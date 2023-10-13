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Некоторые оральные симптомы и возможные причины

Симптом

Причины

Кровотечение или боль при чистке зубов (распространены)

Острый язвенно-некротический гингивит (редко)

Геморрагический диатез*

Гингивит (наиболее распространен)

Лейкемия*

Боль в ушах, со слов пациента (довольно часто)

Воспаление участка десны воруг частично прорезавшегося третьего моляра нижней челюсти (перикоронит)

Локализованный остеит (сухое гнездо) после удаления нижнего моляра

Кариес

Боль в лице, голове или шее (редко, за исключением плохо подогнанных стоматологических устройств или темпоромандибулярных расстройств)

Синдром Игла

Инфекция

Неправильный прикус

Оккультные поражения низкоуровневой анаэробной инфекцией, распространяющейся на кости

Плохо прилегающие стоматологические приборы

Спазм жевательных мышц

Темпоромандибулярные расстройства

Онемение лица или парестезии (редко, за исключением пациентов с инсультом)

Опухоль антрума или носоглотки

Опухоли ствола мозга

Удалегние нижнего моляра, вызвавшее повреждения нижнего альвеолярного нерва

Рассеянный склероз

Опухоли ротовой полости (редко)

Инсульт

Вирусная инфекция (паралич лицевого нерва)

Жевательная усталость (редко, за исключением плохо подогнанных протезов)

Врожденные мышечные или нервно-мышечные расстройства (у молодых людей)

Миастения (кардинальный симптом)

Плохо смыкающиеся искусственные зубные протезы (у пожилых людей)

Боль при жевании или плохое функционирование челюсти (редко)

Гигантоклеточный артериит

Потеря массы тела (довольно часто)

Плохо прилегающие стоматологические приборы

Стоматит

Темпоромандибулярное расстройство

Слишком свободно расположенные, малочисленные или болезненные зубы

*Первичным симптомом могут быть легко индуцируемые кровотечения из десен.

Удлинение шиловидного отростка или окостенение связки шилоподъязычной мышцы, вызывающие боль при повороте головы.

Может вызвать парестезию нижней губы.

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