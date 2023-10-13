Некоторые причины зуда
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм
Первичные кожные заболевания
Наличие эритемы, возможно лихенификации, волосяного кератоза, ксероза, линий Денни-Моргана, гиперлинеарности ладоней
Обычно в семейном анамнезе присутствует атопия или хронический рецидивирующий дерматит
Только клиническое обследование
Дерматит, связанный с действием аллергенов; эритема, везикулы
Только клиническое обследование
Дерматофития (например, стригущий лишай, трихофития гладкой кожи, трихофития промежности, эпидермофития стоп)
Локализованный зуд, кольцеобразные поражения с приподнятыми чешуйчатыми границами, области облысения
Распространенные места поражения: область гениталий и стоп у взрослых; волосистая часть кожи головы и тело – у детей
Иногда – предрасполагающие факторы (например, опрелости, ожирение)
Исследование соскобов с применением раствора КОН
Области утолщения кожи вследствие многократного расчесывания
Поражения являются изолированными, эритематозными, с чешуйчатыми бляшками, четко очерченными, кожа грубая и с лихенификацией
Только клиническое обследование
Распространенные места поражения: волосистая часть головы, подмышечные впадины, талия и лобок
Области экскориации, возможные точечные повреждения от свежих укусов, возможен двусторонний блефарит
Визуальное обнаружение яиц (гнид), а иногда и вшей
Бляшки с серебристыми чешуйками, как правило, на разгибательных поверхностях локтей и коленей, волосистой части головы и туловище
Зуд не обязательно ограничивается областью бляшек
Возможно появление артрита мелких суставов, который проявляется скованностью и болью
Только клиническое обследование
Маленькие эритематозные или темные папулы на одном конце тонкой, волнистой, слегка чешуйчатой линии длиной до 1 см (ход); их появление возможно между пальцами, на линии пояса, сгибательных поверхностях, ареолах сосков у женщин и половых органах у мужчин
Члены семьи или члены близкого общества с подобными симптомами
Интенсивный ночной зуд
Клиническое обследование
Микроскопическое исследование соскобов с ходов
Непостоянные, очерченные, приподнятые, эритематозные поражения с бледным центром
Может быть острым (< 6 недель) или хроническим (≥ 6 недель)
Только клиническое обследование
Ксероз (сухая кожа)
Чаще всего проявляется в зимнее время
Зудящая, сухая, шелушащаяся кожа, в основном, на нижних конечностях
Состояние усугубляется от сухого тепла
Только клиническое обследование
Системные заболевания
Аллергическая реакция, внутренняя (многочисленные вещества, попавшие внутрь через пищеварительный тракт)
Распространенный зуд, сыпь с макулами и папулами или крапивница
С установленной аллергией или без таковой
Выявление раздражителей путем исключения
Иногда – кожная скарификационная проба
Рак (например, лимфома Ходжкина, истинная полицитемия, грибовидный микоз)
Зуд может предшествовать любым другим симптомам
Жгучий зуд, в основном в нижних конечностях (лимфома Ходжкина)
Зуд после купания (истинная полицитемия)
Гетерогенные кожные повреждения – бляшки, пятна, опухоли, эритродермия (грибовидный микоз)
Развернутый общий анализ крови и биопсия костного мозга при истинной полицитемии
Биопсия лимфатических узлов или костного мозга при лимфоме Ходжкина
Биопсия кожи при грибовидном микозе
Холестаз
Симптомы, указывающие на повреждение или дисфункцию печени или желчного пузыря (например, желтуха, стеаторея, утомляемость, боль в правом верхнем квадранте)
Обычно распространенный зуд без сыпи, зуд иногда появляется на поздних сроках беременности
Печеночные тесты
Частое мочеиспускание, жажда, потеря веса, нарушения зрения
Содержание глюкозы в моче и в крови
Уровень HbA1C
Утомляемость, головная боль, раздражительность, непереносимость физической нагрузки, извращенный аппетит, истончение волос
Показатели гемоглобина, гематокрита, эритроцитов, сывороточного ферритина, железа и железосвязывающей способности
Непостоянный интенсивный зуд, онемение, покалывание в конечностях, неврит зрительного нерва, потеря зрения, спастические явления или слабость, головокружение
МРТ
Анализ спинномозговой жидкости
Иногда вызванные потенциалы
Психическое заболевание
Линейные царапины, наличие психического заболевания (например, клиническая депрессия, дерматозойный бред)
Клиническое обследование
Диагноз исключения
Заболевания почек
Терминальная стадия заболевания почек
Распространенный зуд, может ухудшаться во время диализа, может быть особенно выраженным на спине
Заболевания щитовидной железы*
Потеря веса, ощущение учащенного сердцебиения, потливость, раздражительность (гипертиреоз)
Увеличение веса, депрессия, сухость кожи и волос (гипотиреоз)
Уровни ТТГ, T4
Медицинские препараты
Например, опиоиды, пенициллин, ингибиторы АПФ, статины, противомалярийные препараты, ингибиторы эпидермального фактора роста, интерлейкин-2, вемурафениб, ипилимумаб, другие противоопухолевые агенты
Анамнез использования препарата
Только клиническое обследование
*Пациенты крайне редко обращаются за помощью по поводу зуда.
HbA1C = гликозилированный гемоглобин; КОН = гидроксид калия; T4 = тироксин; ТТГ = тиреотропный гормон.