Методы лечения чесотки
Лечение
Инструкции
Примечания
Перметрин* 5%-ный (60 г), крем
Нанести на всю поверхность тела; смыть через 8-14 часов
Повторить через 1 неделю
Препарат 1-ой линии лечения
Может вызывать жжение и зуд
Таблетки ивермектина
200 мкг/кг перорально одноразово
Повторить через 7-10 дней
Указан как препарат 2-й линии лечения по отношению к перметрину
Для использования при начальных эпидемиях и у пациентов с ослабленным иммунитетом
Особое внимание требуется при введении пациентам пожилого возраста с печеночными, почечными или сердечными заболеваниями
Не рекомендуется для применения у беременных или кормящих женщин; не доказана безопасность для детей массой < 15 кг или возрастом < 5 лет
Может вызывать тахикардию
Кротамитон 10%-ный, крем/лосьон
Нанести после ванны на всю поверхность тела, вторую дозу нанести через 24 часа и принять ванну через 48 часов после 2 дозы
Повторить обе дозы через 7-10 дней
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Спиносад 0,9% я суспензия для наружного применения
Наносить на кожу от шеи до пальцев ног, включая подошвы и стопы; у лысых пациентов наносить на кожу лба, по линии роста волос на голове, кожу скальпа и область висков
Подождать 10 минут перед тем, как одеться. Оставить на коже в течение 6 часов прежде, чем принимать душ или ванну
Повторить через 1 неделю
Для использования у пациентов ≥ 4 лет
Может вызвать покраснение и отек век, а также сухость кожи. Избегать контакта с глазами
Содержит бензиловый спирт и его производные; избегайте применения у новорожденных и детей младше 6 месяцев из-за потенциальной токсичности и у пациентов с чувствительностью к бензиловому спирту
Серная мазь 6-10%-ная
Нанести на всю поверхность тела перед сном в течение 3 ночей и оставить каждое нанесение на 24 часа
Очень эффективное и безопасное средство
Применение может быть ограничено из-за неприятного запаха
*Пиретрины являются природными компонентами цветов хризантемы с сильной инсектицидной активностью, пиретроиды являются синтетическими и природными аналогами пиретрина, а перметрин является широко используемым синтетическим пиретроидом. Пиретрины комбинируются с производным перечной кислоты (пиперонилбутоксид) для повышения эффективности.