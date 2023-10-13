Лечение малярии в Соединённых Штатах Америки
Предпочтение
Лекарственный препарат a
Дозировка у взрослых
Педиатрическая доза b
Неосложненная малярия, вызванная штаммом P. falciparum или неизвестными видами, обитающими во всех малярийных регионах. (Дополнительные варианты при малярии, приобретенной в регионах с сохраненной чувствительностью возбудителей к хлорохину, перечислены ниже) — Пероральные препараты
Рекомендуемый препарат
Артеметер/лумефантрин c
6 доз (1 доза = 4 таблетки) за 3 дня (в 0 и 88 часов), затем 1 доза 2 раза в день последующие 2 дня
6 доз в интервалах как и для взрослых; доза=
5–< 15 кг: 1 таблетка
15-< 25 кг: 2 таблетки
25-< 35 кг: 3 таблетки
≥ 35 кг: 4 таблетки
или
Атоваквон/прогуанил d
4 таблетки для взрослых 1 раз в день в течение 3 дней
< 5 кг: Не указано
5-8 кг: 2 таблетки для детей 1 раз в день в течение 3 дней
9-10 кг: 3 таблетки для детей 1 раз в день в течение 3 дней
11-20 кг: 1 таблетка для взрослых 1 раз в день в течение 3 дней
21-30 кг: 2 таблетки для взрослых 1 раз в день в течение 3 дней
31-40 кг: 3 таблетки для взрослых 1 раз в день в течение 3 дней
> 40 кг: 4 таблетки для взрослых 1 раз в день в течение 3 дней
или
Хинин сульфат плюс что-нибудь из:
650 мг 3 раза в день в течение 3 или 7 дней e
10 мг/кг 3 раза в день в течение 3 или 7 днейe
Доза не должна превышать дозу для взрослых
100 мг 2 раза в день в течение 7 дней
2,2 мг/кг дважды в день в течение 7 дней
250 мг 4 раза в день в течение 7 дней
6,25 мг/кг 4 раза в день в течение 7 дней
7 мг/кг 3 раза в день в течение 7 дней
7 мг/кг 3 раза в день в течение 7 дней
Альтернативный (если другие варианты не могут быть использованы)
Мефлохин h
750 мг разово, затем 500 мг через 6-12 часов
15 мг/кг разово, затем 10 мг/кг через 6-12 часов
Дополнительные варианты для неосложненной малярии, вызванной P. falciparum или неизвестными видами, обитающими в чувствительных к хлорохинину областях (Центральная Америка западнее Панамского канала, Гаити, Доминиканская Республика, большая часть Ближнего Востока), а также P. malariae и P. knowlesi во всех регионах. Если неопознанный вид может быть P. vivax или P. ovale, для предотвращения рецидивов назначают заключительное лечение примахином или тафенохином (см. ниже) - Пероральные препараты
Лекарственные препараты i
Хлорохин j,k
1000 мг, затем по 500 мг через 6, 24 и 48 часов
16,6 мг/кг (до 1000 мг), затем 8,3 мг/кг (до 500 мг) через 6, 24 и 48 часов
или
Гидроксихлорохин k
800 мг, затем по 400 мг через 6, 24 и 48 часов
13 мг/кг (до 800 мг), затем 6,5 мг/кг (до 400 мг) через 6, 24 и 48 часов
или
Артеметер/лумефантрин c
Дозировка указана выше
Дозировка указана выше
Неосложненная малярия, вызванная бактерией P. vivax (за пределами Папуа-Новой Гвинеи и Индонезии, где распространена резистентность к хлорохину) или P. ovale во всех регионах - пероральные препараты
Рекомендованные препараты i
Хлорохин j,k или
Гидроксихлорохин k
Дозировать как указано выше
Дозировать как указано выше
плюс
Примахин l,m
30 мг 1 раз в день в течение 14 дней
0,5 мг/кг (максимум 30 мг) 1 раз в день в течение 14 дней
или
Тафенохин l,m
300 мг однократно
Для пациентов ≥ 16 лет – дозы для взрослых
Рекомендуется только для использования с хлорохином
Неосложненная малярия, вызываемая P. vivax, приобретенная в регионах, в которых зарегистрирована резистентность к хлорохину P. vivaxm (Папуа - Новая Гвинея, Индонезия) – пероральные препараты
Рекомендуемые препараты
Артеметер/лумефантрин c
Дозировка указана выше
