skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Некоторые причины приапизма

Причина

Проявления

Диагностический алгоритм

Препараты для лечения эректильной дисфункции:

  • Альпростадил (инъекционно, интрауретрально)

  • Папаверин (инъекционно)

  • Фентоламин (инъекционно)

  • Ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа – ФДЭ-5 (аванафил, силденафил, тадалафил, варденафил)

Сопровождающийся болью ишемический приапизм у мужчин с анамнезом лечения эректильной дисфункции

Клиническая оценка

Запрещенные вещества:

Сопровождающийся болью ишемический приапизм и психомоторное возбуждение или беспокойство

Клиническая оценка

Иногда токсикологический скрининг

Дополнительная медикаментозная терапия:

  • Бета-адреноблокаторы (празозин, тамсулозин, теразозин)

  • Антикоагулянты (варфарин)

  • Антигипертензивные препараты (нифедипин)

  • Нейролептики*

  • Кортикостероиды

  • Гипогликемические препараты (толбутамид)

  • Литий

  • Метаквалон

  • Тразодон

Сопровождающийся болью ишемический приапизм у мужчин, проходящих лечение по поводу другого заболевания

Клиническая оценка

Гематологические заболевания:

Молодые мужчины, часто африканского или средиземноморского происхождения

Общий анализ крови

Электрофорез гемоглобина

Местнораспространенный рак простаты

Любая форма метастатической болезни

Мужчины старше 50 лет с наличием в анамнезе нарастания симптомов обструкции в области выходного отверстия мочевого пузыря

Исследование уровня простатспецифического антигена

Компьютерная томография

Стеноз позвоночного канала или компресиия спинного мозга

Длительные эпидуральные инфузии

Сопутствующая слабость нижних конечностей

КТ или МРТ позвоночника

Травма (приводящая к дисрегуляции артериального приток или образованию артериальной фистулы)

Неишемический приапизм, не сопровождающийся болью, у мужчин, перенесших в недавном времени травму

Ультразвуковое допплерографическое исследование полового члена

Ангиография

МРТ

Редкие причины:

  • Цереброспинальные поражения (например, сифилис, опухоль)

  • Инфекции и воспаление половых органов (например, простатит, уретрит, цистит), особенно осложненные образованием камня мочевого пузыря

  • Гематома или опухоль малого таза

  • Тромбоз вен таза

  • Полностью парентеральное питание

  • Отравление угарным газом

Различны

Различны

* Все атипичные нейролептики могут вызывать приапизм.

По этим темам