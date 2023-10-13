Лечение расстройств походки
Общая проблема
Лечение
Примечания
Костная структура
Кифотическая осанка из-за компрессионных переломов грудного отдела позвоночника
Торакальная вытяжка, плечевая ротация, упражнения по подтягиванию подбородка
Лечение остеопороза для предотвращения новых переломов
Компрессионный перелом может быть диагностирован с помощью рентгена, а остеопороз - путем определения костной плотности.
Различная длина ног
Поднятие пятки
Обычно, коррекция через поднятие пятки не дает 100% результата.
Сильно согнутое или вывернутое наружу колено
Боипротезирование, установка крепежа, укрепление четырехглавой мышцы
Должен рассматриваться критерий протезирования по замене коленного сустава.
Аномалия стопы или боль
Бурсит большого пальца ноги
Потеря продольного свода
Биопротезирование, лечение заболеваний стоп, привычная обувь
Для выявления риска изъязвления подошв следует регулярно проводить обследования на подошвенную нейропатию при помощи моноволоконного нейлона.
Совместный диапазон движения
Снижение внутренней бедренной ротации
Растяжение и укрепление абдукторов
Попытка увеличить внутреннюю ротацию растяжением обычно не эффективна, но может предотвратить дальнейшую потерю диапазона движения.
Сокращенное удлинение бедра
Растягивание сгибателей бедра, укрепление разгибателей бедра
Часто рекомендуется лежа лицом вниз, выгнуть спину и вытягивать бедро.
Снижение сгибания лодыжки
Растягивание икроножных мышц
Уменьшается высота каблуков на обуви.
Hallux rigidus (вывернутость большого пальца ноги)
Лечение заболевания стоп или направление к ортопеду
Следует рассмотреть ношение стелек.
Мышечная сила
Слабая вытяжка бедра
Упражнения по поднятию со стула
В диагностике может быть полезным обследование по поднятию стула.
Слабая вытяжка колена
Упражнения по поднятию со стула, растяжка лодыжки при помощи мешков с песком, приседаний
В диагностике может быть полезным обследование по поднятию стула.
Слабое сгибание плантарной лодыжки
Поднятие пятки (с помощью веса тела)
Для повышения устойчивости во время поднятия пятки пациенты могут носить утяжеленный жилет, рюкзак или пояс, они могут понадобятся для стабилизации пациента.
Слабое тыльное сгибание лодыжки
Укрепление мышц (например, вставание на носки), биопротезирование по причине стопы
Пациенты размещают тяжелые мешочки с песком сверху плюсневых костей стоп. Пациенты помещают мешки с песком на плюсневые кости в положении стоя спиной к стене для безопасности, затем поднимаются на пятки (т.е., отрывают пальцы ног от пола).
Слабая абдукция бедра
Абдукция бедра под весом коленей, положение боком на полу
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Сенсорные системы
Сниженное или нарушенное чувство положения тела или равновесия, выявляемое при проведении теста Ромберга с закрытыми глазами
Соответствующая обувь
Должен быть проверен уровень витамина B12.
Снижение или нарушение подошвенного сенсорного ощущения, замеренные моноволокнами Семмс-Вайнштейна
Соответствующая обувь
Обследования на диабет и злоупотребление алкоголем и, если эти заболевания не подтвердятся, проводится исследование нервной проводимости.
Головокружение или вертиго
См. Головокружение и вертиго (системное головокружение): лечение [Dizziness and Vertigo: Treatment]
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Регуляция моторики/сохранение равновесия
Удерживание тандемной позиции или позиции на одной ноге < 5 секунд, либо для поворота на 360° (как вправо, так и влево) требуется > 10 шагов, либо пациент неустойчив во время поворота
Треннинг по восстановлению равновесия, включая статическое и динамическое равновесие тай-чи или его эквивалент
Добавка витамина D (25 мкг (1000 единиц) 1 раз/день снижает риск падений и переломов у пациентов, проживающих в домах престарелых.
Наклон вперед
Брадикинезия
Гипертония ноги
Признаки паркинсонизма
Физиотерапия,тренинг для поддержания или улучшения моторного контроля/равновесия
Исследование на наличие болезни Паркинсона
КТ или МРТ могут обнаружить лакунарные инфаркты, изменения мозжечка или болезнь белого вещества.
Физиофитнес и фитнес с кардиотренажерами
Головокружение из-за постуральной гипотензии
Обзор лекарственных препаратов для назначения, компрессионные чулки
См. Головокружение и вертиго (системное головокружение) [Dizziness and Vertigo], а также Ортостатическая гипотензия [Orthostatic Hypotension].
Усталость, одышка, неспособность проходить в обычном темпе расстояния даже > 300 метров
Программа по регулярным прогулкам
Пациентов следует проверить на наличие стенокардии, сердечной недостаточности, легочных заболеваний и перемежающейся хромоты.
После этого проводится тест 6-минутной ходьбы с измерением пройденной дистанции.