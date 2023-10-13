Международные диагностические критерии туберозного склерозного комплекса
Критерий
Примечания
Первичные (большие) признаки*
Гипермеланотические пятна
≥ 3, не менее 5 мм в диаметре
Aнгиофибромы лица (аденомы сальных желез) или фиброзные бляшки на лбу/скальпе
≥ 3 ангиофибром
Подногтевые/околоногтевые фибромы
≥ 2
Шагреневая бляшка
—
Множественные гамартомы сетчатки
—
Множественные кортикальные туберсы, радиальные миграционные линии или и то, и другое
—
Субэпендимальные узлы
≥ 2
—
Рабдомиома сердца
—
—
Ангиофибромы†
≥ 2
Вторичные (малые) признаки*
Кожные повреждения "конфетти"
Участки точечной гипопигментации, обычно на конечностях
Изъязвление зубной эмали
≥ 3
Фибромы ротовой полости
≥ 2
Пигментная абиотрофия сетчатки
—
Множественные кисты почек
—
Внепочечные гамартомы
—
Склеротические поражения костей
—
*Для постановки диагноза ТС за этими критериями требуется наличие обоих следующих критериев:
Возможный диагнозТС требует наличия следующих критериев:
† Сочетание двух первичных клинических признаков (лимфангиолейомиоматоз и ангиомиолипома) без других признаков не дает основания для постановки диагноза.
Data from Northrup H, Aronow ME, Bebin EM, et al: Updated international tuberous sclerosis complex diagnostic criteria and surveillance and management recommendations. Pediatr Neurol 123:50-66, 2021. doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2021.07.011 2013