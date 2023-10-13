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Нарушения обмена гистидина

Заболевание (номер OMIM)

Дефектные белки или энзимы

Примечания

Гистидинемия (235800*)

Гистидин-аммоний-лиаза

Биохимический профиль: повышенное содержание гистидина в плазме крови

Клинические признаки: часто доброкачественные; у некоторых пациентов неврологические проявления

Лечение: низкопротеиновая диета

Только для пациентов с клиническими симптомами, контролируемое потребление гистидина

Уроканиновая ацидурия (276880*)

Уроканаза

Биохимический профиль: повышенное содержание уроканиновой кислоты в моче

Клинические признаки: возможна легкая умственная отсталость, легкая атаксия, нистагм и тремор

Лечение: нет необходимости

* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.

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