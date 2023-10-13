Некоторые примеры веществ, применение которых регулируется законом
Сроки
Примеры
I*
Катинон (кат) и меткатинон, ГОМК, героин (и некоторые другие опиоиды), ЛСД, МДМА, псилоцибин, каннабис и синтетические каннабиноиды
II
Амфетамины, барбитураты (короткого действия), кокаин, гидрокодон, метадон, метилфенидат, морфин и другие сильные опиоидные агонисты, оксикодон, фенциклидин
III
Анаболические стероиды, барбитураты (средней продолжительности действия), бупренорфин, дигидрокодеин, дронабитол, кетамин, болеутоляющие
Внутривенно
Барбитураты (длительного действия), бензодиазепины, хлоралгидрат, модафинил, мепробамат, пентазоцин, пропоксифен, золпидем
V
Подавляющие кашель препараты, содержащие небольшие количества кодеина, прегабалин
*Не назначаются врачом.
ГОБ = гамма-оксибутират; LSD =диэтиламид лизергиновой кислоты; MDMA = метилендиоксиметамфетамином.