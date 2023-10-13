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Некоторые причины оталгии

Причина

Проявления*

Диагностический алгоритм

Среднее ухо

Острая обструкция слуховой трубы

Обычно легкий дискомфорт, часто описываемый как чувство распирания (полноты).

Булькающие, потрескивающие или хлопающие звуки, с заложенностью носа или без нее, особенно во время зевания или глотания

Ушная перепонка не красная, но подвижность снижена или она выглядит втянутой

Односторонняя кондуктивная тугоухость

Сбор анамнеза и физикальное обследование

Иногда аудиограмма

Баротравма

Выраженный болевой синдром

Резкое изменение атмосферного давления в анамнезе (перелеты, погружение с аквалангом)

Часто кровоизлияние на поверхности БП или за ней

Сбор анамнеза и физикальное обследование

Аудиограмма, если отмечается потеря слуха

Мастоидит

Недавно перенесенный острый средний отит в анамнезе

Может наблюдаться оторея, покраснение и болезненность или флюктуация над сосцевидным отростком за ухом

Сбор анамнеза и физикальное обследование

КТ с контрастом

Средний гнойный отит (острый или хронический)

Выраженная боль, часто отмечаются симптомы интоксикации

Выпячивание ушной перепонки

Чаще встречается у детей

Возможно наличие отделяемого при перфорации барабанной перепонки

Ощутимое снижение слуха почти всегда присутствует из-за наличия жидкости за барабанной перепонкой

Иногда пропадает «световой рефлекс» или изменяется цвет барабанной перепонки; однако ни то, ни другое не является достаточно чувствительным и специфичным для исключения среднего отита

Сбор анамнеза и физикальное обследование

Иногда аудиограмма

Наружное ухо

Серная пробка или инородное тело

Визуализируется при отоскопии

Только сбор анамнеза и объективное обследование

Локальная травма

Как правило проведение туалета уха в анамнезе

Поврежение слухового прохода визуализируемое при отоскопии

Только сбор анамнеза и объективное обследование

Наружный отит (острый или хронический)

Зуд и боль (в основном выражен зуд и некоторый дискомфорт при хроническом наружном отите)

Часто в анамнезе плавание или частый контакт с водой

Иногда определяется отделяемое с неприятным запахом

Наружный слуховой проход гиперемирован, отечный; гнойное отделяемое

Барабанная перепонка в норме, но часто не видна при наличии отека канала

Сбор анамнеза и физикальное обследование

КТ височной кости при подозрении на некротизирующий наружный отит

Причины не отологического характера†

Рак (носоглотка, небные миндалины, основание языка, гортань)

Постоянный дискомфорт

Часто в анамнезе длительное курение и потребление алкоголя

Иногда встречается средний экссудативный отит, шейлый лимфаденит

Встречается как правило у пациентов пожилого возраста

МРТ с контрастированием гадолинием

Виопсия видимых пораженных участков

Инфекция (небные миндалины, паратонзиллярный абсцесс)

Боль при глотании

Видимая гиперемия ротоглотки

Выбухание при абсцессе

Сбор анамнеза и физикальное обследование

Иногда посев культуры на стрептококки

Мигрень

История мигрени при нормальной отоскопии и физикальном обследовании

Ухудшение симптомов под воздействием типичных триггеров мигрени (например, стресс, недостаток сна)

Только сбор анамнеза и объективное обследование

Невралгия (тройничного, крылонебного, языкоглоточного и коленчатого нервов)

Боль различного характера: стреляющая, резкая, острая, выраженная

Сбор анамнеза и физикальное обследование

МРТ для исключения сосудистой компрессии нерва

Дисфункция ВНЧ сустава

Боль усиливается при движении ВНЧ сустава

Только сбор анамнеза и объективное обследование

* Кондуктивная тугоухость возникает при многих заболеваниях среднего и наружного уха.

† Очень часто отоскопическая картина бывает нормальной.

КТ = компьютерная томография; МРТ = магнитно-резонансная томография; БП = барабанная перепонка; ВНЧ = височно-нижнечелюстной сустав; ИВДП = инфекция верхних дыхательных путей.

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