Некоторые антибактериальные режимы при эндокардите в Соединенных Штатах*
Тип
Препарат и доза для взрослых
Препарат и доза для взрослых с аллергией на пенициллин
Стрептококки, чувствительные к пенициллину (МИК пенициллина G ≤ 0,1 мкг/мл)
При ЭСК: бензилпенициллин 12–18 миллионов единиц/день внутривенно капельно или 2–3 миллиона единиц каждые 4 часа на 4 недели или (если одновременно назначен гентамицин 3 мг/кг† внутривенно или внутримышечно 1 раз в день) на 2 недели
При ЭИК: бензилпенициллин 24 миллионов единиц в день внутривенно капельно или 4 миллиона единиц каждые 4 часа на 6 недель или (если одновременно назначен гентамицин 3 мг/кг† (до 80 мг) внутривенно или внутримышечно) на 2 недели
Цефтриаксон 2 г внутривенно или внутримышечно 1 раз в день в течение 4 недель при ЭНК (6 недель при ЭИК) или в течение 2 недель, при комбинированном лечении с гентамицином 3 мг/кг† внутривенно или внутримышечно 1 раз в день, если в анамнезе нет анафилактических реакций на пенициллин
или
Ванкомицин‡ 15 мг/кг внутривенно каждые 12 часов в течение 4 недель при ЭНК (6 недель при ЭИК)
Стрептококки, устойчивые к пенициллину (МИК пенициллина G > 0,1 мкг/мл)
При ЭСК: гентамицин 3 мг/кг† в/в или в/м 1 раз в день на протяжении 2 недель плюс пенициллин G 24 миллиона единиц в день в виде непрерывной в/в инфузии или 4 миллиона единиц каждые 4 часа на протяжении 4 недель
При ЭИК: гентамицин 3 мг/кг† в/в или в/м один раз в день на протяжении 2 недель плюс бензилпенициллин 24 миллиона единиц в день в виде непрерывной в/в инфузии или 4 миллиона единиц каждые 4 часа или цефтриаксон 2 г один раз в день в/в или в/м на протяжении 6 недель
Ванкомицин‡ 15 мг/кг внутривенно каждые 12 часов в течение 4 недель при ЭНК (6 недель при ЭИК)
Энтерококков
При ЭСК и ЭИК: ампициллин 2 г в/в каждые 4 часа плюс цефтриаксон 2 г в/в каждые 12 часов на протяжении 6 недель
При ЭСК и ЭИК: ванкомицин 15 мг/кг каждые 12 часов в/в плюс гентамицин 3 мг/кг в/в или в/м один раз в день или гентамицин 1 мг/кг в/в или в/м каждые 8 часов на протяжении 6 недель
или
При ЭСК и ЭИК: Линезолид 600 мг перорально или в/в каждые 12 часов в течении 6-8 недель
или
При ЭСК и ЭИК: Даптомицин 10-12 мг/кг один раз в день в/в на протяжении 6-8 недель
Стафилококки, чувствительные к оксациллину
Для пациентов с ЭСК: оксациллин или нафциллин 2 г внутривенно каждые 4 часа в течение 6 недель
При ЭИК: оксациллин или нафциллин 2 г внутривенно каждые 4 часа в течение 6-8 недель плюс гентамицин 1 мг/кг† внутривенно каждые 8 часов в течение 2 недель плюс рифампин 300 мг внутривенно или перорально каждые 8 часов в течение 6–8 недель
При ЭСК: Цефазолин 2 г в/в каждые 8 часов в течение 6 недель, при отсутсвии в анамнезе анафилактической реакции на пенициллин (6-8 недель при ЭИК)
или
Ванкомицин‡ 15 мг/кг внутривенно каждые 12 часов в течение 4 недель при ЭНК (6-8 недель при ЭИК)
или
При правостороннем ЭСК: Даптомицин 6 мг/кг в/в один раз в день на протяжении 6 недель
Стафилококки, устойчивые к оксациллину
Для NVE: ванкомицин† 15 мг/кг внутривенно каждые 12 часов в течение 6 недель
При ЭИК: ванкомицин‡ 15 мг/кг внутривенно каждые 12 часов на протяжении 6-8 недель плюс гентамицин 1 мг/кг внутривенно† каждые 8 часов в течение 2 недель плюс рифампин 300 мг перорально каждые 8 часов в течение 6-8 недель при ЭИК
или
При правостороннем ЭСК: Даптомицин 6 мг/кг в/в один раз в день на протяжении 6 недель
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Микроорганизмы группы HACEK§
Цефтриаксон 2 г 1 раз/день внутривенно или внутримышечно в течение 4 недель при ЭНК (в течение 6 недель при ЭИК)
или
Ампициллин 2 г в/в каждые 4 часа на протяжении 4 недель при ЭСК (6 недель при ЭИК)
или
Ципрофлоксацин 1000 мг перорально один раз в день или 400 мг каждые 12 часов в/в на протяжении 4 недель при ЭСК (6 недель при ЭИК)
Цефтриаксон 2 г 1 раз в день внутривенно в течение 4 недель при ЭНК (в течение 6 недель при ЭИК), если в анамнезе нет аллергических реакций на пенициллин
Неколиформные бактерии
Антибиотики, предназначенные для чувствительных к бета-лактамам микроорганизмов (например, цефтриаксон 2 г внутривенно каждые 12 часов (24 часа) или цефтазидим 2 г внутривенно каждые 8 часов) плюс аминогликозиды (например, гентамицин 2 мг/кг† внутривенно каждые 8 часов) в течение 6 недель
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* Чувствительность к антимикробным препаратам со временем изменяется, и существуют специфические для данного места различия в антимикробной восприимчивости. Обязательно следует посоветоваться с консультантом, знакомым с этими паттернами.
† Основано скорее на идеальном, чем на фактическом весе пациентов с ожирением.
‡ При использовании ванкомицина необходимо контролировать его концентрацию в сыворотке крови, если доза > 2г/24 часа.
§ Микроорганизмы группы HACEK: Haemophilus parainfluenzae, H. aphrophilus, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens и Kingella kingae.
МИК = минимальная ингибирующая концентрация; ЭСК = эндокардит собственного клапана; ЭИК = эндокардит искусственного клапана.
Adapted from Baddour LM, Wilson WR, Bayer AS, et al: Infective endocarditis in adults: Diagnosis, antimicrobial therapy, and management of complications; A scientific statement for healthcare professionals from the American Heart Association. Circulation 132 (15):1435–1486, 2015. doi: 10.1161/CIR.0000000000000296