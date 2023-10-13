Некоторые причины вульвовагинального зуда или выделений из влагалища
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм*
Женщины репродуктивного возраста
Неприятный запах (рыбный), жидковатые, желто-зеленые или серые, пенистые выделения из влагалища
Иногда сопровождаемый раздражением вульвовагинальной области
Критерии Амселя для постановки диагноза (3 из 4):
МАНК
Иногда выявляется в тесте по Папаниколау (ПАП-тест)†
Белые плотные, похожие на творог влагалищные выделения, которые прилипают к стенке влагалища
Раздражение, отек, зуд вульвы и влагалища
Иногда ухудшение симптомов после полового акта или перед месячными
Иногда недавнее применение антибиотиков
Неосложненные (все перечисленные ниже): спорадические, нечастые эпизоды; легкие или умеренные симптомы; возбудителем обычно является Candida albicans; пациенты с нормальной иммунной системой
Осложненные (любые из следующих): рецидивирующие эпизоды (4 или более); тяжелые симптомы; наличие Candida non-albicans; пациенты с ослабленным иммунитетом (например, вследствие диабета, ВИЧ, иммуносупрессивной терапии)
Критерии диагностики:
Посев на грибы, особенно при подозрении на не дрожжеподобные грибы
Обследование ДНК-зондом с ПЦР
Иногда выявляется при проведении Пап-теста†
Желто-зеленые, пенистые вагинальные выделения, часто с рыбным запахом
Часто — раздражение, эритема и отек вульвы и влагалища
Иногда дизурия или диспареуния
Иногда точечные, красные «клубникообразные» пятна на стенках влагалища или шейке матки
МАНК (предпочтительный тест)
Вагинальный рН и влажный препарат с обнаруженными при микроскопии подвижными грушевидными жгутиковыми микроорганизмами
Экспресс-тест, иммунохроматографические тест-полоски
Культуральное исследование
Иногда выявляется при проведении Пап-теста†
Боли в брюшной полости или в области таза
Слизисто-гнойные выделения из шейки матки
Иногда лихорадка
Подвижность шейки матки, болезненность матки и придатков
Анализы на гонорею и хламидии
Уровень лейкоцитов в крови
Иногда визуализационные исследования органов малого таза
Инородные тела (часто забытый тампон)
Чрезвычайно зловонные, часто обильные выделения из влагалища, часто в сочетании с вагинальной эритемой, дизурией, а иногда с диспареунией
Объекты, видимые при осмотре
Гинекологическое обследование
Женщины в постменопаузе
Генитоуринарный синдром менопаузы
Скудные выделения белого или бледно-желтого цвета, иногда с кровью
Сухость влагалища и/или диспареуния
Иногда вульвовагинальные трещины или выделения при сексуальной активности
Атрофия вульвы и влагалища с хрупкими, сухими, иногда слегка болезненными тканями наружных половых органов
Гинекологическое обследование в сочетании со следующим:
Химический вульвит - раздражение от мочи и кала
Диффузная эритема вульвы
Факторы риска (например, недержание мочи, постельный режим)
Гинекологическое обследование
Все возрастные группы
Гиперчувствительность
Вульвовагинальная эритема, отек, зуд (иногда сильный), выделения из влагалища
Недавний контакт тканей влагалища и наружных половых органов с новым продуктом или лекарственными препаратами в анамнезе (например, гигиенические спреи, лубриканты, добавки в воду для ванн, местное лечение кандидозных инфекций, смягчители тканей, отбеливатели или мыло для стирки)
Гинекологическое обследование
Воспалительные (например, облучение тазовой области, химиотерапия, длительное использование медикаментов для лечения вагинита)
Скудные белые или бледно-желтые выделения из влагалища
Иногда, диспареуния
Иногда зуд, эритема, жгучая боль, умеренное кровотечение
Иногда стеноз влагалища (после облучения тазовых органов)
Диагностика исключения основана на анамнезе и факторах риска плюс следующие данные:
Кишечные свищи (осложнения при обструктивных родах, опухоли в области таза, хирургические вмешательства в области таза или воспалительные заболевания кишечника)
Выделения из влагалища с неприятным запахом, выделением кала из влагалища
Прямая визуализация или пальпация свища в нижней части влагалища
Тест с красителем (метиленовый синий вводится в прямую кишку, затем визуализируется во влагалище)
Кожные заболевания (например, псориаз, склерозирующий лишай, красный плоский лишай, простой хронический лишай)
Характеристика поражений кожи генитальной и экстрагенитальной локализации
Гинекологическое обследование
Иногда биопсия
*При наличии выделений проводится микроскопическое исследование влажного препарата в солевом растворе и растворе KOH, а также обычно проводятся анализы на трихомониаз, гонорею и хламидиоз (если не очевидна неинфекционная причина, например, аллергия или инородное тело).
† Тест по Папаниколау (Пап-тест) не является надежным обследованием для диагностики вагинита; случайное сообщение о вагините в заключении по цитологии шейки матки должно быть подтверждено симптомами и дальнейшими обследованиями.
КОН = гидроксид калия, МАНК = метод амплификации нуклеиновых кислот, ПЦР = полимеразная цепная реакция.