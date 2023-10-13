Некоторые причины крапивницы
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм
Острая крапивница
Контактные или вдыхаемые аллергены (например, латекс, слюна животных, пыль, пыльца, плесень, перхоть)
Проявляется в течение нескольких минут или часов после контакта с провоцирующим фактором
Только клиническое обследование
Иногда аллергическая проба
Действие медикаментов/субстанций
Возникновение крапивницы в течение 48 часов после воздействия лекарственного вещества
Прием ингибиторов АПФ часто провоцирует отек Квинке
Только клиническое обследование
Иногда аллергическая проба
Эмоциональные и физические раздражители
Проявляется, как правило, в течение нескольких секунд или минут после воздействия провоцирующего фактора
Клиническое обследование, включая воспроизводимую реакцию на предполагаемый стимул
Инфекции
Симптомы системной инфекции*
Тестирование на конкретную подозреваемую первопричинную инфекцию
Разрешение крапивницы после ликвидации инфекции
Пищевые аллергены (например, арахис, лесные орехи, рыба, моллюски, пшеница, яйца, молоко, соевые бобы)
Крапивница проявляется в течение нескольких минут или часов после употребления аллергена
Клиническое обследование
Иногда аллергическая проба
Укусы или ужаливание насекомых (Hymenoptera)
Крапивница возникает в течение нескольких секунд или минут после укуса насекомого
Только клиническое обследование
Крапивница с лихорадкой или без, полиартралгии, полиартрит, лимфаденопатия, протеинурия, отек и боли в животе в течение 7-10 дней после парентерального введения биологического препарата или вещества
Только клиническое обследование
Реакции на переливание крови
Крапивница возникает обычно в течение нескольких минут после начала переливания препаратов крови (или перехода на новую упаковку препарата крови)
Только клиническое обследование
Хроническая крапивница
Аутоиммунные расстройства (например, СКВ, синдром Шёгрена, аутоиммунное заболевание щитовидной железы, криоглобулинемия, уртикарный васкулит)
Признаки системного аутоиммунного заболевания, в том числе гипотиреоза или гипертиреоза (аутоиммунный тиреоидит); гепатит, почечная недостаточность и полиартрит (криоглобулинемия); скуловая сыпь, серозит и полиартрит (СКВ); синдром сухого глаза и сухость во рту (синдром Шёгрена); кожные язвы или гипопигментированные поражения после разрешения крапивницы (уртикарный васкулит)
Специфические для рассматриваемого типа аутоиммунных заболеваний
Измерение ТТГ
Аутоантитела к ферменту клеток щитовидной железы (например, антитела к пероксидазе щитовидной железы, микросомальные антитела)
Титры криоглобулинов
Уровни комплементов (C3, C4 и C1q) в сыворотке крови
Серологические показатели ревматических процессов (например, АНА, РФ, анти-ЦЦП, антитела к цитоплазматическим антигенам SS-A, SS-B, Sm, РНП, Jo-1)
Биопсия кожи (криоглобулинемия, уртикарный васкулит)
Признаки фонового ракового заболевания (например, потеря веса, ночная потливость, боль в животе, кашель, кровохарканье, желтуха, увеличение лимфатических узлов, мелена)
Специфические для типа подозреваемого фонового ракового заболевания
Хроническая идиопатическая крапивница
Каждодневное (или почти каждодневное) появления волдырей и зуда по меньшей мере в течение 6 недель без очевидной причины
Диагноз исключения
Медикаменты/субстанции (некоторые из них вызывают острую крапивницу)
Крапивница неясной этиологии у пациента, постоянно принимающего рецептурные, безрецептурные или травяные лекарства
Клиническое обследование
Иногда аллергическая проба
Устранение проблемы с помощью прекращения приема медикаментов или субстанций
Эндокринные нарушения (например, дисфункция щитовидной железы, повышенный уровень прогестерона)
Непереносимость тепла или холода, брадикардия или тахикардия, гипорефлексия или гиперрефлексия
Пациенты, принимающие оральные контрацептивы, содержащие прогестерон, или получающие заместительную гормональную терапию; пациенты с циклической крапивницей, которая появляется во время 2-й половины менструального цикла и проходит с началом менструации
Клиническое обследование
Обычно измерение уровня ТТГ
Физические стимулы (такие же, как те, которые вызывают острую крапивницу) и иногда эмоциональное обострение крапивницы
Крапивница, как правило, возникает в течение нескольких секунд или минут после воздействия провоцирующего фактора
Клиническое обследование, включая воспроизводимую реакцию на предполагаемый стимул
Системный мастоцитоз (крапивница пигментная)
Наличие небольших пигментированных папул, которые превращаются в волдыри при малейшем травмировании (например, легком поглаживании)
Могут сопутствовать: анемия, боль в животе, легко возникающее покраснение кожи и периодические головные боли
Биопсия кожи
Уровень триптазы в сыворотке
*Необходимо уточнить, не совершал ли пациент поездку в одну из развивающихся стран в недавнем времени.
АНА = антинуклеарные антитела; анти-ЦЦП = анти-циклический цитруллинированный пептид; ЦМВ = цитомегаловирус; ВЭБ = вирус Эпштейна-Барра; РФ = ревматоидный фактор; СКВ = системная красная волчанка; ТТГ = тиреотропный гормон.