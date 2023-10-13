Микроскопическое исследование кристаллов в суставах
Тип кристаллов
Двойное лучепреломление
Элонгация*
Форма
Длина (микрометр)
Моноурат натрия
Прочный
Негативный
Игольчатая или палочковидная форма
2–15
Слабый или часто не обладающий свойствами двойного лучепреломления
Положительный
Ромбовидная или палочковидная форма
2–15
Оксалат кальция (редко)†
Слабое или сильное
Позитивное или промежуточное
Бипирамидальные
5–30
В поляризованном свете двойное преломление отсутствует
—
Блестящие, монетообразные или несколько неправильной формы (часто слишком мелкие, чтобы их можно было очертить)
3-65 (агрегаты)
* Удлинение достигается путем установки дополнительной красной пластины или компенсатора между двумя поляризационными пластинами в микроскопе и выравнивания кристалла с ориентирующей стрелкой, обозначающей ось медленной вибрации. Кристаллы, характеризующиеся негативной элонгацией, имеют желтую окраску при расположении кристалла параллельно оси медленной вибрации обозначенной на компенсаторе; при позитивной элонгации отмечается голубое окрашивание. В клинической практике их также называют отрицательным или положительным двойным лучепреломлением.
† Эти кристаллы имеются преимущественно у пациентов с почечной недостаточностью.