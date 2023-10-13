Некоторые критерии при диагностике тазовой боли
Признаки
Возможный диагноз
Обморок или геморрагический шок
Разрыв трубы при эктопической беременности
Возможен разрыв кисты яичника
Выделения из влагалища, болезненность шейки матки при движении, болезненность матки и придатков; иногда лихорадка
Воспалительные заболевания органов таза с возможным развитием тубоовариального абсцесса
Внезапное появление сильной боли, иногда локализованной на одной стороне или с тошнотой
Разрыв кисты яичника
Боль в эпигастрии или области пупка, сопровождающуюся кратковременной тошнотой, рвотой, анорексией, затем лихорадкой и болью в правом нижнем квадранте (иногда с болезненностью шейки матки при движении)
Запор, диарея, облегчение или усиление боли при дефекации; иногда ректальное кровотечение
Воспалительные заболевания кишечника
Синдром раздраженного кишечника
Другие желудочно-кишечные расстройства
Боль и болезненная чувствительность в левом нижнем квадранте живота у пациентов > 40 лет, иногда с лихорадкой
Неприятные ощущения в над лобком или передней стенке влагалища с хроническими или рецидивирующими симптомами мочеиспускания (дизурия, учащенное мочеиспускание или неотложные позывы к мочеиспусканию)
Заболевания нижнего этажа мочевыводящих путей (например, интерстициальный цистит [синдром раздраженного мочевого пузыря]), являющимися причиной боли в мочевом пузыре или уретре
Фиксированная неподвижная матка или придатки
Гинекологический или другой рак полости таза
Новообразование в придатках, иногда с болезненностью
Кисты или опухоли яичников
Тубоовариальный абсцесс
Перекрут придатков матки
Болезненная дефекация и пальпация образования во время внутреннего и наружного исследования прямой кишки; с лихорадкой и без нее