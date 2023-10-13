Некоторые лекарственные препараты, применение которых приводит к развитию различных вариантов тремора
Медикаментозное лечение
Постуральный тремор
Тремор покоя
Интенционный тремор
Амиодарон*
√
Амитриптилин*
√
Амфотерицин В
√
Бета-адренергические агонисты (ингаляционные)*
√
√
Кофеин*
√
Кальцитонин
√
Циметидин
√
Кокаин*
√
Циклоспорин*
√
√
Цитарабин
√
√
Адреналин
√
Этанол*
√
√
√
Галоперидол*
√
√
Ифосфамид
√
√
Интерферон-альфа
√
Литий*
√
√
√
МДМА (экстази)
√
Медроксипрогестерон
√
√
Метоклопрамид*
√
Мексилетин
√
Никотин*
√
Прокаинамид
√
Резерпин
√
√
СИОЗС*
√
√
Такролимус
√
√
Тамоксифен
√
Теофиллин*
√
Тиоридазин*
√
√
Тироксин*
√
Соли вальпроевой кислоты*
√
√
Vidarabine
√
*Одна из частых причин развития тремора.
МДМА=метилендиоксиметамфетамин; СИОЗС = селективный ингибитор обратного захвата серотонина.
Data from Morgan JC, Sethi KD: Drug-induced tremors. The Lancet Neurology 4:866–876, 2005.