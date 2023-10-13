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Некоторые аспекты клинического применения метронидазола

Показания

Примечания

Инфекции, вызываемые облигатными анаэробами (например, брюшной полости, органов малого таза, мягких тканей, периодонтальные и одонтогенные инфекции; абсцесс легких)

Часто используется с другими антимикробными препаратами при потенциально полимикробных инфекциях

Бактериальный вагиноз

Антибиотик выбора

Инфекции центральной нервной системы (менингит, абсцесс мозга)

септицемия

Профилактика перед проведением операции на кишечнике

Диарея, вызванная Clostridioides (ранее Clostridium) difficile (псевдомембранозный колит)

Больше не рекомендуется в качестве антибиотика первой линии

Следует назначать только в легких случаях, когда ванкомицин и фидаксомицин недоступны, или в тяжелых случаях –внутривенно в комбинации с ванкомицином

Язвенная болезнь, вызванная Helicobacter pylori

Для лечения и профилактики рецидивов

Используется с другими лекарственными средствами

Розовые угри

Местное или пероральное применение

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