Дозировка указана выше
или
Атоваквон/прогуанил d
4 таблетки для взрослых 1 раз в день в течение 3 дней
< 5 кг: Не указано
5-8 кг: 2 таблетки для детей 1 раз в день в течение 3 дней
9-10 кг: 3 таблетки для детей 1 раз в день в течение 3 дней
11-20 кг: 1 таблетка для взрослых 1 раз в день в течение 3 дней
21-30 кг: 2 таблетки для взрослых 1 раз в день в течение 3 дней
31-40 кг: 3 таблетки для взрослых 1 раз в день в течение 3 дней
> 40 кг: 4 таблетки для взрослых 1 раз в день в течение 3 дней
или
Хинин плюс что-нибудь из:
650 мг 3 раза в день в течение 3 или 7 дней e
10 мг/кг 3 раза в день в течение 3 или 7 дней e
100 мг 2 раза в день в течение 7 дней
2,2 мг/кг дважды в день в течение 7 дней
250 мг 4 раза в день в течение 7 дней
6,25 мг/кг 4 раза в день в течение 7 дней
или
Мефлохин h
750 мг разово, затем 500 мг через 6-12 часов
15 мг/кг разово, затем 10 мг/кг через 6–12 часов
плюс, в любом из вышеуказанных режимов
Примахин l
30 мг 1 раз в день в течение 14 дней
0,5 мг/кг (максимум 30 мг) 1 раз в день в течение 14 дней
или
Тафенохин l
300 мг однократно
Для пациентов ≥ 16 лет – дозы для взрослых
Рекомендуется только для использования с хлорохином
Тяжелая форма малярииn, все виды Plasmodium — парентеральные препараты
Рекомендуемые препараты
Артесунат внутривенно n, коммерчески доступны, но если эго не можно получить в течение 24 часов, свяжитесь с горячей линией ЦКЗ по вопросам малярии o.
(Если артесунат для в/в введения не доступен сразу же, необходимо начать прием перорального артеметера/люмефантина или других препаратов. Когда будет доступен артесунат, следует прекратить пероральную терапию).
Взрослые: 2,4 мг/кг фактической массы тела внутривенно сразу и через 12, 24 и 48 часов
Дети < 20 кг: 3 мг/кг фактической массы тела внутривенно сразу и через 0, 12, 24 и 48 часов
Для детей массой тела ≥ 20 кг: доза, как для взрослого пациента
Повторную оценку плотности паразита проводят через 4 или более часов после введения третьей дозы. Когда плотность паразитемии составляет < 1% и пациенты, могут принимать пероральные препараты, начинают лечение одним из следующих препаратов перорально:
Артеметер/лумефантрин (предпочтительно)
Дозировать как указано выше
Дозировать как указано выше
Атоваквон/прогуанил d
Дозировать как указано выше
Дозировать как указано выше
Хинин плюс доксициклин (возраст > 8 лет и не беременна) f
Дозирование указано выше; такая же доза доксициклина может быть введена внутривенно при необходимости
Дозирование, как указано выше; такая же доза может быть также назначена в/в
Хинин плюс клиндамицин g,p (у детей < 8 лет и беременных женщин)
Пероральная дозировка, как указано выше, но если требуется парентеральная терапия, можно назначить внутривенно нагрузочную дозу 10 мг/кг, а затем по 5 мг/кг внутривенно каждые 8 часов
Пероральная дозировка, как указано выше, но если требуется парентеральная терапия, можно назначить внутривенно нагрузочную дозу 10 мг/кг, а затем по 5 мг/кг внутривенно каждые 8 часов
плюс, если подозреваются или подтверждены P. vivax или P. ovale
Примахинl
30 мг в сутки в течение 14 дней после возвращения из эндемичного региона
0,5 мг/кг 1 раз в день (максимум 30 мг) в течение 14 дней после возвращения из эндемичного региона
Тафенохин l
300 мг однократно
Только для пациентов ≥ 16 лет применяются взрослые дозы
Рекомендуется только для использования с хлорохином
Побочные реакции и противопоказания a см. в таблице Препараты, используемые для профилактики малярии. Если малярия развилась во время лекарственной профилактики, этот препарат не должен использоваться как часть схемы лечения.
