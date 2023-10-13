Нарушения обмена гистидина
Заболевание (номер OMIM)
Дефектные белки или энзимы
Примечания
Гистидинемия (235800*)
Гистидин-аммоний-лиаза
Биохимический профиль: повышенное содержание гистидина в плазме крови
Клинические признаки: часто доброкачественные; у некоторых пациентов неврологические проявления
Лечение: низкопротеиновая диета
Только для пациентов с клиническими симптомами, контролируемое потребление гистидина
Уроканиновая ацидурия (276880*)
Уроканаза
Биохимический профиль: повышенное содержание уроканиновой кислоты в моче
Клинические признаки: возможна легкая умственная отсталость, легкая атаксия, нистагм и тремор
Лечение: нет необходимости
* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.