Некоторые причины приапизма
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм
Препараты для лечения эректильной дисфункции:
Сопровождающийся болью ишемический приапизм у мужчин с анамнезом лечения эректильной дисфункции
Клиническая оценка
Запрещенные вещества:
Сопровождающийся болью ишемический приапизм и психомоторное возбуждение или беспокойство
Клиническая оценка
Иногда токсикологический скрининг
Дополнительная медикаментозная терапия:
Сопровождающийся болью ишемический приапизм у мужчин, проходящих лечение по поводу другого заболевания
Клиническая оценка
Гематологические заболевания:
Молодые мужчины, часто африканского или средиземноморского происхождения
Общий анализ крови
Электрофорез гемоглобина
Местнораспространенный рак простаты
Любая форма метастатической болезни
Мужчины старше 50 лет с наличием в анамнезе нарастания симптомов обструкции в области выходного отверстия мочевого пузыря
Исследование уровня простатспецифического антигена
Компьютерная томография
Стеноз позвоночного канала или компресиия спинного мозга
Длительные эпидуральные инфузии
Сопутствующая слабость нижних конечностей
КТ или МРТ позвоночника
Травма (приводящая к дисрегуляции артериального приток или образованию артериальной фистулы)
Неишемический приапизм, не сопровождающийся болью, у мужчин, перенесших в недавном времени травму
Ультразвуковое допплерографическое исследование полового члена
Ангиография
МРТ
Редкие причины:
Различны
Различны
* Все атипичные нейролептики могут вызывать приапизм.