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Наиболее часто применяемые пероральные агонисты дофаминовых рецепторов

Медикаментозное лечение

Средняя суточная доза и максимальная доза, если это применимо

Основные нежелательные реакции

Предшественники дофамина

Карбидопа/леводопа по 10/100, 25/100, 25/250 мг (с немедленным высвобождением активного вещества или растворимый)

1–3 таблетки в дозе 25/100 мг 4 раза в день

Центральные: сонливость, спутанность сознания, ортостатическая гипотензия, психотические расстройства, кошмарные сновидения, дискинезии

Периферические: тошнота, анорексия, приступообразные спастические боли в животе, засорение желудка, ощущение сердцебиения

При внезапной отмене: нейролептический злокачественный синдром

Карбидопа/леводопа по 25/100 или 50/200 мг (с контролируемым высвобождением активного вещества; рекомендуется только для лечения ночных [не дневных] симптомов)

По 1-2 таблетки в дозе 50/200 мг перед сном

Противовирусное лечение

Амантадин

100 мг 2 раза в день

Спутанность сознания, задержка мочеиспускания, периферические отеки, повышение внутриглазного давления, сетчатое ливедо

Редко, при прекращении или уменьшении дозы: злокачественный нейролептический синдром

Агонисты дофамина

Апоморфин

2–6 мг подкожно или 10–30 мг под язык

Тошнота, рвота, головокружение (из-за ортостатической гипотензии), галлюцинации, расстройство контроля импульсов (увлечение азартными играми, шопинг, переедание, навязчивое собирательство)

При наличии только ротиготинового пластыря – покраснение, зуд и отек в области ног и в месте нанесения

Прамипексол

0,5-1 мг 3 раза в день

Максимальная доза: 4,5 мг/день

Лекарственная форма с замедленным высвобождением активного вещества: можно назначать 1 или 2 раза в день

Ропинирол

3–4 мг 3 раза в день

Максимальная доза: 24 мг/день

Лекарственная форма с замедленным высвобождением активного вещества: можно дозировать 1 раз в день

Ротиготин

4, 6 или 8 мг в день в виде пластыря, наносимого ежедневно

Антихоленергические препараты*

Бензатропин

1 мг 2 раза в день–2 мг 3 раза в день

Вялость, сухость во рту, задержка мочеиспускания, запор, нарушение зрения

Преимущественно у пожилых: спутанность сознания, делирий, нарушение терморегуляции вследствие уменьшения потоотделения

Тригексифенидил

2-5 мг 3 раза в день

Ингибиторы моноаминоксидазы типа В (МАО-В)

Разагилин

1 мг 1 раз в день

Тошнота, инсомния, сонливость, отеки

Селегилин†

5 мг 2 раза в день, с завтраком и обедом

Может усиливать выраженность тошноты, инсомнии, спутанности сознания и дискинезий при применении с леводопой

Ингибиторы катехол-О-метилтрансферазы (КОМТ)

Энтакапон‡

200 мг с каждой принимаемой дозой леводопы

Максимальная доза: 200 мг 8 раз в день

Из-за повышенной биодоступности леводопы: дискинезии, тошнота, дезориентация, галлюцинации

Не связанные с леводопой: боль в спине, диарея, изменение цвета мочи

При терапии толкапоном существует риск токсических поражений печени (редко)

Opicapone

По 50 мг на ночь

Толкапон

100-200 мг 3 раза в день

*У пожилых антихолинергические препараты желательно не использовать. Поскольку эти препараты оказывают неблагоприятные эффекты, а также в связи с тем, что последние данные свидетельствуют о возможном усилении патологии белка тау и нейродегенерации на фоне их приема, использование этих препаратов должно быть ограничено.

†Селегилин также выпускают в лекарственной форме для трансбуккального введения.

‡Энтакапон также выпускают в составе комбинированного препарата (карбидопа, леводопа и энтакапон).

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