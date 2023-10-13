Наиболее часто применяемые пероральные агонисты дофаминовых рецепторов
Медикаментозное лечение
Средняя суточная доза и максимальная доза, если это применимо
Основные нежелательные реакции
Предшественники дофамина
Карбидопа/леводопа по 10/100, 25/100, 25/250 мг (с немедленным высвобождением активного вещества или растворимый)
1–3 таблетки в дозе 25/100 мг 4 раза в день
Центральные: сонливость, спутанность сознания, ортостатическая гипотензия, психотические расстройства, кошмарные сновидения, дискинезии
Периферические: тошнота, анорексия, приступообразные спастические боли в животе, засорение желудка, ощущение сердцебиения
При внезапной отмене: нейролептический злокачественный синдром
Карбидопа/леводопа по 25/100 или 50/200 мг (с контролируемым высвобождением активного вещества; рекомендуется только для лечения ночных [не дневных] симптомов)
По 1-2 таблетки в дозе 50/200 мг перед сном
Противовирусное лечение
Амантадин
100 мг 2 раза в день
Спутанность сознания, задержка мочеиспускания, периферические отеки, повышение внутриглазного давления, сетчатое ливедо
Редко, при прекращении или уменьшении дозы: злокачественный нейролептический синдром
Агонисты дофамина
Апоморфин
2–6 мг подкожно или 10–30 мг под язык
Тошнота, рвота, головокружение (из-за ортостатической гипотензии), галлюцинации, расстройство контроля импульсов (увлечение азартными играми, шопинг, переедание, навязчивое собирательство)
При наличии только ротиготинового пластыря – покраснение, зуд и отек в области ног и в месте нанесения
Прамипексол
0,5-1 мг 3 раза в день
Максимальная доза: 4,5 мг/день
Лекарственная форма с замедленным высвобождением активного вещества: можно назначать 1 или 2 раза в день
Ропинирол
3–4 мг 3 раза в день
Максимальная доза: 24 мг/день
Лекарственная форма с замедленным высвобождением активного вещества: можно дозировать 1 раз в день
Ротиготин
4, 6 или 8 мг в день в виде пластыря, наносимого ежедневно
Антихоленергические препараты*
Бензатропин
1 мг 2 раза в день–2 мг 3 раза в день
Вялость, сухость во рту, задержка мочеиспускания, запор, нарушение зрения
Преимущественно у пожилых: спутанность сознания, делирий, нарушение терморегуляции вследствие уменьшения потоотделения
Тригексифенидил
2-5 мг 3 раза в день
Ингибиторы моноаминоксидазы типа В (МАО-В)
Разагилин
1 мг 1 раз в день
Тошнота, инсомния, сонливость, отеки
Селегилин†
5 мг 2 раза в день, с завтраком и обедом
Может усиливать выраженность тошноты, инсомнии, спутанности сознания и дискинезий при применении с леводопой
Ингибиторы катехол-О-метилтрансферазы (КОМТ)
Энтакапон‡
200 мг с каждой принимаемой дозой леводопы
Максимальная доза: 200 мг 8 раз в день
Из-за повышенной биодоступности леводопы: дискинезии, тошнота, дезориентация, галлюцинации
Не связанные с леводопой: боль в спине, диарея, изменение цвета мочи
При терапии толкапоном существует риск токсических поражений печени (редко)
Opicapone
По 50 мг на ночь
Толкапон
100-200 мг 3 раза в день
*У пожилых антихолинергические препараты желательно не использовать. Поскольку эти препараты оказывают неблагоприятные эффекты, а также в связи с тем, что последние данные свидетельствуют о возможном усилении патологии белка тау и нейродегенерации на фоне их приема, использование этих препаратов должно быть ограничено.
†Селегилин также выпускают в лекарственной форме для трансбуккального введения.
‡Энтакапон также выпускают в составе комбинированного препарата (карбидопа, леводопа и энтакапон).