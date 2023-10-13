Лекарственная терапия астмы*
Лекарственный препарат
Лекарственная форма
Дозировка
Примечания
Дети
Взрослые
Бета-агонисты короткого действия
Альбутерол
ГФА: 90мкг/вдох
Так же, как для взрослых
2 ингаляции каждые 4–6 часов при необходимости и 2 ингаляции за 15–30 минут до физической нагрузки
Альбутерол используется, как средство скорой помощи.
Препарат не рекомендуется для поддерживающего лечения.
Регулярное использование свидетельствует об ухудшении контроля заболевания и необходимости использования дополнительных препаратов.
Дозирующие порошковые ингаляторы имеют такую же эффективность, как и небулайзеры, если пациент умеет пользоваться ингалятором.
Раствор альбутерола для небулайзера можно смешать с другими растворами.
ИСП: 90 мкг/вдох
≥ 4 лет: так же, как и для взрослых
< 4 лет: не используют
2 ингаляции каждые 4–6 часов при необходимости и 2 ингаляции за 15–30 минут до физической нагрузки
Раствор для небулайзера: 5 мг/мл и 0,63, 1,25 и 2,5 мг/3 мл
< 5 лет: 0,63-2,5 мг на 3 мл физиологического раствора каждые 4-6 часов при необходимости
≥ 5 лет: 0,05 мг/кг на 3 мл физиологического раствора каждые 4-6 часов при необходимости (минимум 1,25 мг, максимум 2,5 мг)
1,25-5 мг на 3 мл физиологического раствора каждые 4-6 часов при необходимости
Левалбутерол
ГФА: 45мкг/вдох
< 5 лет: не установлено
≥5 лет: так же, как для взрослых
2 впрыскивания через каждые 4-6 часов при необходимости
Левалбутерол - это R-изомер альбутерола. 0,63 мг соответствует 1,25 мг рацемического альбутерола.
Левалбутерол дает меньше нежелательных явлений.
Раствор для небулайзера: 0,31; 0,63 и 1,25 мг/3 мл и 1,25 мг/0,5 мл
< 5 лет: 0,31-1,25 мг в 3 мл каждые 4 – 6 часов при необходимости
5-11 лет: 0,31-0,63 мг каждые 8 часов при необходимости (максимум 0,63 мг каждые 8 часов)
≥ 12 лет: так же, как для взрослых
0,63-1,25 мг каждые 6-8 часов при необходимости
Бета-агонисты длительного действия (не используются в качестве монотерапии)
Арформотерол
Раствор для ингаляций: 15 мкг/2 мл
Не установлено
15-25 мкг каждые 12 часов
Арфомотерол - это R-изомер формотерола.
Формотерол
Раствор для ингаляций: 20 мкг/2 мл
Не установлено
20 мкг каждые 12 часов
В форме порошкового ингалятора больше не доступен.
Сальметерол
HFA: 21 мкг/впрыскивание (не доступен в США)
≥ 12 лет: так же, как для взрослых
2 вдоха через каждые 12 часов; перед физической нагрузкой следует использовать за 30-60 минут до нее
Продолжительность действия - 12 часов.
При ночной брохиальной астме - одна доза на ночь.
Сальметерол не используется для облегчения симптомов при обострении заболевания.
ИСП: 50 мкг/вдох
< 4 лет: не установлено
≥ 4 лет: так же, как и для взрослых
1 вдох каждые 12 часов и за 30 минут до физической нагрузки
Бета-агонисты ультрадлительного действия (не используются в качестве монотерапии)
Индакатерол
ИСП: 75 мкг/вдох
Не установлено
1 впрыскивание 1 раз в день
—
Олодатерол
Дозированный аэрозольный ингалятор: 2,5 мкг/впрыскивание
Не установлено
2 впрыскивания 1 раз в день
—
Вилантерол
ИСП: 25 мкг/вдох
Не установлено
1 впрыскивание 1 раз в день
Вилантерол доступен только в комбинации с флутиказоном по 100 мкг или 200 мкг.
Антихолинергические препараты
Ипратропий
ГФА: 17 мкг/вдох
< 12 лет: не установлено
≥ 12 лет: так же, как для взрослых
2 вдоха каждые 6 часов при необходимости (максимум 12 вдохов в день)
Ипратропия бромид можно смешивать в одном небулайзере с другими растворами.
