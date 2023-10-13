n ЦКЗ рекомендует лечение пациентов с тяжелой формой малярии с помощью как можно более быстрого парентерального (внутривенного) введения артесуната. Внутривенный хинидин больше не доступен в США Малярия считается тяжелой, когда у пациентов развивается ≥ 1 из следующих состояний: нарушение сознания, кома или судорги, тяжелая нормоцитарная анемия (гемоглобин < 7 г/дл [70 г/л]), почечная недостаточность, отек легких, острый респираторный дистресс-синдром, шок, ДВС, спонтанное кровотечение, ацидоз, гемоглобинурия, желтуха или паразитемия > 5%. Тяжелую малярию чаще всего вызывает P. falciparum. Для пациентов, которые не могут принимать лекарства перорально, также рекомендуется артесунат внутривенно.

В США внутривенное применение артесуната в мае 2020 года получило одобрение Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США. Если он не может быть быстро получен из коммерческого источника, его можно получить в течение промежуточного периода в ЦКЗ, позвонив на горячую линию ЦКЗ по вопросам малярии (CDC Malaria Hotline). Предполагается, что в США для доставки артесуната в больницу может потребоваться 12-24 часа.

Если артесунат для внутривенного введения не доступен на момент начала лечения, начните временную пероральную терапию артеметером-люмефантрином, атоваквоном-прогуанилом, сульфатом хинина или мефлохином, если ничего другое не доступно. Пациентам, у которых имеется рвота, может помочь противорвотное средство. Те, кто не могут глотать, могут через назогастральный зонд получить раздавленные таблетки артеметер/люмефантрин или атоваквон/прогуанил.