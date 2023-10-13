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Некоторые лекарственные препараты, применение которых приводит к развитию различных вариантов тремора

Медикаментозное лечение

Постуральный тремор

Тремор покоя

Интенционный тремор

Амиодарон*

Амитриптилин*

Амфотерицин В

Бета-адренергические агонисты (ингаляционные)*

Кофеин*

Кальцитонин

Циметидин

Кокаин*

Циклоспорин*

Цитарабин

Адреналин

Этанол*

Галоперидол*

Ифосфамид

Интерферон-альфа

Литий*

МДМА (экстази)

Медроксипрогестерон

Метоклопрамид*

Мексилетин

Никотин*

Прокаинамид

Резерпин

СИОЗС*

Такролимус

Тамоксифен

Теофиллин*

Тиоридазин*

Тироксин*

Соли вальпроевой кислоты*

Vidarabine

*Одна из частых причин развития тремора.

МДМА=метилендиоксиметамфетамин; СИОЗС = селективный ингибитор обратного захвата серотонина.

Data from Morgan JC, Sethi KD: Drug-induced tremors. The Lancet Neurology 4:866–876, 2005.

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