Не используется в качестве терапии первой линии.
При долгосрочной поддерживающей терапии регулярное использование не дает явного преимущества, однако его следует добавить к лечению при острых симптомах.
Раствор для небулайзера: 500мкг (0,02%, 2 мл)
< 12 лет: не установлено
≥ 12 лет: так же, как для взрослых
500 мкг каждые 6–8 часов при необходимости
Тиотропия бромид
МИТ: 1,25 мкг/впрыскивание
< 6 лет: не установлено
≥ 6 лет: так же, как для взрослых
2 впырскивания 1 раз в день (максимум 2 впырскивания в день)
Тиотропия бромид имеет более длительный эффект, чем ипратропия бромид.
При астме назначение тиотропия в виде ингаляций с помощью ультрамелкодисперсного ингалятора рекомендуется только в низких дозах.
Порошковый ингалятор: 18мкг/капсула
Не установлено
18 мкг (1 капсула) 1 раз в день
Кортикостероиды (ингаляционные)
Беклометазон
ГФА: 40-80 мкг/вдох
< 4 лет: не установлено
4-11 лет: 1 вдох каждые 12 часов (обычно максимум 80 мкг 2 раза в день)
≥ 12 лет: так же, как для взрослых
1-2 вдоха каждые 12 часов (обычно максимум 320 мкг 2 раза в день)
Выбор дозы зависит от тяжести заболевания и варьирует от 1-2 вдохов до того количества, которое необходимо для контроля заболевания.
При длительном применении возможны системные эффекты.
Максимальная доза - это та доза, при которой происходит угнетение гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы.
Если для контроля астмы необходимы более высокие дозы, рекомендуется консультация специалиста.
Будесонид
Порошковый ингалятор: 90 или 180 мкг/впырскивание
< 6 лет: не рекомендуется
≥ 6 лет: начальная доза - 180 мкг 2 раза в день (максимум 360 мкг 2 раза в день)
Начальная доза - 360 мкг 2 раза в день (максимум 720 мкг 2 раза в день)
Раствор для небулайзера: 0,25, 0,5 или 1,0 мг (каждый по 2 мл раствора)
Только для детей от 1 года до 8 лет: если ранее использовались только бронхолитики, начальная доза - 0,5 мг 1 раз в день или 0,25 мг 2 раза в день (максимум 0,5 мг/день)
Если ранее использовались ингаляционные кортикостероиды, начальная доза - 0,5 мг 1 раз в день или 0,25 мг 2 раза в день
Если ранее использовались пероральные кортикостероиды, начальная доза 0,5 мг 2 раза в день или 1 мг 1 раз в день (максимум 1 мг/день)
У взрослых не используется
Циклесонид
ГФА: 80 или 160 мкг/впырскивание
≤ 5 лет: 160 мкг в день
6–11 лет: низкая доза 80 мкг один раз в день, средняя доза > 80–160 мкг один раз в день, высокая доза > 160 мкг один раз в день
≥ 12 лет: так же, как для взрослых
Если ранее применялись только бронхолитики, начальная доза 80 мкг 2 раза в день (максимум 320 мкг 2 раза в день)
Если ранее применялись ингаляционные кортикостероиды, начальная доза 80 мкг 2 раза в день (максимум 640 мкг 2 раза в день)
Если ранее применялись пероральные кортикостероиды, начальная доза 320 мкг 2 раза в день (максимум 640 мкг 2 раза в день)
Флунизолид
ГФА: 80мкг/вдох
< 5 лет: не установлено
5-11 лет: 1 впрыскивание 2 раза в день (максимум 2 впрыскивания 2 раза в день [320 мкг/день])
≥ 12 лет: так же, как для взрослых
2 впырскивания 2 раза в день (максимум 4 впырскивания 2 раза в день [640 мкг/день])
Флутиказона пропионат
ГФА: 44, 110 или 220 мкг/ингаляция
0--4 лет: 50 мкг/день
5–11 лет: обычно общая суточная доза 44–220 мкг.
