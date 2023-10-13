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Некоторые гинекологические причины тазовой боли

Причина

Проявления

Диагностический алгоритм*

Циклическая боль, связанная с менструацией

Первичная дисменорея

Тупая или спастическая боль за несколько дней до или в начале менструации, часто с головной болью, тошнотой, запором, диареей или мочеиспусканием

Симптомы обычно достигают пика через 24 часа, но иногда сохраняются в течение 2-3 дней после начала менструации

Сбор анамнеза и физикальное обследование

Для исключения других причин проводится трансвагинальное УЗИ

Эндометриоз

Дисменорея или тазовая боль, не связанная с менструацией; боль может быть от легкой до сильной

Классическая триада симптомов, включающая дисменорею, диспареунию и бесплодие; иногда болезненная дефекация

На поздних стадиях заболевания при обследовании органов малого таза выявляется неправильное положение шейки или тела матки, болезненные узелки в позадиматочной пространстве, неподвижная матка или придатки или неподвижное объемное образование в области придатков (эндометриома).

Гинекологическое обследование

Лапароскопическая биопсия (золотой стандарт)

Трансвагинальное УЗИ или МРТ перед лапароскопией или если лапароскопия невозможна (из-за отсутствия помещения или хирурга)

В редких случаях — лапаротомия, сигмоидоскопия или цистоскопия

аденомиоз матки,

Дисменорея или тазовая боль, не связанная с менструацией; боль может быть от легкой до сильной

Трансвагинальное УЗИ

При неэффективности УЗИ — МРТ

Патологические явления после гистерэктомии

Боли во время овуляции

Внезапное появление сильной, острой боли продолжительностью 1-2 дня в середине цикла (во время овуляции)

Иногда легкое мажущее влагалищное кровотечение

Сбор анамнеза и физикальное обследование

Для исключения других причин проводится трансвагинальное УЗИ

Постоянная или периодическая боль, не связанная с менструацией

Опухолевое образование придатков (доброкачественная или злокачественная опухоль или другой тип опухоли)

Тупая постоянная односторонняя боль

Пальпируемое образование в области таза

Трансвагинальная ультрасонография

При необходимости — дополнительные исследования, такие как опухолевые маркеры или КТ брюшной полости и таза, или МРТ

Разрыв кисты яичника

Острый приступ тазовой боли, наиболее сильный в начале и часто уменьшающийся в течение нескольких часов, может быть связан с половым актом

Ассоциирован с вагинальным кровотечением, тошнотой, рвотой или перитонеальными знаками

Трансвагинальная ультрасонография

ОАК (при подозрении на обильное кровотечение)

перекрут придатков матки

Внезапная сильная, односторонняя боль, иногда коликообразная (периодический перекрут)

Часто с тошнотой, рвотой, перитонеальными симптомами и болезненностью при смещении шейки

Обычно увеличение яичника > 5 см из-за опухолевого образования или стимуляции яичников

Трансвагинальное УЗИ с цветным допплеровским исследованием

Лапароскопия

Воспалительные заболевания органов малого таза

Постепенное появление тазовой боли; иногда диспареуния

Иногда лихорадка

Могут наблюдаться болезненность шейки матки и смещении, болезненность в яичниках и слизисто-гнойные выделения из шейки

В редких случаях — опухолевидные образования в области придатков (тубо-овариальный абсцесс)

Гинекологическое обследование

Тестирование на гонорею и хламидии, ОАК и анализ мочи или посев образца мочи на микрофлору

Трансвагинальная ультрасонография

Острая дегенерация миомы матки

Внезапный приступ умеренной или сильной боли

Иногда влагалищное кровотечение

Наиболее часто в течение первых 12 недель беременности, после родов или прерывания беременности

Трансвагинальная ультрасонография

Если диагноз неясен, проводят МРТ

Спаечный процесс в малом тазу

Постепенное начало тазовой боли (часто переходящей в хроническую форму) или диспареуния у пациентов с хирургическим вмешательством в анамнезе или тазовыми инфекциями

Редко — тошнота и рвота (при кишечной непроходимости)

Лапароскопия, иногда лапаротомия

Миофасциальная боль в области таза

Хроническая или рецидивирующая боль в одном или нескольких половых путях (вульва, влагалище) или других тазовых структурах (мочевой пузырь, прямая кишка, ягодицы, бедра, живот)

Физикальный омотр с проверкой триггерных точек и симптома Карнетта

На фоне беременности

Эктопическая беременность

Тазовые боли и влагалищные кровотечения на ранних сроках беременности

Объемное образование в области придатков матки с болезненностью или без нее

Если произошел разрыв, внезапно возникает локализованная, сильная, резкая боль, часто с вагинальным кровотечением и острым животом, с гемодинамической нестабильностью или без нее

Тест на беременность, количественный серийный тест на бета-ХГЧ

Трансвагинальная ультрасонография

Иногда лапароскопия или лапаротомия

* Беременность должна быть исключена у всех пациентов репродуктивного возраста, независимо от менструального или сексуального анамнеза.

Бета-ХГЧ = бета-субъединица хорионического гонадотропина человека; рОАК = развернутый общий анализ крови.

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