Некоторые гинекологические причины тазовой боли
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм*
Циклическая боль, связанная с менструацией
Тупая или спастическая боль за несколько дней до или в начале менструации, часто с головной болью, тошнотой, запором, диареей или мочеиспусканием
Симптомы обычно достигают пика через 24 часа, но иногда сохраняются в течение 2-3 дней после начала менструации
Сбор анамнеза и физикальное обследование
Для исключения других причин проводится трансвагинальное УЗИ
Дисменорея или тазовая боль, не связанная с менструацией; боль может быть от легкой до сильной
Классическая триада симптомов, включающая дисменорею, диспареунию и бесплодие; иногда болезненная дефекация
На поздних стадиях заболевания при обследовании органов малого таза выявляется неправильное положение шейки или тела матки, болезненные узелки в позадиматочной пространстве, неподвижная матка или придатки или неподвижное объемное образование в области придатков (эндометриома).
Гинекологическое обследование
Лапароскопическая биопсия (золотой стандарт)
Трансвагинальное УЗИ или МРТ перед лапароскопией или если лапароскопия невозможна (из-за отсутствия помещения или хирурга)
В редких случаях — лапаротомия, сигмоидоскопия или цистоскопия
Дисменорея или тазовая боль, не связанная с менструацией; боль может быть от легкой до сильной
Трансвагинальное УЗИ
При неэффективности УЗИ — МРТ
Патологические явления после гистерэктомии
Боли во время овуляции
Внезапное появление сильной, острой боли продолжительностью 1-2 дня в середине цикла (во время овуляции)
Иногда легкое мажущее влагалищное кровотечение
Сбор анамнеза и физикальное обследование
Для исключения других причин проводится трансвагинальное УЗИ
Постоянная или периодическая боль, не связанная с менструацией
Опухолевое образование придатков (доброкачественная или злокачественная опухоль или другой тип опухоли)
Тупая постоянная односторонняя боль
Пальпируемое образование в области таза
Трансвагинальная ультрасонография
При необходимости — дополнительные исследования, такие как опухолевые маркеры или КТ брюшной полости и таза, или МРТ
Разрыв кисты яичника
Острый приступ тазовой боли, наиболее сильный в начале и часто уменьшающийся в течение нескольких часов, может быть связан с половым актом
Ассоциирован с вагинальным кровотечением, тошнотой, рвотой или перитонеальными знаками
Трансвагинальная ультрасонография
ОАК (при подозрении на обильное кровотечение)
Внезапная сильная, односторонняя боль, иногда коликообразная (периодический перекрут)
Часто с тошнотой, рвотой, перитонеальными симптомами и болезненностью при смещении шейки
Обычно увеличение яичника > 5 см из-за опухолевого образования или стимуляции яичников
Трансвагинальное УЗИ с цветным допплеровским исследованием
Лапароскопия
Постепенное появление тазовой боли; иногда диспареуния
Иногда лихорадка
Могут наблюдаться болезненность шейки матки и смещении, болезненность в яичниках и слизисто-гнойные выделения из шейки
В редких случаях — опухолевидные образования в области придатков (тубо-овариальный абсцесс)
Гинекологическое обследование
Тестирование на гонорею и хламидии, ОАК и анализ мочи или посев образца мочи на микрофлору
Трансвагинальная ультрасонография
Острая дегенерация миомы матки
Внезапный приступ умеренной или сильной боли
Иногда влагалищное кровотечение
Наиболее часто в течение первых 12 недель беременности, после родов или прерывания беременности
Трансвагинальная ультрасонография
Если диагноз неясен, проводят МРТ
Спаечный процесс в малом тазу
Постепенное начало тазовой боли (часто переходящей в хроническую форму) или диспареуния у пациентов с хирургическим вмешательством в анамнезе или тазовыми инфекциями
Редко — тошнота и рвота (при кишечной непроходимости)
Лапароскопия, иногда лапаротомия
Миофасциальная боль в области таза
Хроническая или рецидивирующая боль в одном или нескольких половых путях (вульва, влагалище) или других тазовых структурах (мочевой пузырь, прямая кишка, ягодицы, бедра, живот)
Физикальный омотр с проверкой триггерных точек и симптома Карнетта
На фоне беременности
Тазовые боли и влагалищные кровотечения на ранних сроках беременности
Объемное образование в области придатков матки с болезненностью или без нее
Если произошел разрыв, внезапно возникает локализованная, сильная, резкая боль, часто с вагинальным кровотечением и острым животом, с гемодинамической нестабильностью или без нее
Тест на беременность, количественный серийный тест на бета-ХГЧ
Трансвагинальная ультрасонография
Иногда лапароскопия или лапаротомия
* Беременность должна быть исключена у всех пациентов репродуктивного возраста, независимо от менструального или сексуального анамнеза.
Бета-ХГЧ = бета-субъединица хорионического гонадотропина человека; рОАК = развернутый общий анализ крови.