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Международные диагностические критерии туберозного склерозного комплекса

Критерий

Примечания

Первичные (большие) признаки*

Гипермеланотические пятна

≥ 3, не менее 5 мм в диаметре

Aнгиофибромы лица (аденомы сальных желез) или фиброзные бляшки на лбу/скальпе

≥ 3 ангиофибром

Подногтевые/околоногтевые фибромы

≥ 2

Шагреневая бляшка

Множественные гамартомы сетчатки

Множественные кортикальные туберсы, радиальные миграционные линии или и то, и другое

Субэпендимальные узлы

≥ 2

Субэпендимальные гигантоклеточные астроцитомы

Рабдомиома сердца

Лимфангиолейомиоматоз

Ангиофибромы†

≥ 2

Вторичные (малые) признаки*

Кожные повреждения "конфетти"

Участки точечной гипопигментации, обычно на конечностях

Изъязвление зубной эмали

≥ 3

Фибромы ротовой полости

≥ 2

Пигментная абиотрофия сетчатки

Множественные кисты почек

Внепочечные гамартомы

Склеротические поражения костей

*Для постановки диагноза ТС за этими критериями требуется наличие обоих следующих критериев:

  • Идентификация патогенной мутации TSC1 или TSC2 с помощью молекулярно-генетического тестирования

  • 2 больших признака или 1 большой признак с 2 малыми признаками

Возможный диагнозТС требует наличия следующих критериев:

  • Либо 1 большой признак, либо ≥ 2 малых признаков

† Сочетание двух первичных клинических признаков (лимфангиолейомиоматоз и ангиомиолипома) без других признаков не дает основания для постановки диагноза.

Data from Northrup H, Aronow ME, Bebin EM, et al: Updated international tuberous sclerosis complex diagnostic criteria and surveillance and management recommendations. Pediatr Neurol 123:50-66, 2021. doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2021.07.011 2013

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