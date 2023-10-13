Некоторые причины выделений из сосков
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм
Доброкачественные процессы в молочных железах
Внутрипротоковая папиллома
Односторонние кровянистые (или гваяково-положительные, то есть содержащие следовые количества крови) или состоящие из сыворотки и крови выделения
Оценка осуществляется так же, как для новообразований молочной железы
Протоковая эктазия молочных желез
Односторонние или двусторонние кровянистые (или гваяково-положительные), состоящие из сыворотки и крови или многоцветные (гнойные, серые или белые) выделения
Оценка осуществляется так же, как для новообразований молочной железы
Фиброзно-кистозные изменения
Новообразование, часто эластичное и чувствительное, обычно возникает у женщин в период пременопаузы
Возможны серозные, зеленые или белые выделения
Возможно, анамнез других объемных образований
Оценка осуществляется так же, как для новообразований молочной железы
Абсцесс или инфекция
Острое начало с болью, чувствительностью или эритемой
Часто наблюдается лихорадка
При абсцессе возможно болезненное образование и гнойные выделения
Клиническая оценка
Если выделения после терапии не прекратились, проводят оценку как для новообразования молочной железы
Рак молочной железы
Как правило, внутрипротоковая или инвазивная протоковая карцинома
Могут присутствовать ощутимое при пальпации объемные образования, кожные изменения или лимфаденопатия
Возможны кровянистые или гваяково-положительные выделения
При подозрении на рак груди рекомендуется такое же обследование, что и для объемных образований молочных желез
Гиперпролактинемия
Существует много причин (например, опухоль гипофиза, гипотиреоз, употребление некоторых лекарственных средств—см. таблицу Причины гипопитуитаризма)
Часто двусторонняя, белые некровянистые выделения, затрагивает многие протоки, объемные образования отсутствуют
Возможны нарушения менструального цикла или аменорея
Если причиной является опухоль гипофиза, возможны признаки новообразования ЦНС (изменения полей зрения, головная боль) или другие эндокринные нарушения
Уровень пролактина, ТТГ, лекарственные схемы
При повышении уровня пролактина или ТТГ - МРТ головного мозга
ЦНС = центральная нервная система; МРТ = магнитно-резонансная томография; ТТГ = тиреотропный гормон.