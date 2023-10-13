Некоторые причины ажитации и спутанности у пациентов ОИТ
Механизм
Примеры
Расстройство базовых функций
Черепно-мозговая травма
Прием токсинов внутрь
Боль и дискомфорт (например, вызванные травмами, хирургическими процедурами, интубацией трахеи, инфузиями, заборами крови или вводом назогастрального зонда)
Осложнения
Гипоксия (см. Снижение насыщения кислородом)
Гипотензия
Органная недостаточность (например, печеночная энцефалопатия)
Лекарственные препараты
Седативные и другие препараты, действующие на центральную нервную систему, особенно опиоиды, бензодиазепины, H2 блокаторы, и антигистаминные препараты
Прекращение приема алкоголя и/или наркотиков
Обстановка в отделение интенсивной терапии (ОИТ)*
Депривация сна (например, из-за шума, яркого света, или серьезных медицинских вмешательств)
Страх смерти
Тревога по поводу неприятных медицинских процедур
*Особенно актуальная проблема для пожилых людей.