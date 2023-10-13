Некоторые причины поллакиурии
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм
Прогрессивное появление затрудненного мочеиспускания, недержания мочи, вялой струи и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря
Ректальное исследование
Ультразвуковое исследование
Цистометрия
Недержание мочи
Ощущение инородного тела во влагалище
Боль или подтекание мочи во время полового акта
Гинекологическое обследование
Микционная цистоуретрография
Беременность
3-й триместр беременности
Клиническая оценка
Императивные позывы, дизурия, никтурия, гнойные выделения из уретры с лихорадкой, ознобов, болью в пояснице, миалгией, артралгией и дискомфортом в промежности
Предстательная железа чувствительна при пальпации
Ректальное исследование
Посев постмассажного секрета простаты
Лучевой цистит
Анамнез лучевой терапии на область нижних отделов живота, простаты или промежности по поводу рака
Клиническая оценка
Ассиметричное воспаление коленных, голеностопных и плюснефаланговых суставов
Односторонний или двусторонний конъюнктивит
Маленькие безболезненные язвы на слизистой оболочке ротовой полости, языка, головке полового члена, ладонях и подошвах через 1-2 недели после полового контакта
Лабораторные исследования на ИППП
Слабость нижних конечностей, снижение тонуса анального сфинктера, отсуствующий анальных рефлекс
Потеря чувствительности на сегментарном уровне
Травма обычно клинически очевидна
МРТ позвоничника
Вещества и лекарственные препараты
Поллакиурия у больного с отсутствием других симптомов
Эмпирическое прекращение приема препарата (для подтвреждения исчезновения поллакиурии)
Затруднения при мочеиспускании, ложные позывы, уменьшенная ширина и напор потока мочи
Уретрография
Невольное выделение мочи, особенно при наклонах, кашле или чихании
Цистометрия
Коликообразная боль в области поясницы или паху
Анализ мочи на предмет гематурии
Ультразвуковое исследование или КТ почек, мочеточников и мочевого пузыря
Дизурия и зловонная моча, иногда лихорадка, спутанность сознания и боль в поясницы, особенно у женщин и девушек
Дизурия и поллакиурия у молодых сексуально активных мужчин (что указывает на ИППП)
Анализ мочи и посев мочи на микрофлору
Лабораторные исследования на ИППП
Детрузорная гиперактивность мочевого пузыря
Никтурия, недержание мочи, слабый мочевой поток и иногда задержка мочи
Цистометрия
ИППП = инфекции, передающиеся половым путем.