Некоторые причины оталгии
Причина
Проявления*
Диагностический алгоритм
Среднее ухо
Острая обструкция слуховой трубы
Обычно легкий дискомфорт, часто описываемый как чувство распирания (полноты).
Булькающие, потрескивающие или хлопающие звуки, с заложенностью носа или без нее, особенно во время зевания или глотания
Ушная перепонка не красная, но подвижность снижена или она выглядит втянутой
Односторонняя кондуктивная тугоухость
Сбор анамнеза и физикальное обследование
Иногда аудиограмма
Выраженный болевой синдром
Резкое изменение атмосферного давления в анамнезе (перелеты, погружение с аквалангом)
Часто кровоизлияние на поверхности БП или за ней
Сбор анамнеза и физикальное обследование
Аудиограмма, если отмечается потеря слуха
Недавно перенесенный острый средний отит в анамнезе
Может наблюдаться оторея, покраснение и болезненность или флюктуация над сосцевидным отростком за ухом
Сбор анамнеза и физикальное обследование
КТ с контрастом
Средний гнойный отит (острый или хронический)
Выраженная боль, часто отмечаются симптомы интоксикации
Выпячивание ушной перепонки
Чаще встречается у детей
Возможно наличие отделяемого при перфорации барабанной перепонки
Ощутимое снижение слуха почти всегда присутствует из-за наличия жидкости за барабанной перепонкой
Иногда пропадает «световой рефлекс» или изменяется цвет барабанной перепонки; однако ни то, ни другое не является достаточно чувствительным и специфичным для исключения среднего отита
Сбор анамнеза и физикальное обследование
Иногда аудиограмма
Наружное ухо
Визуализируется при отоскопии
Только сбор анамнеза и объективное обследование
Как правило проведение туалета уха в анамнезе
Поврежение слухового прохода визуализируемое при отоскопии
Только сбор анамнеза и объективное обследование
Наружный отит (острый или хронический)
Зуд и боль (в основном выражен зуд и некоторый дискомфорт при хроническом наружном отите)
Часто в анамнезе плавание или частый контакт с водой
Иногда определяется отделяемое с неприятным запахом
Наружный слуховой проход гиперемирован, отечный; гнойное отделяемое
Барабанная перепонка в норме, но часто не видна при наличии отека канала
Сбор анамнеза и физикальное обследование
КТ височной кости при подозрении на некротизирующий наружный отит
Причины не отологического характера†
Рак (носоглотка, небные миндалины, основание языка, гортань)
Постоянный дискомфорт
Часто в анамнезе длительное курение и потребление алкоголя
Иногда встречается средний экссудативный отит, шейлый лимфаденит
Встречается как правило у пациентов пожилого возраста
МРТ с контрастированием гадолинием
Виопсия видимых пораженных участков
Инфекция (небные миндалины, паратонзиллярный абсцесс)
Боль при глотании
Видимая гиперемия ротоглотки
Выбухание при абсцессе
Сбор анамнеза и физикальное обследование
Иногда посев культуры на стрептококки
Мигрень
История мигрени при нормальной отоскопии и физикальном обследовании
Ухудшение симптомов под воздействием типичных триггеров мигрени (например, стресс, недостаток сна)
Только сбор анамнеза и объективное обследование
Невралгия (тройничного, крылонебного, языкоглоточного и коленчатого нервов)
Боль различного характера: стреляющая, резкая, острая, выраженная
Сбор анамнеза и физикальное обследование
МРТ для исключения сосудистой компрессии нерва
Боль усиливается при движении ВНЧ сустава
Только сбор анамнеза и объективное обследование
* Кондуктивная тугоухость возникает при многих заболеваниях среднего и наружного уха.
† Очень часто отоскопическая картина бывает нормальной.
КТ = компьютерная томография; МРТ = магнитно-резонансная томография; БП = барабанная перепонка; ВНЧ = височно-нижнечелюстной сустав; ИВДП = инфекция верхних дыхательных путей.