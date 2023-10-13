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Некоторые причины ажитации и спутанности у пациентов ОИТ

Механизм

Примеры

Расстройство базовых функций

Черепно-мозговая травма

Шок

Прием токсинов внутрь

Боль и дискомфорт (например, вызванные травмами, хирургическими процедурами, интубацией трахеи, инфузиями, заборами крови или вводом назогастрального зонда)

Осложнения

Гипоксия (см. Снижение насыщения кислородом)

Гипотензия

Сепсис

Органная недостаточность (например, печеночная энцефалопатия)

Тромбоэмболия легочной артерии

Лекарственные препараты

Седативные и другие препараты, действующие на центральную нервную систему, особенно опиоиды, бензодиазепины, H2 блокаторы, и антигистаминные препараты

Прекращение приема алкоголя и/или наркотиков

Обстановка в отделение интенсивной терапии (ОИТ)*

Депривация сна (например, из-за шума, яркого света, или серьезных медицинских вмешательств)

Страх смерти

Тревога по поводу неприятных медицинских процедур

*Особенно актуальная проблема для пожилых людей.

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