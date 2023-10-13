* Если не описано иначе, характеризуется зудом, ощущением инородного тела, слезотечением, диффузной гиперемией, зачастую светобоязнью, однако отсутствуют снижение зрения, болевой синдром и истинная светобоязнь.

†Если не описано иначе, характеризуется слезотечением, болевыми ощущениями и истинной светобоязнью. Если повреждение вовлекает оптическую зону, пациент может отмечать снижение зрения.

‡ Офтальмологическое обследование должно включать осмотр в щелевой лампе с окрашиванием флуоресцеином.