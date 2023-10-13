Некоторые причины внезапной смерти от остановки сердца у молодых спортсменов
Commotio cordis
Аномалии коронарных артерий (например, аномальное отхождение ствола левой коронарной артерии, правой коронарной артерии, гипоплазия коронарной артерии)
Разрыв аневризмы аорты
Туннелированная передняя межжелудочковая ветвь левой коронарной артерии
Миксоматозная дегенерация митрального клапана
Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта (только антеградное проведение)
Тахикардия из выносящего тракта правого желудочка
Травма сердца
Разрыв аневризмы сосуда головного мозга