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Некоторые причины внезапной смерти от остановки сердца у молодых спортсменов

Гипертрофическая кардиомиопатия

Commotio cordis

Аномалии коронарных артерий (например, аномальное отхождение ствола левой коронарной артерии, правой коронарной артерии, гипоплазия коронарной артерии)

Миокардит

Разрыв аневризмы аорты

Аритмогенную правожелудочковую кардиомиопатию

Туннелированная передняя межжелудочковая ветвь левой коронарной артерии

Аортальный стеноз

Ранний атеросклероз коронарных артерий

Дилатационная кардиомиопатия

Миксоматозная дегенерация митрального клапана

Синдром удлиненного QT

Синдром Бругада

Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта (только антеградное проведение)

Катехоламинергическая полиморфная тахикардия

Тахикардия из выносящего тракта правого желудочка

Коронарный возоспазм

Саркоидоз сердца

Травма сердца

Разрыв аневризмы сосуда головного мозга

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