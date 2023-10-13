Метод оценки спутанности сознания (МОС) в диагностике делирия*
Характеристика
Оценка†
Обязательные компоненты
Острое начало и волнообразное течение
Даны положительные ответы на следующие вопросы:
"Изменилось ли психическое состояние пациента в сравнении с исходным?"
"Имеются ли колебания аномального поведения в течение дня (постепенно усиливается или уменьшается выраженность колебаний)?
Невнимательность
Дан положительный ответ на следующий вопрос:
"Имеются у пациента трудности с фокусированием внимания (например, легко отвлекается или испытывает трудности при усвоении сказанного)?"
Необходим один из следующих факторов
Дезорганизованное мышление
Дан положительный ответ на следующий вопрос:
"Было ли мышление пациента дезорганизованным или бессвязным (например, бессвязный или неуместный разговор, неясные или нелогичные идеи или непредсказуемое переключения от субъекта к субъекту)?"
Нарушение уровня сознания
Дан любой ответ кроме "в полном сознании" на следующий вопрос:
"В целом, как бы вы оценили уровень сознания этого пациента?"
* Диагноз делирия требует присутствия первых 2 компонентов плюс одного из вторых 2 компонентов.
†Эту информацию, как правило, получают от члена семьи или медсестры.