Метрические-неметрические эквиваленты
Метрические единицы
Эквивалентная неметрическая единица*
Жидкость
30 миллилитров (мл)
1 унция (oz)
250 мл
8 +унций жидкости
500 мл
1+стакан
1000 мл (1 литр)
1+ четверть
Вес
65 мг
1 гранула (г)
28,35 г
1 oz
1 кг
2,2 фунта (фунт)
Линейные
1 миллиметр (мм)
0,04 дюйма (д)
1 сантиметр (см)
0,4 дюйма
2,54 см
1 дюйм
1 метр (м)
39,37 дюйма
Домашние меры
4 мл
1 чайная ложка (ч. л.)
5 мл
1 чайная ложка, медицинская
8 мл
1 десертная ложка
15 мл
1 столовая ложка (столовая ложка - 1/2 капли жидкости)
240 мл
1 чашка (8 унций жидкости)
*Приблизительно.