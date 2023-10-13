Некоторые лекарственные препараты, способствующие возникновению риска падений
Медицинские препараты
Механизм
Аминогликозиды
Нанесение прямого ущерба вестибулярному аппарату
Анальгетики (особенно опиоиды)
Сниженное чувство бдительности или замедление работы ЦНС
Противоаритмические препараты
Снижение церебральной перфузии
Антихолинергические препараты
Спутанность сознания/делирий
Антигипертензивные препараты (особенно вазодилаторы)
Снижение церебральной перфузии
Нейролептики
Экстрапирамидные синдромы, другие антиадренергические эффекты, снижение концентрации внимания или ухудшение работы головного мозга
Диуретики (особенно при обезвоживании пациента)
Снижение церебральной перфузии
Петлевые диуретики (высокая доза)
Нанесение прямого ущерба вестибулярному аппарату
Психотропные препараты (особенно антидепрессанты, антипсихотики и бензодиазепины)
Сниженное чувство бдительности или замедление работы ЦНС