b Педиатрические дозы не должны превышать дозы для взрослых.
c Артеметер/лумефантрин (В РФ не зарегистрирован) доступен в виде комбинированных таблеток с фиксированной дозой 20 мг/120 мг. Как правило, эта схема лечения не рекомендуется беременным женщинам, особенно в 1-м триместре, так как данные о безопасности препаратов недостаточны; она может применяться, если другие варианты недоступны или плохо переносятся пациентками, а польза превышает риски. Пациентам следует принимать препарат вместе с едой или цельным молоком. Если у пациента появилась рвота в течение 30 минут после приема препарата, ту же дозу следует повторить.
d Атовахон/прогуанил (в РФ не зарегистрирован) доступен в виде комбинированных таблеток с фиксированной дозой: таблетки для взрослых (250 мг атовакона/100 мг прогуанила) и для детей (62,5 мг атовакона/25 мг прогуанила). Чтобы повысить абсорбцию, пациентам следует принимать их с едой или молочным напитком. Эта комбинация препаратов противопоказана пациентам с клиренсом креатинина < 30 мл/мин. Как правило, эта схема лечения не рекомендуется беременным женщинам, особенно в 1-м триместре, так как данные о безопасности препаратов недостаточны; она может применяться, если другие варианты недоступны или плохо переносятся пациентками, а польза превышает риски. Дозировка 2 раза в день снижает тошноту и рвоту, также как и приём с едой и молоком. Если у пациента появилась рвота в течение 30 минут после приема препарата, ту же дозу следует повторить.
e В США, капсулы хинина сульфат содержат 324 мг препарата, так что 2 капсулы достаточно для взрослых. Для детей, дозирование может быть более трудным, потому что другие формы препаратов хинина (кроме капсул) не доступны. В Юго-Восточной Азии повысилась относительная резистентность к хинину, поэтому лечение должно быть продолжено до 7 дней. В других регионах лечение продолжают в течение всего 3 дней. Чтобы снизить риск побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта, пациентам следует принимать хинин вместе с едой. Хинин плюс доксициклин или тетрациклин, обычно более предпочтителен, нежели хинин плюс клиндамицин, потому что есть больше данных об эффективности первой схемы.
f Использование тетрациклинов не рекомендуется во время беременности и детям < 8 лет. Тем не менее, доксициклин или тетрациклин могут быть использованы, если другие варианты лечения недоступны или не допускаются, и, если польза от применения медикамента превышает риск для здоровья пациента от его побочных эффектов.
g Клиндамицин рекомендован к использованию во время беременности и детям < 8 лет.
h Мефлохин рекомендуется, только если другие варианты лечения исключены, так как частота тяжелых психоневрологических реакций при приеме мефлохина выше по сравнению с другими препаратами. Мефлохин противопоказан пациентам с активной депрессией и с перенесенной недавно депрессией, с тревожными расстройствами, психозами, шизофренией, другими серьезными психическими расстройствами или судорогами. Мефлохин не рекомендуется для лечения инфекций, приобретенных в Юго-Восточной Азии, так как случаи резистентности к мефлохину регистрировались в некоторых частях этого региона (например, на границе Мьянмы с Таиландом, Китаем и Лаосом; на границе Таиланда и Камбоджи; на юге Вьетнама).
iЛюбая из схем лечения, рекомендуемых для лечения малярии, вызванной P. falciparum, на территориях, устойчивых к хлорохину, также может быть использована для любого организма и в областях, чувствительных к хлорохину; наиболее быстродействующим лекарством от злокачественной 3-хдневной малярии является артеметер-люмефантрин, даже если инфицирующий изолят чувствителен к хлорохину. При заражении P. ovale или P. vivax также дают примахин или тафенохин (после проведения анализов для исключения дефицита G6PD).
