и применения оборудования, или если аборт произошел самопроизвольно)
Лихорадка, озноб, постоянная боль в животе или в области малого таза
Влагалищное кровотечение и/или гнойные выделения из влагалища
Болезненность матки
Открытый цервикальный зев
Обследование как при самопроизвольном аборте плюс обследование на ЗППП и вагинит
Гинекологические расстройства
Дистрофические изменения миомы матки
Внезапный приступ тазовой боли, тупой или острой, обычно сильной, часто с тошнотой, рвотой и повышением температуры
Иногда влагалищное кровотечение
Болезненность матки
Ультразвуковое исследование
МРТ (используется только, если диагноз не ясен)
Внезапный приступ локализованной тазовой боли, которая может быть сильной и периодической (при спонтанном разрешении перекрута)
Часто тошнота, рвота
Допплеровская ультрасонография
Разрыв кисты желтого тела
Локализованная боль в животе или области таза
Иногда влагалищное кровотечение
Как правило, внезапное
Ультразвуковое исследование
Общий анализ крови
Гнойные цервиковагинальные выделения
Значительная подвижность шейки матки, тела матки и/или болезненность в области придатков
Часто лихорадка и/или аномальное влагалищное кровотечение
Обследование на ЗППП и вагинит
Уровень лейкоцитов в крови
Доброкачественное или злокачественное образование в области яичника
Тупая боль или ощущение давления
Иногда возможна потеря веса
Иногда появляется вздутие живота и асцит
Иногда – факторы риска развития рака яичников
Ультразвуковое исследование
Опухолевые маркеры
Иногда проведение диагностической лапароскопии
Синдром гиперстимуляции яичников
Применение препаратов для лечения бесплодия во время текущей беременности
Тупая боль или ощущение давления
При умеренной или тяжелой степени –увеличение веса, вздутие живота и асцит, острое заболевание почек, плевральный выпот или диссеминированное внутрисосудистое свертывание
Ультразвуковое исследование
Общий анализ крови
Объёмная метаболическая панель
Негинекологические заболевания
Обычно постоянная диффузная или локализованная боль в животе, болезненность при пальпации
Возможно нетипичное расположение (например, в правом верхнем квадранте) или качество (более слабая, спастическая, без перитонеальных признаков) по сравнению с болью у небеременных пациенток; аппендикс может находиться в другом положении из-за увеличенной матки
Иногда имеются перитонеальные признаки
Иногда появляются тошнота, рвота или потеря аппетита
УЗИ органов малого таза/брюшной полости с последующей МРТ, если УЗИ не дает результатов; рассмотрение вопроса о проведении КТ, если МРТ недоступно
Лейкоцитарная формула или С-реактивный белок
Дискомфорт в надлобковой области, часто в сочетании с симптомами, связанными с мочевым пузырем (жжение, частое мочеиспускание, неотложные позывы к мочеиспусканию)
Иногда лихорадка, озноб и/или боль в боку (риск развития пиелонефрита повышается во время беременности)
Анализ мочи и посев мочи на микрофлору
Различные боли (спастические или постоянные), нелокализованные, часто сопровождающиеся диареей, иногда со слизью или кровью
Иногда лихорадка
Обычно ВЗК в анамнезе
Иногда калпротектин в кале
Иногда эндоскопия
Остро возникшие тошнота и рвота, обычно у пациентов, перенесших операцию на брюшной полости, имеющих внутрибрюшную злокачественную опухоль или иногда обнаруженную при обследовании ущемленную грыжу
Колики, рвота, отсутствие стула или метеоризм
Вздутие живота, выраженный тимпанит
Обычно в анамнезе операции на брюшной полости (приводящие к образованию спаек), наличие внутрибрюшного злокачественного новообразования, а иногда и ущемленная грыжа, обнаруженная при осмотре
Может развиться в результате аппендицита или сопутствовать ему
Обследование такое же, как и при эктопической беременности
Рентгенологическая визуализация органов брюшной полости в вертикальном и горизонтальном положенииях, ультрасонография, иногда КТ (если результаты рентгенографии и УЗИ неопределенны)
Как правило, тошнота и диарея
Без признаков синдрома раздражения брюшины
Иногда проведение анализа кала (при подозрении на бактериальную или паразитарную инфекцию)
Бета-ХГЧ = бета-субъединица человеческого хорионического гонадотропина; ЗППП = заболевания, передающиеся половым путем.
* Анализ тревожных симптомов у всех беременных должен включать оценку жизненных показателей матери, ее физикальное обследование и оценку состояния плода с помощью мониторинга частоты сердцебиений плода или УЗИ.