skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Лабораторные методы исследования гемостаза по фазам

Метод

Назначение

Образование первичных тромбоцитарных пробок

Количество тромбоцитов

Определяет содержания тромбоцитов

Агрегация тромбоцитов

Оценивает способности тромбоцитов к реакции на физиологические стимулы, которые их активируют (например, коллаген, АДФ, арахидоновая кислота)

Выявляет аномальные особенности функциональных нарушений тромбоцитов, как врожденных, так и приобретенных

Фактор фон Виллебранда (ФВ)

Определяет общую концентрацию белка ФВ плазмы крови

Мультимерный состав ФВ

Скрининг на крупные мультимеры ФВ в плазме (часто делается в рамках планового лабораторного исследования на БВ)

Индуцированная ристоцетином агглютинация тромбоцитов

Используется при обследовании пациентов с подозрением на болезнь Виллебранда (БВ): агглютинация тромбоцитов при низких концентрациях ристоцетина характерна для БВ 2-го типа

Ристоцетин-кофакторная активность

Количественный анализ оценивает активность ФВ в плазме крови пациента с помощью фиксированных в формалине тромбоцитов.

Образование фибрина

ПТВ

Скрининг на факторы внешних и общих путей свертывания (факторы V, VII и X; протромбин [II] и фибриноген)

АЧТВ

Скрининг на факторы внутреннего и общего путей свертывания (прекалликреин; высокомолекулярный кининоген; факторы XII, XI, X, IX, VIII, и V; протромбин II, а также фибриноген)

Специфические функциональные исследования на факторы свертывания

Определяет активность конкретного фактора свертывания в процентах от нормального

Тромбиновое время

Оценивает последний этап коагуляции (расщепление фибриногена тромбином до фибрина)

Продлевается вследствие активации антитромбина гепарином и в условиях, приводящих к качественным аномалиям фибриногена или гипофибриногенемии

Рептилазное время

Рептилаза (змеиный яд) также активирует фибриноген в фибрин.

Если рептилазное время нормальное, а тромбиновое время увеличено, это позволяет предположить, что образец плазмы содержит гепарин (например, остаточный гепарин после экстракорпорального шунта или в образце, отобранном из внутривенной линии, которую поддерживают в открытом состоянии промывкой гепарином), потому что рептилазное время не зависит от активации антитромбина гепарином

Уровень фибриногена

Количественно оценивает уровень фибриногена в плазме, который возрастает при реакциях острой фазы (инфекции и воспалении) и снижается при тяжелых заболеваниях печени и тяжелом ДВС-синдроме

Фибринолиз

Устойчивость кровяного сгустка в течение 24 часов периода инкубации в солевом растворе и в 5 М растворе мочевины

Лизис сгустков происходит в солевом растворе, если фибринолитическая активность является повышенной, или в 5 М растворе мочевины, если уровень фактора XIII является недостаточным

Должен быть проведен у пациентов и пациенток с задержкой кровотечения, неполным заживлением ран или частыми выкидышами

Активность плазминогена

Количественно оценивает содержание плазминогена в плазме, который снижается у больных с врожденной рано наступающей венозной тромбоэмболией (редко)

Alpha2-антиплазмин

Количественно оценивает уровень этого ингибитора фибринолиза в плазме, который может быть снижен у пациентов с повышенным фибринолизом и обильными кровотечениями (редко)

Сывороточный уровень фибриногена и продуктов деградации фибрина

Скрининг на ДВС

Повышение уровней, если плазмин расщепляет фибриноген или фибрин in vivo (например, при ДВС-синдроме)

Заменен исследованием D-димера в плазме

D-димера в плазме

Исследуется с помощью реакции латекс-агглютинации моноклональными антителами, или с помощью ИФА

Высокий показатель указывает на то, что тромбин образовался in vivo с последующим формированием фибрина, активацией перекрёстносшивающего ферментативного фактора ХIII и вторичным фибринолизом

Имеет практическое преимущество, т.к. может выполняться на обработанной цитратом плазме, в отличие от анализа на продукты деградации фибрина в сыворотке, не требует свертывания крови в специальной пробирке для приготовления сыворотки, свободной от остаточного фибриногена

Полезен при диагностике ДВС-синдрома и тромбоза в условиях in vivo (например, тромбоза глубоких вен, эмболии легочной артерии).

АДФ =аденозиндифосфат; ДВС = диссеминированное внутрисосудистое свертывание; ИФА = иммуноферментный анализ; БВ = болезнь фон Виллебранда; ФВ =фактор фон Виллебранда.

По этим темам