≥ 12 лет: так же, как для взрослых
Если ранее применялись только бронхолитики, начальная доза 88 мкг 2 раза в день (максимум 440 мкг 2 раза в день)
Если ранее применялись ингаляционные кортикостероиды, начальная доза 88-220 мкг 2 раза в день (максимум 440 мкг 2 раза в день)
Если ранее применялись пероральные кортикостероиды, начальная доза 440-880 мкг 2 раза в день (максимум 880 мкг 2 раза в день)
Порошковый ингалятор: 50, 100 или 250 мкг/впрыскивание
0-4 лет: не установлено
5–11 лет: обычно 50–200 мкг общей суточной дозы (обычно максимум 100 мкг 2 раза в день)
≥ 12 лет: так же, как для взрослых
Если ранее применялись только бронхолитики, начальная доза 100 мкг 2 раза в день (максимум 500 мкг 2 раза в день)
Если ранее применялись ингаляционные кортикостероиды, начальная доза 100-250 мкг 2 раза в день (максимум 500 мкг 2 раза в день)
Если ранее применялись пероральные кортикостероиды, начальная доза 500-1000 мкг 2 раза в день (максимум 1000 мкг 2 раза в день)
Флутиказона фуроат
ИСП: 50, 100 или 200 мкг/впырскивание
0- 4 года: не установлено
5-11 лет: 1 впрыскивание (50 мкг) 1 раз в день.
≥ 12 лет: так же, как для взрослых
Если ранее применялись только бронхолитики, начальная доза 100 мкг 1 раз в день (максимум 200 мкг в день)
Если ранее применялись ингаляционные кортикостероиды, начальная доза 100-200 мкг 1 раз в день (максимум 200 мкг в день)
Мометазон
Порошковый ингалятор: 110 или 220 мкг/впырскивание
< 4 лет: не установлено
4 - 11 лет: 110 мкг 1 раз в день (вечером)
≥ 12 лет: так же, как для взрослых
Если ранее применялись только бронхолитики или ингаляционные кортикостероиды, начальная доза 220 мкг 1 раз в день вечером (максимум 220 мкг 2 раза в день или 440 мкг 1 раз в день вечером)
Если ранее применялись пероральные кортикостероиды, начальная доза 440 мкг 2 раза в день (максимум 880 мкг 2 раза в день)
HFA: 50, 100 или 200 мкг/впрыскивание
< 12 лет: не установлено
≥ 12 лет: так же, как для взрослых
Если ранее применялись только бронхолитики, начальная доза 220 мкг (доставляются 200 мкг) 1 раз в день или 2 раза в день (максимум 440 мкг в день)
Если ранее применялись ингаляционные кортикостероиды, начальная доза 110-220 мкг (доставляется 100 или 200 мкг) 2 раза в день,(максимум 800 мкг в день)
Если ранее применялись пероральные кортикостероиды, начальная доза 440 мкг (доставляется 400 мкг) 2 раза в день (максимум 800 мкг в день)
Системные кортикостероиды (пероральные)
Метилпреднизолон
Таблетки: 2, 4, 8, 16 или 32 мг
0-11 лет: Пульс-терапия: 1-2 мг/кг 1 раз в день (максимум 60 мг) в течение 3-10 дней
≥ 12 лет: так же, как для взрослых
7,5 – 60 мг 1 раз в день утром или через день утром
Пульс-терапия: 40-60 мг 1 раз в день (или 20-30 мг 2 раза в день) в течение 3-10 дней
Поддерживающие дозы - одна доза 1 раз в день (утром, каждый день) или через день.
Согласно данным некоторых исследований, прием препарата в 3 часа дня увеличивает его эффективность, но не сопровождается угнетением функции надпочечников.
Пульс-терапия эффективна для контроля заболевания, если лечение только начинается или наблюдается постепенное ухудшение.
Пульс-терапия продолжается до того момента, пока ПСВ не достигает 80% от лучшего значения для пациента или пока не купируются симптомы (примерно 3-10 дней).
Преднизолон
Таблетки: 5 мг
Раствор: 5 мг/5 мл или 15 мг/5 мл
Преднизон
Таблетки: 1; 2,5; 5; 10; 20 или 50 мг
Раствор: 5 мг/мл или 5 мг/5 мл
Комбинированные препараты
Ипратропия бромид и альбутерол
АРИ: 20 мкг/вдох ипратропия бромида и 100 мкг/вдох альбутерола
Не установлено
1 впрыскивание 4 раза в день (максимум 6 впрыскиваний/день)
Ипратропия бромид пролонгирует бронхолитический эффект альбутерола.
