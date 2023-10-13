*Для постановки диагноза ТС за этими критериями требуется наличие обоих следующих критериев: Идентификация патогенной мутации TSC1 или TSC2 с помощью молекулярно-генетического тестирования

2 больших признака или 1 большой признак с 2 малыми признаками Возможный диагнозТС требует наличия следующих критериев: Либо 1 большой признак, либо ≥ 2 малых признаков