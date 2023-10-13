* Удлинение достигается путем установки дополнительной красной пластины или компенсатора между двумя поляризационными пластинами в микроскопе и выравнивания кристалла с ориентирующей стрелкой, обозначающей ось медленной вибрации. Кристаллы, характеризующиеся негативной элонгацией, имеют желтую окраску при расположении кристалла параллельно оси медленной вибрации обозначенной на компенсаторе; при позитивной элонгации отмечается голубое окрашивание. В клинической практике их также называют отрицательным или положительным двойным лучепреломлением.