Некоторые особенности головных болей различных типов
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм*
Первичная головная боль†
Многочисленные приступы односторонней головной боли в орбитально-височной области, чаще всего в одно и то же время суток
Тяжелая, мучительная, длительностью 30-180 минут
Часто сопровождается слезотечением, ринореей, покраснением лица или синдромом Горнера; двигательным беспокойством
Только клиническое обследование
Часто односторонняя, пульсирующего характера, длящаяся от 4 до 72 часов
Иногда с предвестниками припадка
Обычно сопровождается тошнотой, фото-, соно- или осмофобией
Усиливается при физической нагрузке, проходит после сна; пациенты предпочитают лежать в комнате с выключенным светом
Только клиническое обследование
Частая или продолжительная, умеренная, двусторонняя боль сжимающего характера в затылочной или лобной областях, распространяющаяся на всю голову
Усиливается к вечеру
Только клиническое обследование
Вторичная головная боль
Односторонняя фронтальная или орбитальная
"Радужные круги", появляющиеся около источников света, снижение остроты зрения, инъекция сосудов конъюнктивы, рвота
Тонометрия
Головокружение, анорексия, тошнота, рвота, патологическая усталость, возбудимость, нарушения сна
У пациентов, которые недавно побывали на большой высоте (в том числе в полете на самолете ≥ 6 часов)
Только клиническое обследование
Отравление угарным газом
Частое воздействие на организм продуктов неполного сгорания углеводородного топлива (домашние огневые плиты, неудовлетворительная вентиляция в автомобилях, газонагреватели, печи, водонагреватели, дровяные или угольные печи и керосинки)
Определение уровня карбоксигемоглобина
Тромбоз церебральных венозных синусов
Симптомы аналогичны симптомам при идиопатической внутричерепной гипертензии, но могут возникнуть внезапно
Нейровизуализация (предпочтительно МР-веносинусография)
Цервикогенная головная боль
Боль в области шеи
Только клиническое обследование
Стоматологические инфекции (в верхних зубах)
Боль, преимущественно односторонняя, обычно ощущается в области лица и усиливается при жевании.
Зубная боль
Стоматологическое обследование
Лихорадка, измененное состояние сознания, судорожные припадки, очаговая неврологическая симптоматика
МРТ, исследование ЦСЖ
Возраст > 50 лет
Односторонняя пульсирующая боль, "боль при расчесывании волос", нарушения зрения, привычный вывих нижней челюсти, лихорадка, потеря веса, повышенное потоотделение, болезненность при пальпации височной артерии, проксимальные миалгии
СОЭ, биопсия височной артерии, нейровизуализация
Гипертоническая головная боль
Связан с внезапным резким повышением АД
Клиническая оценка
Мигренеподобная головная боль, диплопия, пульсирующий звон в ушах, ограничение полей зрения, отек диска зрительного нерва
Обычно постепенное начало болезни
Нейровизуализация (предпочтительна МРТ с веносинусографией) с последующим определением давления вытекания ЦСЖ, а также подсчет клеток при культивировании и их исследование
Внезапное начало
Рвота, очаговая неврологическая симптоматика, изменение состояния сознания
Нейровизуализация
Головная боль, вызванная чрезмерным использованием лекарственных средств
Хроническая головная боль (обычно хроническая мигрень) с различной локализацией и интенсивностью
Встречается часто и может быть ежедневным
Часто присутствует при пробуждении
Как правило, развивается после чрезмерного приема анальгетиков при эпизодических головных болях
Только клиническое обследование
Лихорадка, менингизм, измененное состояния сознания
КТ головного мозга, затем - исследование ЦСЖ
Посткоитальная головная боль
Головная боль после оргазма
Только клиническое обследование
Интенсивные головные боли, часто с менингизмом и/или рвотой
Ухудшение наступает в положении сидя или стоя, а облегчение состояния - в положении лежа на совершенно плоской поверхности
При постпункционной головной боли, клиническая оценка
Для определения причины других головных болей при низком давлении (например, утечка СМЖ) иногда применяют МРТ с контрастированием гадолинием
Посттравматическая головная боль (обычно мигрень или головная боль напряжения)
Подобная мигрени или головной боли напряжения с болью в шее
Только клиническое обследование
Лицевая или зубная боль, лихорадка, гнойные выделения из носа
Клинический осмотр, иногда - КТ
Наивысшая интенсивность спустя секунды после начала головной боли (по типу "удара грома")
Рвота, потеря сознания, оглушение, менингизм
Нейровизуализация, затем, при отсутствии противопоказаний и неинформативности нейровизуализации, - исследование ликвора
Субдуральная гематома (хроническая)
Сонливость, изменение состояния сознания, гемипарез, утрата спонтанной венозной пульсации сетчатки, отек соска зрительного нерва
Наличие факторов риска (например, пожилой возраст, коагулопатия, деменция, прием антикоагулянтов, злоупотребление алкоголем)
Нейровизуализация
Невралгия тройничного нерва
Повторяющиеся короткие пронзительные сильные боли с одной стороны нижней части лица
Только клиническое обследование
Опухоль или объемное образование головного мозга
Изменение состояния сознания, судорожные приступы, рвота, диплопия при взгляде в стороны, утрата спонтанной венозной пульсации сетчатки, отек соска зрительного нерва, очаговая неврологическая симптоматика
Усугубляется в лежачем положении; усиливается при пробуждении или пробуждает пациента от сна
Нейровизуализация
* Клиническое обследование проводится всегда, но упоминается в этой колонке только тогда, когда это может быть единственным средством диагностики.
† Первичная головная боль в типичных случаях имеет рецидивирующее течение.
АД = артериальное давление; ЦСЖ = спинномозговая жидкость; СОЭ = скорость оседания эритроцитов.