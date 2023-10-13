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Некоторые примеры веществ, применение которых регулируется законом

Сроки

Примеры

I*

Катинон (кат) и меткатинон, ГОМК, героин (и некоторые другие опиоиды), ЛСД, МДМА, псилоцибин, каннабис и синтетические каннабиноиды

II

Амфетамины, барбитураты (короткого действия), кокаин, гидрокодон, метадон, метилфенидат, морфин и другие сильные опиоидные агонисты, оксикодон, фенциклидин

III

Анаболические стероиды, барбитураты (средней продолжительности действия), бупренорфин, дигидрокодеин, дронабитол, кетамин, болеутоляющие

Внутривенно

Барбитураты (длительного действия), бензодиазепины, хлоралгидрат, модафинил, мепробамат, пентазоцин, пропоксифен, золпидем

V

Подавляющие кашель препараты, содержащие небольшие количества кодеина, прегабалин

*Не назначаются врачом.

ГОБ = гамма-оксибутират; LSD =диэтиламид лизергиновой кислоты; MDMA = метилендиоксиметамфетамином.

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