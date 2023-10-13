Нарушения метаболизма пуринов
Заболевание (номер OMIM)
Дефектные белки или энзимы
Примечания
Артропатия с отложением кальция пирофосфата (хондрокальциноз-2; 118600*)
Увеличение нуклеозидтрифосфат пирофосфогидролазы
Биохимический профиль: отложение кристаллов кальция пирофосфата в суставах
Клинические признаки: повторные эпизоды моносуставного или мультисуставного артрита
Лечение: отсутствие четкой терапии
Синдром Леша-Нихана (300322*)
Гипоксантин гуанинфосфорибозилтрансфераза
Биохимический профиль: гиперурикемия, гиперурикозурия
Клинические признаки: кристаллы оранжевого песка в подгузниках, задержка роста, мочекислая нефропатия и артропатия, моторные задержки, гипотония, самоагрессивное поведение, спастичность, гиперрефлексия, экстрапирамидные признаки с хореоатетоз, дизартрия, дисфагия, отклонения в развитии, мегалобластная анемия
При вариантой форме самоагрессии нет
Лечение: поддерживающее лечение, меры защиты, аллопуринол, бензодиазепины, некоторые экспериментальные подходы
Повышенная активностьфосфорибозилпирофосфат синтетазы (311850*)
Фосфорибозилпирофосфат синтетаза
Биохимический профиль: гиперурикемия
Клинические признаки: мегалобластный костный мозг, атаксия, гипотония, гипертония, задержка психомоторного развития, полинейропатия, кардиомиопатия, сердечная недостаточность, вызванные мочевой кислотой нефропатия и артропатия, сахарный диабет, внутримозговая кальцификация
Лечение: аллопуринол, противовоспалительные средства, колхицины, пробенецид, сульфинпиразон
Дефицит фосфорибозилпирофосфат синтетазы I (311850*)
Фосфорибозилпирофосфат синтетаза
Биохимический профиль: повышение экскреции оротата, гипоурикемия
Клинические признаки: Отклонения развития, судороги с гипсаритмией, мегалобластные изменения в костном мозге
Лечение: адренокортикотропный гормон
Наследственная ксантинурия
Биохимический профиль: ксантинурия, гипоурикемия, гипоурикозурия
Клинические признаки: ксантиновые камни, нефропатия, миопатия
Лечение: прием большого количества жидкости, диета с низким содержанием пуринов
Тип I (278300*)
Ксантин дегидрогеназы
Тип II (603592*)
Ксантин дегидрогеназа и альдегидоксидаза
Дефицит аденин фосфорибозилтрансферазы (102600*)
Аденин фосфорибозилтрансфераза
Биохимический профиль: мочевой 2,8-дигидроксиаденин
Клинические признаки: Мочекаменная болезнь, нефропатия, круглые желто-коричневые кристаллы мочи
Лечение: потребление большого количества жидкости с диетой с низким содержанием пуринов, отказ от потребления алкалинов; трансплантация почек
Тип I
Нет активности фермента
Тип II
Остаточная активность фермента
Дефицит аденозин деаминазы (102700*)
Аденозиндезаминаза
Биохимический профиль: повышенный уровень аденозина и 2′-деоксиаденозина
Клинические признаки: задержка роста, скелетные изменения, рецидивирующие инфекции, тяжелый комбинированный иммунодефицит, В-клеточная лимфома, гемолитическая анемия, идиопатическая тромбоцитопения, гепатоспленомегалия, мезангиальный склероз
Лечение: поддерживающая терапия, замены фермента, трансплантация костного мозга или стволовых клеток, экспериментальная генная терапия
Увеличение аденозиндезаминазы (102730*)
Аденозиндезаминаза
Биохимический профиль: легкая гиперурикемия
Клинические признаки: гемолитическая анемия с анизопойкилоцитоз и стоматоцитоз
Лечение: дезоксикоформицин
Дефицит пуриннуклеозидфосфорилазы (164050*)
Пурин-нуклеозидфосфорилаза
Биохимический профиль: гипоурикемия; гипоурикозурия; высокое содержание в сыворотке инозина и гуанина, высокий уровень в моче инозина, 2′-дезоксиинозина, и 2′-дезодигуанозина
Клинические признаки: задержка роста, клеточный иммунодефицит, рецидивирующие инфекции, гепатоспленомегалия, церебральный васкулит, спастическая диплегия, тетрапарез, атаксия, тремор, гипотония, гипертония, нарушения развития, аутоиммунная гемолитическая анемия, идиопатическая тромбоцитопения, лимфома, лимфосаркома
Лечение: поддерживающая терапия, трансплантация стволовых клеток
Дефицит миоаденилат дезаминазы (аденозин монофосфат дезаминаза I; 102770*)
Миоаденилат-дезаминаза
Биохимический профиль: нет специфических изменений
Клинические признаки: неонатальная слабость и гипотония; вызванные нагрузкой слабость или спазмы; после нагрузки сниженная выработка пуринов и низкое возрастание в сыворотке крови содержания аммиака (лактата)
Лечение: рибоза или ксилит
Дефицит аденилат киназы (103000*)
Аденилат киназа
Биохимический профиль: нет специфических изменений
Клинические признаки: гемолитическая анемия
Лечение: поддерживающее лечение
Дефицит аденилосукцинатлиазы (103050*)
Аденилсукцинат лиаза
Биохимический профиль: повышенное содержание сукциниладенозин и сукциниламиноимидазол карбоксамид риботидов в жидкостях организма
Клинические признаки: аутизм, тяжелая психомоторная задержка, судороги, задержка роста, атрофия мышц
Лечение: поддерживающая терапия, аденин и рибоза
* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.