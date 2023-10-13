Некоторые причины красного глаза
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм
Болезни конъюнктивы и эписклерит*
Выраженный двусторонний зуд, хемоз
Аллергоанамнез, симптомы аллергии (сезонное проявление симптомов, отделяемое из носа)
Иногда применение местных офтальмологических препаратов, с активным ингредиентом (в частности, неомицин и бримонидин) или консервантами в составе
Анамнез и физикальный осмотр, в том числе офтальмологический осмотр, если диагноз неясен или имеет место потеря зрения‡
Химический конъюнктивит (раздражение конъюнктивы)
Действие потенциальных раздражителей (пыль, дым, щелочь, хлор, фосген)
Анамнез и физикальный осмотр, в том числе офтальмологический осмотр, если диагноз неясен или имеет место потеря зрения‡
Односторонне очаговое покраснение, умеренное раздражение, небольшое слезотечение
Анамнез и физикальный осмотр, в том числе офтальмологический осмотр, если диагноз неясен или имеет место потеря зрения‡
Инфекционные конъюнктивиты
Раздражение, светобоязнь
В некоторых случаях слизисто-гнойные выделения, отек век или сосочков на тарзальной конъюнктиве
Анамнез и физикальный осмотр, в том числе офтальмологический осмотр, если диагноз неясен или имеет место потеря зрения‡
Обеспечить тщательное соблюдение гигиены рук и чистоту оборудования для обследования для предотвращения перекрестного заражения
Одностороннее бессимптомное очаговое или равномерное покраснение
В некоторых случаях анамнез недавней травмы или исполнение пробы Вальсальвы
Часто: использование антикоагулянтов и антиагрегантов (например, аспирина, НПВС, варфарина)
Сбор анамнеза и физикальное обследование‡
Выраженный зуд, вязкие выделения
Часто встречается у подростков мужского пола
Другие атопические заболевания
Обострение весной и ремиссия зимой
Анамнез и физикальный осмотр, в том числе офтальмологический осмотр, если диагноз неясен или имеет место потеря зрения‡
Патологии роговицы†
Кератит, вызываемый ношением контактных линз
Продолжительное ношение контактных линз, слезотечение, отек роговицы
Анамнез и физикальный осмотр, в том числе офтальмологический осмотр, если диагноз неясен или имеет место потеря зрения‡
Развивается после повреждения роговицы (у детей и младенцев адекватный сбор анамнеза затруднен)
Ощущение инородного тела
Повреждение заметно при окрашивании флуоресцеином
Анамнез и физикальный осмотр, в том числе офтальмологический осмотр, если диагноз неясен или имеет место потеря зрения‡
Часто возникает сероватое помутнение роговицы, сопровождающееся развитием видимого кратера язвы
Часто в анамнезе сон в контактных линзах
Офтальмологическое обследование‡
Посев культуры язвы (соскоб производится офтальмологом)
Эпидемический кератоконъюнктивит (аденовирусный конъюнктивит с кератитом) при средне-тяжелом или тяжелом течении
Обильные водянистые выделения
Часто: отек век, увеличение околоушных лимфатических узлов, хемоз (выпячивание конъюнктивы)
В некоторых случаях: временная потеря зрения
Точечное окрашивание при флуоресцеиновой пробе
Анамнез и физикальный осмотр, в том числе офтальмологический осмотр, если диагноз неясен или имеет место потеря зрения‡
Развивается после конъюнктивита, образование пузырьков на веках
Классическое древовидное поражение роговицы, визуализирующееся при окрашивании флуоресцеином
Односторонний характер поражения
Офтальмологическое обследование‡
В спорных случаях исследование вирусной культуры
Односторонние везикулы и корочки на фоне гиперемии по ходу распространения первой ветви тройничного нерва (V1), иногда поражение кончика носа
Отек век
Красный глаз
Может сочетаться с увеитом
В некоторых случаях – ярко выраженные болевые ощущения
Офтальмологическое обследование‡
В спорных случаях исследование вирусной культуры
Другие заболевания
Сильная глазная боль
Головная боль, тошнота, рвота, ореолы вокруг источника света
Помутнение роговицы (отек), выраженная гиперемия конъюнктивы
Снижение остроты зрения
Внутриглазное давление обычно > 40 мм рт. ст.
Офтальмологом должна быть проведена тонометрия и гониоскопия
Глазная боль, светобоязнь
Перекорнеальная инъекция (гиперемия, часто равномерная, локализованная вокруг роговицы)
Обычно наличие факторов риска (например, аутоиммунного заболевания, тупой травмы в течение нескольких предыдущих дней)
В некоторых случаях – снижение остроты зрения или гной в передней камере глаза (гипопион)
Симптом «засвета» и клетки в передней камере глаза, визуализирующиеся при проведении биомикроскопии
Офтальмологическое обследование‡
Выраженная боль, часто описывается как сверлящая
Слезотечение, светобоязнь
Красные или фиалковые участки гиперемии под конъюнктивой глазного яблока
Отек склеры
Болезненность при пальпации глазного яблока
Часто аутоиммунное заболевание в анамнезе
Офтальмологическое обследование‡
Специализированное офтальмологическое исследование
* Если не описано иначе, характеризуется зудом, ощущением инородного тела, слезотечением, диффузной гиперемией, зачастую светобоязнью, однако отсутствуют снижение зрения, болевой синдром и истинная светобоязнь.
†Если не описано иначе, характеризуется слезотечением, болевыми ощущениями и истинной светобоязнью. Если повреждение вовлекает оптическую зону, пациент может отмечать снижение зрения.
‡ Офтальмологическое обследование должно включать осмотр в щелевой лампе с окрашиванием флуоресцеином.
НПВП = нестероидные противовоспалительные препараты; V1 = глазная ветвь тройничного нерва.