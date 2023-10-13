*При наличии выделений проводится микроскопическое исследование влажного препарата в солевом растворе и растворе KOH, а также обычно проводятся анализы на трихомониаз, гонорею и хламидиоз (если не очевидна неинфекционная причина, например, аллергия или инородное тело).