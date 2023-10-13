Некоторые генетические аномалии, являющиеся причинами потери слуха
Синдром
Наследственная модель
Клинические данные
Бранхио-ото-ренальный синдром (синдром Мельника-Фрейзера)
У большинства развивается потеря слуха и аномалии ушей,
связанных с почечными нарушениями и кистами или фистулами
Синдром Джервелла-Ланге-Нильсена
Глубокая врожденная тугоухость
Нарушения сердечного ритма (например, удлиненный интервал QTc)
Повышен риск обморока и внезапной смерти
Синдром Пендреда
Прогрессирующее снижение слуха
Ассоциируется с простым нетоксичным зобом (эутиреоидным зобом), врожденным зобом и вестибулярными симптомами
Синдром Стиклера
Тугоухость различается по степени и со временем может стать более тяжёлой
Ассоциировано с костными и скелетными нарушениями
У многих имеется близорукость тяжёлой степени
Синдром Ашера
Составляет от 3 до 6% всех случаев глухоты у детей и еще от 3 до 6% случаев нарушений слуха у детей
Ассоциирован с пигментной дегенерацией сетчатки
Три клинических типа
Синдром Ваарденбурга
Когда развивается тугоухость – это врожденное состояние
Связано с пигментными изменениями в волосах, глазах и коже
Четыре общепризнанных типа, каждый из которых имеет различные физические характеристики
AD = аутосомно-доминантное; AR = аутосомно-рецессивное.