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Метод оценки спутанности сознания (МОС) в диагностике делирия*

Характеристика

Оценка†

Обязательные компоненты

Острое начало и волнообразное течение

Даны положительные ответы на следующие вопросы:

"Изменилось ли психическое состояние пациента в сравнении с исходным?"

"Имеются ли колебания аномального поведения в течение дня (постепенно усиливается или уменьшается выраженность колебаний)?

Невнимательность

Дан положительный ответ на следующий вопрос:

"Имеются у пациента трудности с фокусированием внимания (например, легко отвлекается или испытывает трудности при усвоении сказанного)?"

Необходим один из следующих факторов

Дезорганизованное мышление

Дан положительный ответ на следующий вопрос:

"Было ли мышление пациента дезорганизованным или бессвязным (например, бессвязный или неуместный разговор, неясные или нелогичные идеи или непредсказуемое переключения от субъекта к субъекту)?"

Нарушение уровня сознания

Дан любой ответ кроме "в полном сознании" на следующий вопрос:

"В целом, как бы вы оценили уровень сознания этого пациента?"

  • Нормальный = в полном сознании

  • Гиперреактивный = возбужденный

  • Сонлив, легко возбуждаемый = заторможенность сознания

  • Реагирует с трудом = ступор

  • Отсутствие реакции = кома

* Диагноз делирия требует присутствия первых 2 компонентов плюс одного из вторых 2 компонентов.

†Эту информацию, как правило, получают от члена семьи или медсестры.

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