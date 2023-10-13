Лабораторные методы исследования гемостаза по фазам
Метод
Назначение
Образование первичных тромбоцитарных пробок
Количество тромбоцитов
Определяет содержания тромбоцитов
Агрегация тромбоцитов
Оценивает способности тромбоцитов к реакции на физиологические стимулы, которые их активируют (например, коллаген, АДФ, арахидоновая кислота)
Выявляет аномальные особенности функциональных нарушений тромбоцитов, как врожденных, так и приобретенных
Фактор фон Виллебранда (ФВ)
Определяет общую концентрацию белка ФВ плазмы крови
Мультимерный состав ФВ
Скрининг на крупные мультимеры ФВ в плазме (часто делается в рамках планового лабораторного исследования на БВ)
Индуцированная ристоцетином агглютинация тромбоцитов
Используется при обследовании пациентов с подозрением на болезнь Виллебранда (БВ): агглютинация тромбоцитов при низких концентрациях ристоцетина характерна для БВ 2-го типа
Ристоцетин-кофакторная активность
Количественный анализ оценивает активность ФВ в плазме крови пациента с помощью фиксированных в формалине тромбоцитов.
Образование фибрина
ПТВ
Скрининг на факторы внешних и общих путей свертывания (факторы V, VII и X; протромбин [II] и фибриноген)
АЧТВ
Скрининг на факторы внутреннего и общего путей свертывания (прекалликреин; высокомолекулярный кининоген; факторы XII, XI, X, IX, VIII, и V; протромбин II, а также фибриноген)
Специфические функциональные исследования на факторы свертывания
Определяет активность конкретного фактора свертывания в процентах от нормального
Тромбиновое время
Оценивает последний этап коагуляции (расщепление фибриногена тромбином до фибрина)
Продлевается вследствие активации антитромбина гепарином и в условиях, приводящих к качественным аномалиям фибриногена или гипофибриногенемии
Рептилазное время
Рептилаза (змеиный яд) также активирует фибриноген в фибрин.
Если рептилазное время нормальное, а тромбиновое время увеличено, это позволяет предположить, что образец плазмы содержит гепарин (например, остаточный гепарин после экстракорпорального шунта или в образце, отобранном из внутривенной линии, которую поддерживают в открытом состоянии промывкой гепарином), потому что рептилазное время не зависит от активации антитромбина гепарином
Уровень фибриногена
Количественно оценивает уровень фибриногена в плазме, который возрастает при реакциях острой фазы (инфекции и воспалении) и снижается при тяжелых заболеваниях печени и тяжелом ДВС-синдроме
Фибринолиз
Устойчивость кровяного сгустка в течение 24 часов периода инкубации в солевом растворе и в 5 М растворе мочевины
Лизис сгустков происходит в солевом растворе, если фибринолитическая активность является повышенной, или в 5 М растворе мочевины, если уровень фактора XIII является недостаточным
Должен быть проведен у пациентов и пациенток с задержкой кровотечения, неполным заживлением ран или частыми выкидышами
Активность плазминогена
Количественно оценивает содержание плазминогена в плазме, который снижается у больных с врожденной рано наступающей венозной тромбоэмболией (редко)
Alpha2-антиплазмин
Количественно оценивает уровень этого ингибитора фибринолиза в плазме, который может быть снижен у пациентов с повышенным фибринолизом и обильными кровотечениями (редко)
Сывороточный уровень фибриногена и продуктов деградации фибрина
Скрининг на ДВС
Повышение уровней, если плазмин расщепляет фибриноген или фибрин in vivo (например, при ДВС-синдроме)
Заменен исследованием D-димера в плазме
D-димера в плазме
Исследуется с помощью реакции латекс-агглютинации моноклональными антителами, или с помощью ИФА
Высокий показатель указывает на то, что тромбин образовался in vivo с последующим формированием фибрина, активацией перекрёстносшивающего ферментативного фактора ХIII и вторичным фибринолизом
Имеет практическое преимущество, т.к. может выполняться на обработанной цитратом плазме, в отличие от анализа на продукты деградации фибрина в сыворотке, не требует свертывания крови в специальной пробирке для приготовления сыворотки, свободной от остаточного фибриногена
Полезен при диагностике ДВС-синдрома и тромбоза в условиях in vivo (например, тромбоза глубоких вен, эмболии легочной артерии).
АДФ =аденозиндифосфат; ДВС = диссеминированное внутрисосудистое свертывание; ИФА = иммуноферментный анализ; БВ = болезнь фон Виллебранда; ФВ =фактор фон Виллебранда.