Раствор для небулайзера: 0,5 мг ипратропия бромида и 2,5 мг альбутерола во флаконе 3 мл
Флакон 3 мл 4 раза в день для амбулаторного резервного лечения (максимум 6 доз/24 часа)
—
Флутиказон и сальметерол
Порошковый ингалятор: 100, 250 или 500 мкг флутиказона и 50 мкг сальметерола
< 4 лет: не установлено
4-11 лет: 1 впрыскивание (100/50) 2 раза в день
≥ 12 лет: так же, как для взрослых
1 впрыскивание 2 раза в день
Доза 250/50 используется при отсутствии контроля астмы на низких и средних дозах ингаляционных кортикостероидов.
Доза 500/50 используется при отсутствии контроля астмы на средних и высоких доза ингаляционных кортикостероидов.
ГФА: 45, 115 или 230 мкг флутиказона и 21 мкг сальметерола
< 12 лет: не установлено
≥ 12 лет: так же, как для взрослых
2 впрыскивания 2 раза в день
—
Будесонид и формотерол
ГФА: 80 или 160 мкг будесонида и 4,5 мкг формотерола
<< 12 years: 1-2 puffs budesonide 80 mcg/formoterol 4.5 mcg twice daily (not to exceed 2 puffs twice daily as maintenance dose)]
≥ 12 лет: 2 впрыскивания два раза в день и по мере необходимости
Максимальная суточная доза базисной терапии и терапии по требованию составляет 8 ингаляционных доз (36 мкг)
2 ингаляционных дозы 2 раза в день и по требованию Максимальная суточная доза базисной терапии и терапии по требованию составляет 12 ингаляционных доз (54 мкг).
Доза 80/4,5 используется при отсутствии контроля астмы на низких и средних доза ингаляционнных кортикостероидов.
Доза 160/4,5 используется при отсутствии контроля астмы на средних и высоких доза ингаляционных кортикостероидов.
Мометазон и формотерол
HFA: 100 мкг или 200 мкг мометазона и 5 мкг формотерола; 50 мкг мометазона и 5 мкг формотерола для детей < 5 лет
< 5 лет: 2 ингаляционных дозы два раза в день по требованию Максимальная суточная доза базисной те и не превышать эту дозу при базисной терапии
≥ 5 лет: 2 ингаляционных дозы два раза в день по требованию
Максимальная суточная доза базисной терапии и терапии по требованию составляет 8 ингаляционных доз (36 мкг)
2 впрыскивания 2 раза в день и по мере необходимости
Максимальная суточная доза базисной терапии и терапии по требованию составляет 12 ингаляционных доз (54 мкг)
Доза 100/5 рекомендуется при отсутствии контроля астмы на низких и средних дозах ингаляционных кортикостероидов.
Доза 200/5 рекомендуется при отсутствии контроля астмы на высоких доза ингаляционных кортикостероидов.
Флутиказон и вилантерол
Порошковый ингалятор: 100 или 200 мкг флутиказона и 25 мкг вилантерола
Не установлено
1 впрыскивание 1 раз/день
Рекомендуемая начальная доза на основании степени тяжести астмы.
Стабилизаторы тучных клеток
Кромолин
Раствор для небулайзера: 20 мг/ампула
< 2 лет: не становлено
≥ 2 лет: так же, как для взрослых
1 ампула 3-4 раза в день
Кромолин следует использовать перед физической нагрузкой или воздействием аллергена.
Одна доза обеспечивает эффективную профилактику в течение 1-2 часов.
Модификаторы лейкотриенов
Монтелукаст
Таблетки, жевательные таблетки, гранулы: 4, 5 или 10 мг
12 месяцев - 5 лет: 4 мг перорально 1 раз в день (вечером);
6-14 лет: 5 мг перорально 1 раз в день (вечером);
≥ 15 лет: так же, как для взрослых
10 мг перорально 1 раз в день (вечером)
Бронхиальная астма физического напряжения: 10 мг перорального за 2 часа до физической нагрузки
Монтелукаст - это антагонист лейкотриеновых рецепторов, конкурентный ингибитор лейкотриенов D4 и E4.