j Чтобы понизить риск влияния на желудочно-кишечный тракт, хлорохин следует принимать вместе с едой.
k Хлорохин или гидроксихлорохин рекомендуется для лечения неосложненной инфекции чувствительной к хлорохину; однако лекарства, предназначенные для лечения хлорохин-резистентной инфекции также могут быть использованы, если они более удобны или предпочтительны, а также в случаях отсутствия хлорохина.
l Примахин ежедневно в течение 14 дней или однократная доза тафенохина используются для уничножения гипнозоитов P. vivax и P. ovale, которые могут оставаться неактивными в печени, таким образом предотвращаются рецидивы инфекции. Поскольку примахин и тафенохин могут привести к гемолитической анемии у пациентов с дефицитом Г6ФД, необходимо определить уровень Г6ФД, прежде чем начинать лечение этими препаратами. Для пациентов с пограничным дефицитом G6PD или в качестве альтернативы для выше приведенной схемы, примахин 45 мг перорально 1 раз/неделю можно назначить на 8 недель; клиницисты должны проконсультироваться с экспертом по инфекционным заболеваниям и/или тропической медицине, если эта альтернативная схема рассматривается для пациентов с дефицитом G6PD. Примахин и тафенохин противопоказаны при беременности и кормлении грудью, если ребенок не обследован и не доказано отсутствие у него дефицита Г6ФД.
m Если пациент заразился P. vivax в регионе с отсутствием устойчивых к хлорохину форм P. vivax, лечение следует начинать с хлорохина. Если нет ответа на лечение, следует изменить схему на предназначенную для лечения P. vivax с устойчивостью к хлорохину, и врачи должны уведомить ЦКЗ по горячей линии (CDC Malaria Hotline) по вопросам малярии.
n ЦКЗ рекомендует лечение пациентов с тяжелой формой малярии с помощью как можно более быстрого парентерального (внутривенного) введения артесуната. Внутривенный хинидин больше не доступен в США Малярия считается тяжелой, когда у пациентов развивается ≥ 1 из следующих состояний: нарушение сознания, кома или судорги, тяжелая нормоцитарная анемия (гемоглобин < 7 г/дл [70 г/л]), почечная недостаточность, отек легких, острый респираторный дистресс-синдром, шок, ДВС, спонтанное кровотечение, ацидоз, гемоглобинурия, желтуха или паразитемия > 5%. Тяжелую малярию чаще всего вызывает P. falciparum. Для пациентов, которые не могут принимать лекарства перорально, также рекомендуется артесунат внутривенно.
В США внутривенное применение артесуната в мае 2020 года получило одобрение Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США. Если он не может быть быстро получен из коммерческого источника, его можно получить в течение промежуточного периода в ЦКЗ, позвонив на горячую линию ЦКЗ по вопросам малярии (CDC Malaria Hotline). Предполагается, что в США для доставки артесуната в больницу может потребоваться 12-24 часа.
Если артесунат для внутривенного введения не доступен на момент начала лечения, начните временную пероральную терапию артеметером-люмефантрином, атоваквоном-прогуанилом, сульфатом хинина или мефлохином, если ничего другое не доступно. Пациентам, у которых имеется рвота, может помочь противорвотное средство. Те, кто не могут глотать, могут через назогастральный зонд получить раздавленные таблетки артеметер/люмефантрин или атоваквон/прогуанил.
o Горячая линия ЦКЗ по вопросам малярии (CDC Malaria Hotline) доступна по бесплатному телефону 770-488-7788 или 855-856-4713 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 вечера по восточному поясному времени (в нерабочее время, по выходным и праздникам 770-488-7100).
p Если пациент не может принимать клиндамицин перорально, доза насыщения составляет 10 мг/кг дается внутривенно, которая сопровождается дозой 5 мг/кг каждые 8 часов, затем, как только пациент в состоянии глотать, необходимо перейти на пероральную форму введения. Следует избегать быстрого внутривенного введения. Курс лечения составляет 7 дней.
G6PD = глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа; CDC = Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) [Centers for Disease Control and Prevention]
Adapted from the CDC: Malaria diagnosis and treatment in the United States.