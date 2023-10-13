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Метрические-неметрические эквиваленты

Метрические единицы

Эквивалентная неметрическая единица*

Жидкость

30 миллилитров (мл)

1 унция (oz)

250 мл

8 +унций жидкости

500 мл

1+стакан

1000 мл (1 литр)

1+ четверть

Вес

65 мг

1 гранула (г)

28,35 г

1 oz

1 кг

2,2 фунта (фунт)

Линейные

1 миллиметр (мм)

0,04 дюйма (д)

1 сантиметр (см)

0,4 дюйма

2,54 см

1 дюйм

1 метр (м)

39,37 дюйма

Домашние меры

4 мл

1 чайная ложка (ч. л.)

5 мл

1 чайная ложка, медицинская

8 мл

1 десертная ложка

15 мл

1 столовая ложка (столовая ложка - 1/2 капли жидкости)

240 мл

1 чашка (8 унций жидкости)

*Приблизительно.

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