Зафирлукаст
Таблетки: 10 или 20 мг
< 5 лет: не установлено
5–11 лет: 10 мг перорально 2 раза в день
≥ 12 лет: так же, как для взрослых
20 мг перорально вечером
Зафирлукаст - это антагонист лейкотриеновых рецепторов, конкурентный ингибитор лейкотриенов D4 и E4.
Препарат принимают за 1 час до или через 2 часа после еды.
Зилеутон
Таблетки немедленного высвобождения: 600 мг
< 12 лет: не установлено
≥ 12 лет: так же, как для взрослых
600 мг перорально 4 раза в день
Зилеутон - это ингибитор 5-липоксигеназы.
Способ дозирования ограничивает приверженность к терапии.
Зилеутон может вызвать повышение печеночных ферментов и ингибировать метаболизм препаратов, которые расщепляются с помощью CYP3A4, в т.ч. теофиллина.
С пролонгированным высвобождением активного вещества: 1200 мг
< 12 лет: не установлено
≥ 12 лет: так же, как для взрослых
1200 мг перорально 2 раза в день в течение 1 часа после завтрака и ужина
Метилксантины
Теофиллин
Капсулы пролонгированного высвобождения: 100, 200, 300 или 400 мг
Эликсир: 80 мг/15 мл
Таблетки пролонгированного высвобождения: 100, 200, 400, 450 или 600 мг
Начальная доза 10 мг/кг/деньдо 600 мг/день с последующей титрацией дозы до достижения равновесной концентрации в сыворотке крови 5-15 мкг/мл
Начальная доза 10 мг/кг/деньдо 600 мг/день с последующей титрацией дозы до достижения равновесной концентрации в сыворотке крови 5-15 мкг/мл
Большая вариабельность метаболического клиренса, вероятсность лекарственных взаимодействий и нежелательных явлений требует постоянного мониторинга концентрации в сыворотке крови.
В последнее время препарат применяется редко.
Целевой безопасный уровень < 10 мкг/мл.
Иммуномодуляторы
Бенрализумаб
Подкожная инъекция: 30 мг/мл
< 12 лет: не установлено
≥ 12 лет: так же, как для взрослых
30 мг подкожно каждые 4 недели для 3 доз, затем каждые 8 недель после этого
Бенрализумаб используется в качестве дополнительного лечения пациентов с эозинофильным фенотипом астмы.
Дупилумаб
Подкожная инъекция: 300 мг/2 мл или 200 мг/1,14 мл
< 6 лет: не установлено
6-11 лет: обратитесь к специалисту для коррекции дозы
≥ 12 лет: так же, как для взрослых
400 мг подкожно один раз, затем 200 мг каждые 2 недели или 600 мг подкожно один раз, затем 300 мг каждые 2 недели
Начальная доза должна быть дана двумя инъекциями.
Дупилумаб используется в качестве дополнительного лечения пациентов с эозинофильным фенотипом астмы.
Меполизумаб
Подкожная инъекция: 100 мг
< 6 лет: не установлено
6-12 лет: обратитесь к специалисту для коррекции дозы
≥ 12 лет: так же, как для взрослых
100 мг подкожно один раз каждые 4 недели
—
Омализумаб
Подкожные инъекции: 150 мг/1,2 мл
< 12 лет: 75–375 мг подкожно через каждые 2–4 недели, в зависимости от массы тела и уровня IgE в сыворотке перед началом лечения
≥ 12 лет: так же, как для взрослых
150 – 375 мг подкожно через каждые 2–4 недели, в зависимости от массы тела и уровня IgE сыворотки перед началом терапии
Максимальная доза на одну область инъекции - 150 мг.
Реслизумаб
Внутривенно: 100 мг/10 мл
Не установлено
3 мг/кг внутривенно 1 раз каждые 4 недели
—
* Для всех возрастных групп, если нет специального указания.
ИСП-ингалятор сухого порошка; ГФА - гидрофторалкан; ДАИ- дозированный аэрозольный ингалятор; ЖИ - жидкостный ингалятор; ПСВ - пиковая скорость выдоха.
Adapted from the National Heart, Lung, and Blood Institute: Expert Panel Report 3, Guidelines for the diagnosis and management of asthma—full report 2007. August 28, 2007. Available at www.nhlbi.nih.gov/guidelines/asthma/asthgdln.pdf.