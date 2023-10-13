Некоторые аспекты клинического применения метронидазола
Показания
Примечания
Инфекции, вызываемые облигатными анаэробами (например, брюшной полости, органов малого таза, мягких тканей, периодонтальные и одонтогенные инфекции; абсцесс легких)
Часто используется с другими антимикробными препаратами при потенциально полимикробных инфекциях
Антибиотик выбора
Инфекции центральной нервной системы (менингит, абсцесс мозга)
—
септицемия
—
Профилактика перед проведением операции на кишечнике
—
Диарея, вызванная Clostridioides (ранее Clostridium) difficile (псевдомембранозный колит)
Больше не рекомендуется в качестве антибиотика первой линии
Следует назначать только в легких случаях, когда ванкомицин и фидаксомицин недоступны, или в тяжелых случаях –внутривенно в комбинации с ванкомицином
Язвенная болезнь, вызванная Helicobacter pylori
Для лечения и профилактики рецидивов
Используется с другими лекарственными средствами
Местное или пероральное применение